«Укреплять иммунитет бесполезно»: 3 надежных способа защититься от простуд осенью

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / A. Shalamov; 5-tv.ru

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Негативные переживания и частое использование антисептиков делают организм человека более уязвимым к простудным заболеваниям.

Плохая погода, завал на работе, сезонная хандра, нехватка витаминов — все это сказывается на психоэмоциональном состоянии человека осенью. Усугубляют ситуацию постоянные простуды, которые не дают завершить важные проекты, заняться личной жизнью и уделить время хобби.

Некоторые люди связывают эти процессы в единое целое, говоря, что недостаток любви и позитива отражается на их здоровье. Однако на самом деле ухудшение самочувствия — это физиологический ответ на внешнюю угрозу. По крайней мере, мозг человека так «видит» те или иные ситуации, происходящие с человеком, и отправляет соответствующие сигналы внутренним органам.

Какие факторы влияют на иммунитет и как обезопасить себя от болезней осенью, эксклюзивно Пятому каналу рассказала кандидат биологических наук Наталья Колман.

Что такое эмоции

Эмоция — это ответ психики на произошедшее событие или ситуацию, которая только должна случиться. Она помогает обезопасить человека от негативных последствий, ведь предупрежден — значит вооружен.

Обычно эта реакция непродолжительна, но она серьезно влияет на жизнь человека, поскольку определяет его дальнейшее поведение. В таких случаях внутренние органы получают от мозга сигналы усилить выработку определенных гормонов или, наоборот, уменьшить их выброс в кровь.

По словам эксперта, у человека обычно срабатывает одна из двух физиологических реакций: «бей или беги» или «отдыхай и переваривай». Первая направлена на то, чтобы сразу мобилизовать все силы организма и либо заставить его сражаться с опасностью, либо дать ему возможность удрать от неприятности. В некоторых случаях человек может даже не осознавать, что с ним происходит, поскольку такой ответ часто формируется на бессознательном уровне.

При реакции «отдыхай и переваривай» организм получает сигнал расслабиться, избавиться от напряжения и забыть о насущных проблемах. Находясь в таком состоянии, человек способен расслабиться и получать удовольствие от того или иного процесса.

Как физиологические реакции организма влияют на самочувствие

Некоторые люди считают, что эмоции имеют особое влияние на здоровье. К примеру, нехватка любви и душевной теплоты со стороны окружающих видится некоторым причиной частых простуд. Однако на самом деле научных данных, которые бы точно выявили взаимосвязь между этими факторами, на сегодняшний день нет.

Исследованиями доказано только то, что иммунная система становится более уязвимой, если человек постоянно находится в определенном состоянии, которое мобилизует внутренние процессы. Например, сильный физиологический ответ вызывает стресс, за которым стоит страх. Человек боится не сдать экзамен, не найти любовь, не успеть выполнить обязательства в определенный срок. Указанные переживания вгоняют человека в напряжение и активируют ответ «бей-беги».

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В организме в этот момент происходит масштабная перестройка:

начинает вырабатывать кортизол и адреналин,

выделяется большое количество глюкозы, что повышает уровень инсулина в крови;

учащается сердцебиение;

происходит сокращение сосудов.

В результате этих процессов кровь приливает к рукам и ногам, а во внутренних органах обменные процессы на время замедляются.

«Человек в состоянии страха готов либо драться, а для этого ему нужно конечности, либо убегать. В результате кровь оттекает от внутренних органов. <…> В состоянии физиологического ответа иммунная система работает на минимуме, потому что у организма другая задача — выжить, победить», — описала механизм кандидат биологических наук.

Поэтому когда человек находится в постоянном стрессе, повышается риск более серьезного проявления заболевания, поскольку защитные функции организма находятся практически на нуле.

Как обезопасить себя от простуд и укрепить иммунитет осенью

Человеку выгоднее находиться в состоянии «отдыхай и переваривай».

«Именно в этом состоянии, когда человек расслаблен, спокоен, у него лучше происходит насыщение внутренних органов кровью, правильно распределяется кислород, питательные вещества, убирается углекислый газ, отходы жизнедеятельности клеток. <…> В этом физиологическом состоянии происходит регенерация тканей и органов», — прокомментировала эксперт.

Именно в этом состоянии иммунная система работает по максимуму. В связи с этим укрепить иммунитет можно, если уменьшить тревогу, наладить режим дня и перестать волноваться по пустякам.

Еще стоит помнить, что привычные способы укрепить иммунитет не работают так, как все привыкли об этом думать. Специалист предупредила, что некоторые формы защиты от инфекции способны причинить серьезный вред организму.

«Иммунная система — это не забор. И укреплять ее чрезвычайно опасно. Любые стимуляторы могут развернуть ее действие на атаку собственного организма и запустить вялотекущее, хронические воспаления», — предостерегла кандидат биологических наук.

Чтобы помочь своему организму защититься от простуд, следует просто разгрузить иммунную систему, то есть убрать факторы, которые заставляют ее работать в усиленном режиме. Для этого нужно:

1. Очистить организм от токсинов. В теле человека накапливаются отравляющие элементы. Они не убивают его, но постепенно оседают в различных органах и мешают их полноценной работе. Иммунная система реагирует на эти химические соединения. К таким веществам можно отнести естественные гербициды и пестициды, которые содержатся в некоторых травянистых растениях, орехах, овощах и фруктах и служат для защиты от вредителей.

Также следует убрать из рациона продукты, имеющие в составе сою, так как в ней присутствуют элементы, приводящие к сбоям в гормональной системе. Следует ограничить и количество потребляемого сахара.

«Фруктоза нарушает усвояемость витамина D, ухудшает перевод его из неактивного состояния в активное. Стоит убрать полуфабрикаты, куда <…> ее добавляют специально для улучшения вкуса», — предупредила эксперт.

По словам эксперта, овощи и фрукты лучше употреблять после термической обработки: в вареном, жареном или запеченном виде.

2. Отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Конечно, активность нужна организму, но все должно быть в меру. Занятия в спортзале, интенсивные упражнения вредят организму, поскольку провоцируют выработку кортизола и адреналина, что приводит к оттоку крови от внутренних органов.

3. Блюсти стерильную чистоту. Уже много лет считается, что противомикробные средства помогают справляться с инфекциями и повысить защитные функции организма. Поддерживать чистоту — правильно, но чрезмерное усердие и желание создать стерильные условия — крайне опасно.

Дело в том, что антисептические составы стимулируют микробы активнее сопротивляться внешним факторам. Но став более сильными, они могут обернуть свое действие против самого человека, поскольку посчитают обычные процессы, происходящие в тканях, паразитическим явлением. Кроме того, у некоторых людей, которые используют противомикробные средства, возникает особая реакция на антибиотики. Эти вещества перестают им помогать в борьбе с бактериальными инфекциями.