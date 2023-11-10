Придется сделать серьезный выбор: любовный гороскоп для Львов на 2024 год

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Представителям огненного знака зодиака придется проявить инициативу и принять судьбоносное решение, чтобы добиться невероятного успеха в любви.

Новый год — чудесная пора, чтобы изменить жизнь к лучшему. Если верить прогнозам, то 2024-й действительно окажется волшебным, так как его символом станет Дракон — единственный управитель, которого можно найти только на страницах древних легенд.

Считается, что ему присущи активность, мудрость и невероятная харизма. Это делает его похожим на представителей знака зодиака Лев. Рожденные под данным созвездием в следующие 12 месяцев могут не только сделать блестящую карьеру, но и наладить дела на личном фронте. На серьезные перемены в любви указывает положение планет на небосводе.

Любовный гороскоп для Львов на 2024-й эксклюзивно для Пятого канала составила астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Львов

На любовном фронте уже в первые месяцы нового года огненному знаку зодиака захочется разнообразия. Однако Львы решат отдать пальму первенства в переменах партнеру и будут ждать, когда тот сам сделает шаг. Увы, согласно гороскопу, таким образом получится только навредить сложившемуся союзу, поэтому не следует устраивать скандалов на пустом месте.

«Львам захочется перемен уже с самого начала 2024 года. Поэтому, если вы находитесь в отношениях, это достаточно опасное время, потому что вы можете сделать опрометчивый поступок и разорвать отношения», — предупредила эксперт.

Важно научиться разговаривать со второй половинкой, обсуждать свои мечты и планы, не стесняться признаваться в любви и самим устраивать приятные сюрпризы. Поклонник всегда поймет и поддержит, но угадать с полуслова желания подопечных огненной стихии не способен никто.

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Благоприятная пора для чувств, согласно гороскопу, наступит в середине лета 2024. В это время жизнь заиграет новыми красками. Вероятно, именно на данный период придутся важные шаги: встреча с новой любовью, предложение руки и сердца, свадьба или известие о грядущем пополнении.

Одинокие подопечные огненной стихии в период после дня рождения окажутся в центре особого внимания. Природный магнетизм и харизма обязательно притянут даже не одного, а несколько поклонников. Львам, как сказано в гороскопе, придется серьезно подумать, чтобы принять правильное решение. При этом стоит учитывать не только уровень дохода потенциального избранника, но и чувства, которые сами представители знака зодиака к нему испытывают. Выбор, сделанный сердцем, всегда ведет к счастью.

Во второй половине осени 2024 рожденных под данным созвездием затянет деловая рутина. Львы могут полностью погрузиться в решение карьерных вопросов и совсем забыть о любви. Нужно четко планировать на каждый день, оставляя в расписание несколько часов на общение с избранником.

Любовный гороскоп на 2024 год для состоящих в отношениях Львов

Огненный знак зодиака, как говорится в гороскопе, отличается тем, что во всех сферах стремится во всем завоевать лидирующую позицию. Если в карьерном плане амбициозность играет в плюс Львам, то в любви желание контролировать нередко оборачивается неприятными последствиями. Серьезная конфликтная ситуация в любви может назреть уже в первые месяцы 2024-го.

В это время многое будет зависеть от поведения самих подопечных стихии. Если они смогут немного успокоить внутренний огонь и пойти на некоторые уступки, то в их семье восстановится мир.

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Летом появится возможность наконец сделать то, что давно не удавалось. На пользу отношениям пойдут романтические поездки, прогулки по парку и активные виды отдыха. Все это поможет освежить отношения.

Однако ближе к октябрю есть вероятность снова иначе взглянуть на партнера. На этот раз разногласия способны вызвать надуманные переживания Львов по гороскопу. Возможно, на горизонте появится человек, к которому рожденные под огненной стихией начнут ревновать избранника.

«Уже этой осенью разум будет править чувствами, и вы станете рационализировать и анализировать свои отношения, в которые вы вступили. Но не стоит забывать, что любовью правят чувства и душа. Отдайте предпочтение им», — рекомендует эксперт.

Девиз 2024-го: меньше конфликтов — больше действий. Только от самих Львов зависит, в каком статусе они встретят будущий год. Планеты в гороскопе благоволят позитивным переменам, но рожденные под данным созвездием могут сами легко разрушить то, что создавали годами.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Львов

Одинокие представители знака зодиака в 2024-м будут окружены невероятным вниманием. Но вестись на комплименты и дорогие ухаживания не стоит, если Львы рассчитывают на серьезные отношения. Надо тщательно присмотреться к каждому кандидату и отсеять тех, кто не настроен на продолжительную связь.

«Если же вы свободны, то как раз таки это тот самый период, когда вы будете находиться в состоянии выбора. <…> Возможен перебор вариантов», — комментирует эксперт.

Неопределенность может длиться до июня. Летняя жара растопит сердца Львов по гороскопу, и они смогут наконец ощутить душевную гармонию, что придаст им романтичности и притягательности.

«Уже летом состояние будет более комфортное и гармоничное. А вы почувствуете себя комфортно и в этом таком состоянии встретите свою любовь, если у вас есть такое желание», — отмечает эксперт.

Вероятно, встреча представителей знака зодиака с их будущим избранником произойдет в деловой обстановке: на работе, при оформлении документов на недвижимость, на переговорах, конференциях и светских раутах.