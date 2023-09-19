Кленовые листья, кофе и зонт: 5 идей для красивой осенней фотосессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Осень — это время, когда для красивой фотографии достаточно просто выйти на улицу. Яркие листья, волшебная атмосфера и последние теплые лучики солнца помогут сделать красивые снимки без особого труда.

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Осень — особенное время для любителей красивых фотографий. Ведь достаточно просто выйти в ближайший парк, чтобы сделать серию красивых кадров. Весь необходимый реквизит уже подготовлен: на ветвях спеют насыщенно-красные гроздья рябины, а под ногами шуршат почти опавшие листья с деревьев. Осталось всего лишь подгадать хорошую погоду и завернуться в уютное пальто с шарфом.

О том, как сделать красивые фото осенью и удачно использовать природный реквизит, эксклюзивно Пятому каналу рассказала блогер Екатерина Макарова.

Как подготовиться к осенней фотосессии

Подготовка к любой фотосессии всегда начинается задолго до появления человека в кадре. Крайне важно провести кропотливую работу, разработать оригинальную идею и определить, что нужно для ее реализации. От этого зависит общий результат всех стараний.

«Вообще для хороших кадров старайтесь заранее продумывать, что вы хотите увидеть на итоговом варианте», — советует эксперт.

Найти вдохновляющие референсы. Из чужих тематических снимков можно создать мудборд (от англ. moodboard — доска настроения, визуальная подборка или коллаж из понравившихся фото). На каждом изображении важно для себя отметить наиболее понравившиеся моменты — позу, одежду, локацию, макияж и укладку.

Выбрать примерное место съемки. Это не менее важная деталь успешной съемки. Зная особенности той или иной локации, намного проще представить варианты поз и взаимодействия с реквизитом в кадре. Например, в парке можно воссоздать романтический пикник, что практически нереально и нелогично делать в городском ландшафте. Продумать образы и согласовать с погодными условиями. Осенью температура постепенно снижается, что значительно сокращает варианты образов в кадре. Поэтому важно заранее подумать, какая одежда на фото выгодно подчеркнет фигуру. Например, в промозглый день желательно выбирать уютные свитеры, сапожки, пальто, шарфы, повязки на голову и аккуратные аксессуары. Собрать необходимый реквизит. На осенних кадрах особенно выгодно будут смотреться яблоки в корзинке, угощения, чашка горячего кофе или чая (если съемка проводится вблизи кафе), свечи и, конечно же, природные материалы (те же опавшие листья).

«Все это очень разнообразит кадр, и снимок получится по композиции намного интереснее», — рассказывает блогер.

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Как креативно использовать листья в кадре

Важная деталь, которая сделает осеннюю фотосессию по-настоящему волшебной, — это использование главных сезонных атрибутов. Например, разноцветных листьев. Легкий и общедоступный реквизит предаст кадрам яркости и оригинальности.

Эффект листопада. Самый простой способ преобразить фото — собрать охапку опавших листьев и по команде фотографа подбросить. Кадр получится воздушным и наполненным. Дождь из листьев. Но есть еще более интересный вариант. Для создания кадра понадобится зонтик (желательно прозрачный, потому так не будет образовываться тень на лице героя снимка), в который нужно набрать сухие листья, после чего закрыть его). Встать лицом к фотографу и по команде раскрыть зонт. В результате получится креативный кадр или видео. Осенние букеты. Буйство цвета в промозглый сезон поможет быстро создать стильные снимки. Для этого нужно собрать небольшую охапку листьев. Совет от блогера: лучше выбирать кленовые, так как они длинные и широкие. Будет плюсом, если цветовая гамма получившегося букета будет перекликаться с одеждой. Портретный креатив. Не стоит забывать о крупном плане. Например, блогер советует попробовать снять только лицо. Для этого предварительно нужно найти красивый, ровный лист, и после закрыть им один глаз. В результате выйдет крайне интересная композиция. Игра с перспективой. Следующая идея потребует сноровки. Для воссоздания забавного кадра нужно, чтобы модель отошла подальше от камеры. После чего фотограф должен расположить лист так, чтобы он визуально напоминал яркую юбку. Главное, следить за фокусом, чтобы и модель, и оригинальный элемент были четко видны на фото.

В том случае, если фотосессия в силу обстоятельств выпала сразу после дождя или в пасмурную погоду, не стоит расстраиваться и думать, что кадры будут плохими.

«Если недавно прошел дождь и вы видите лужи, то их тоже можно интересно обыграть. Например, направить камеру на ваше отражение в воде», — объясняет эксперт.

Это поможет сделать снимки, которых точно ни у кого нет.

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Типичные ошибки при создании осеннего фотосета

Одного вдохновения и реквизитов для успешной фотосессии недостаточно. Важно знать, как выгодно подать себя в кадре и помнить, что многое зависит от верно подобранного ракурса.

Соблюдение пропорций. Осень — это всегда многослойные образы, которые могут визуально прибавить человеку пару лишних килограмм в кадре. Об этом важно помнить и сразу же просчитывать, как одеться на съемку. Посмотреть свои ранее сделанные фото, отметить любимые позы и подобрать удачные ракурсы. Внимательно следить за фоном. Всегда нужно обращать внимание, чтобы на фото из модели «не выходили» дополнительные предметы. Например, ветви дерева, торчащие из головы, словно рога, или ствол дерева, напоминающий дополнительную ногу. Грамотно подбирать время для фотосессии. Осенью световой день намного короче, поэтому назначать съемку нужно обдуманно. В противном случае кадры получатся слишком темными, и их будет сложно улучшить на постобработке.

Как одеться, чтобы не выглядеть в кадре «капустой»

Главная дилемма многих девушек, мечтающих об осенней фотосессии, — стоит ли надевать объемную одежду. Массивное пальто, свитер оверсайз и шарф могут ненароком испортить кадр. Но этого реально избежать.

В первую очередь, следует ориентироваться на погодные условия и пропорции. Важно соблюдать правило: объемный верх — облегающий низ, и наоборот. Искать позы, в которых тело будет выглядеть гармонично и красиво.

«Иногда стоит просто потерпеть: <…> снять шапку, убрать шарф и сфотографироваться в легкой одежде. Где-то мы можем, напротив, надеть куртку или завязать шарф», — рассказывает блогер.

Если все-таки станет холодно, эксперт советует в процессе фотосессии ненадолго забежать в ближайшее кафе и взять с собой горячий напиток. С напитком в руке также можно сделать пару атмосферных кадров.