За счастье придется бороться: любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год

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Рожденным под покровительством воздушной стихии придется искать баланс в отношениях.

Еще в древние времена люди считали, что положение небесных тел может не только помочь в навигации, но и в определении жизненного пути человека. Особенно пристальное внимание было приковано к светилам и планетам перед новым годом. В этот период звездочеты вычисляли их траектории по особым формулам, чтобы предсказать события грядущего будущего. С расположением космических объектов сверялись и в любовных делах, высчитывая наиболее удачные и неблагоприятные периоды для отношений.

К каким переменам на личном фронте в 2024 году нужно приготовиться Близнецам по гороскопу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Близнецов

В начале года воздушному знаку зодиака следует задуматься о том, как достичь душевного равновесия. Согласно гороскопу, Близнецам надо перестать зацикливаться на проблемах в любви и раздувать скандалы на пустом месте.

«Близнецам в 2024-м нужно наслаждаться своим состоянием вне зависимости от того, находитесь в отношениях или нет. В любом случае вы должны ощущать гармонично», — комментирует эксперт.

В первые месяцы серьезных перемен в любви не предвидится. Все будет развиваться достаточно медленно. Активному знаку зодиака придется привыкать к размеренному темпу жизни. Стоит потратить это время на то, чтобы укрепить связь с партнером.

Если рожденные под данным созвездием еще не встретили своего суженого, следует больше времени уделить себе. Можно заняться саморазвитием: ходить на выставки, записаться на курсы иностранного языка, посещать специализированные обучающие программы. Эти мероприятия помогут не только получить новые знания, но и завязать полезные знакомства. Возможно, именно там удастся встретить свою любовь.

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Нежное чувство к лету 2024 перерастет в пылкую страсть. Буря эмоций заставит Близнецов стать более смелыми. Возможно, в этот момент появится мысль вывести взаимоотношения на новый уровень, а может, произойдет знакомство с интересным человеком, которое быстро перерастет в роман.

«К июню захочется перейти к каким-то более решительным действиям и что-то поменять в своей жизни», — предполагает астролог, сверяясь с гороскопом.

Во второй половине года внутренняя энергия усилится и начнет бить через край. Желая выплеснуть ее, Близнецы могут стать слишком резкими. Важно вовремя подавлять агрессию, а душевные силы направить в русло романтики и любви.

«К декабрю <…> будет много эмоций, страстей. А на этом фоне можно как расстаться с партнером и сделать опрометчивый поступок, так и, наоборот, встретить невероятную, головокружительную любовь. Все зависит от вас», — отмечает астролог.

Также под занавес 2024-го появятся люди, которые попытаются разрушить любовный союз Близнецов. Не следует поддаваться сплетням и вестись на интриги. В этот период важно всеми силами сохранять гармонию.

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Представители воздушного знака зодиака в начале года почувствуют рутину в паре с партнером. Вероятно, накопившиеся проблемы и невысказанные претензии дадут о себе знать. Близнецам по гороскопу важно в этот момент объяснить второй половинке, что они хотят сначала самостоятельно все обдумать и выявить возможные причины появившихся трудностей.

Чтобы гармонично преодолеть этот сложный период, нужно научиться делиться со второй половинкой своими переживаниями и почаще признаваться в любви. В конце весны ситуация нормализуется. Чувства вспыхнут с новой силой. Усилить гармонию помогут романтические путешествия. Возможно, появится желание вывести любовь на новый уровень. Инициатива данных перемен, скорее всего, будет исходить от партнера.

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Во второй половине года по гороскопу наметятся кардинальные изменения. Многие события в личном плане окажутся только во власти Близнецов.

«Тем, кто находится в отношениях, их необходимо сгармонизировать, если были какие-то напряжения. Для этого особенно для подходит сентябрь и вся осень», — отмечает специалист.

В это время стоит самим проявить инициативу и показать, насколько им важен партнер.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Близнецы

В первой половине нового года Близнецам будет казаться, что взаимоотношения стоят на месте. Конечно, вокруг них окажется довольно много интересных знакомых, но эти связи долго не найдут перспектив для развития.

Возможно, удастся найти интересного собеседника в интернете: на форуме по интересам, в онлайн-игре или даже на сайте знакомств. Обладающие от природы хорошей интуицией Близнецы смогут определить среди тысячи имен и аватаров того самого человека, которому подарят свою любовь. Представители знака зодиака много часов проведут в переписке за экранами компьютера телефона. Нежные чувства зародятся сами собой. Однако состыковать свои планы и встретиться в офлайн окажется не так-то просто. Не стоит впадать в уныние. Всему свое время.

«Одиноким представителям знака удастся встретить свою любовь в июле или августе», — предугадывает специалист.

Инициативу способен проявить и кто-то из ближнего круга. Не стоит сразу отказываться. Нужно дать человеку шанс. Возможно, за чашкой кофе собеседник откроется с новой стороны.