Время судьбоносных решений: любовный гороскоп для Дев на 2024 год

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Земному знаку зодиака в начале года придется серьезно потрудиться, чтобы уже в первой половине года добиться счастья на личном фронте.

Считается, что обрести уверенность в себе и открыть сердце для любви и гармонии помогает положение планет на небосводе. Издавна перед началом нового года составлялись любовные гороскопы, учитывающие движение космических объектов. Такой анализ, согласно древним учениям, позволял определить самые благоприятные периоды для развития отношений.

Какие события ждут Дев на личном фронте в 2024-м, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Дев

В первые месяцы нового года Девы будут колебаться, в сознании то и дело станут закрадываться сомнения по поводу отношений. Представители земного знака зодиака начнут сравнивать себя с другими и постоянно требовать подтверждения любви от второй половинки. На самом деле у рожденных под данным созвездием множество достоинств, но особое астрологическое явление всколыхнет их старые комплексы.

«Девам в 2024-м придется испытать некоторое волнение в начале года, потому что ими будет управлять Черная Луна. Она вызывает сомнения во всем. <…> Если ситуация на личном фронте достаточно сложная, есть напряжение, рекомендуется пересмотреть и проработать ситуацию», — прокомментировала эксперт.

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В это время важно не начать изводить себя и партнера ревностью. Скандалы и сцены ни к чему хорошему не приведут. Однако если союз изжил себя и былая страсть навсегда угасла, нужно откровенно поговорить со второй половинкой и мирно разойтись.

Выпутаться из кокона сомнений и наконец открыть свое сердце для любви Девы смогут во второй половине весны. Примерно в апреле планеты образуют благоприятный аспект, чтобы наконец принять одно из самых важных решений в своей жизни. Вероятно, некоторые представители созвездия захотят вывести отношения с избранником на новый уровень или встретят любовь всей жизни, если до этого никак не могли найти подходящего человека.

Активные действия на личном фронте позволят уже к началу лета достичь гармонии и взаимопонимания. Судя по гороскопу, это отличное время для того, чтобы съехаться или даже вступить в брак. Союз, заключенный в данный период, окажется крепким и долгим. Еще бы, ведь Девы после долгих утомительных раздумий в это время наконец сделают выбор сердцем.

Однако, чтобы сохранить гармонию в паре, придется пересмотреть свое отношение к финансам. Земной знак зодиака привык контролировать каждый потраченный рубль, но Девам по гороскопу следует перестать требовать от партнера полного отчета, да и позволить самим себе хотя бы изредка радовать вторую половинку приятными подарками. Это только усилит любовь в паре.

Любовный гороскоп на 2024 год для состоящих в отношениях Дев

В начале года, как указано в гороскопе, представители земного знака зодиака должны научиться контролировать свои эмоции. Вероятно, покажется, что личная жизнь потеряла краски, Девы будут склонны принижать собственные достоинства. В данный момент может усилиться ревность, или сами подопечные стихии станут проявлять повышенное внимание к другим людям.

Не следует идти на поводу у эмоций и пытаться завести роман с кем-то еще. Проблемы в паре удастся решить, но если обо всем поговорить со второй половинкой. При этом важно выстроить диалог, а не обвинять друг друга. Стоит просто обсудить спорные ситуации и найти компромисс.

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Главные мероприятия лучше планировать на конец весны — начало лета. В это время на небосводе, как указывается в гороскопе, образуется благоприятный аспект для любви, который усилит чувства партнеров. Идиллия дома будет способствовать успехам в карьере и финансах.

К концу 2024 года стоит задуматься о благоустройстве своего жилья, например, сделать ремонт в квартире или приобрести недвижимость. Положение небесных тел составит благоприятный аспект для крупных покупок.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Дев

В любовную атмосферу свободные Девы по гороскопу погрузятся уже в середине весны. Эта пора будет полна романтических встреч и свиданий. Вероятно, в это время кто-то из давних знакомых проявит себя с новой стороны и сможет завоевать сердце земного знака зодиака. Эта связь будет крепкой и продолжительной.

«Если вы одиноки, то прекрасным временем для того, чтобы встретить свою любовь, будет май и июнь. К осени даже можно укрепить свои отношения и перейти на более серьезный уровень, например, начать жить вместе», — комментирует эксперт.

Главное — научиться доверять окружающим и избавиться от сомнений. Конечно, подопечные стихии земли привыкли контролировать ситуацию, но любовь, которая неожиданно всколыхнет их чувства, принесет только позитивные эмоции.