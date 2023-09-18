Польза со вкусом: как не ошибиться с выбором кабачковой икры

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Чтобы сделать прием пищи более приятным и полезным, при покупке овощного деликатеса нужно учитывать несколько важных нюансов.

Кабачковая икра привлекает россиян уже много лет. Ее любят за вкус, пользу и низкую цену. Существует множество вариантов употребления этой народной закуски: ее намазывают на хлеб, подают в качестве соуса и просто едят ложками.

Какая кабачковая икра самая вкусная? Чего нужно остерегаться при ее выборе? Ответы на эти и другие вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чем полезна кабачковая икра

Кабачковая икра содержит: калий, витамины C и E и другие немаловажные микро и макроэлементы.

«Благодаря наличию в кабачке пектина и пищевых волокон, он улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, помогает выводить воду и шлаки из организма. Тем самым стабилизирует водно-солевой обмен», — рассказывает доцент кафедры цифровой нутрициологии Кристина Власова.

Однако мало кто знает, что это блюдо бывает опасным для здоровья. Как и любые консервы, такая закуска может спровоцировать тяжелое заболевание — ботулизм. Это состояние вызывается токсинами бактерий. Если на производстве нарушили технологический процесс или не соблюдали условия хранения продуктов, то существует высокий риск навредить организму.

Как выбрать качественную кабачковую икру

Количество баночек с этикетками разных фирм, производящих кабачковую икру и имеющих знак ГОСТа, способно вскружить голову в магазине. Сделать правильны выбор, стоя у прилавка довольно сложно. Поэтому важно знать, как найти по-настоящему качественный продукт.

Для того чтобы разобраться, в чем отличие между разными товарами, был проведен эксперимент. Для этого взяли дешевую икру ценой в 50 рублей, образец средней ценовой категории, который обошелся в 90 рублей, а также дорогой продукт — 150 рублей.

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При выборе кабачковой икры первым делом следует обратить внимание на упаковку. Лучше выбирать закуску в стеклянных банках, потому что такая тара позволяет рассмотреть содержимое еще в магазине. При этом сама емкость должна быть без единого скола, а крышка ровной, без вздутий и следов ржавчины.

Также нужно прочитать состав деликатеса. Икра должна содержать: кабачок, морковь, репчатый лук, подсолнечное масло и специи. В выбранных для теста экземплярах нет ничего лишнего. Единственное, что вызывает вопросы, — это масло. На этикетках образцов подороже указано подсолнечное, а у бюджетного — растительное.

«То есть непонятно, какое конкретно масло использовалось для производства данного вида изделия», — отмечает эксперт.

Нельзя исключать то, что изготовитель мог добавить в продукт дешевое соевое или пальмовое масло.

Как должен храниться качественный продукт

Считается, что чем свежее кабачковая икра, тем она лучше, но это не совсем так. Обращать внимание нужно на месяц производства. Самая сочная и полезная закуска получается из свежих овощей, собранных летом или в начале осени.

На бюджетном продукте дата изготовления — ноябрь. Это значит, что он либо был приготовлен раньше и долго хранился на складе, либо все ингредиенты были переработаны в пюре и ждали своего часа в морозильной камере в течение нескольких месяцев. При заготовке двух других банок технология не была нарушена. Обе имеют летние даты на упаковке.

Еще важно оценить и условия хранения. Первый способ это проверить — самый простой. Достаточно постучать по крышке. Если упаковка герметична, то звук будет звонким. Банка бюджетной икры издает достаточно звонкий звук. А у образцов подороже винтовая крышка. Когда она откручивается, то нужно прислушаться. Если продукт правильно хранили, раздастся хлопок. Вся продукция с успехом преодолела эту проверку.

Какими должны быть внешний вид и рецептура хорошей кабачковой икры

По ГОСТу цвет кабачковой икры может варьироваться от желтого до светло-коричневого. Второй и третий образцы соответствуют норме. А вот дешевый продукт вызвал сомнения. У него серый оттенок, что свидетельствует наличии лишних добавок, например, фруктового пюре.

Консистенция продукта также важна. Качественная икра зернистая и густая. Если закуска жидкая, то, скорее всего, ее разбавили водой или приготовили из замороженных овощей.

Для эксперимента поставили мольберт, который послужил мишенью для «снарядов» из кабачковой икры. Затем бросили в цель по одной ложке каждого варианта. Бюджетный продукт оказался самым жидким, разлетелся по стенду и начал стекать с него мелкими каплями. Второй образец более плотный. А самая густая — дорогая икра, она почти не растеклась, но выводы делать рано. Иногда производители добавляют в продукт специальные загустители. Качественная ли выбранная закуска сказать точно смогут только в лаборатории.

«Мы оценивали содержание сухих веществ, содержание поваренной соли и наличие примесей, которые не предусмотрены рецептурой», — делится кандидат химических наук Наталья Василевич.

Посторонних примесей, запрещенных добавок и опасных токсинов ни в одной банке не оказалось. Однако, как выяснилось, самая дешевая закуска не соответствует нормам ГОСТа. Показатель поваренной соли в ней был занижен. А еще в лаборатории подтвердили, что икру подороже сделали из свежих овощей, а дешевую — из полуфабрикатов.

Чтобы узнать, отличается ли вкус икры, была проведена проба вслепую. Образец средней ценовой категории аппетитный и приятный. Самая дорогая закуска оказалась еще вкуснее. Она солено-сладкая, сбалансированная. А бюджетный продукт снова разочаровал. Ее вкус вообще был далек от приятного стандартного.

Проведенные тесты показали, что несмотря на то, что кабачковая икра считается бюджетным продуктом, не стоит экономить. Дешевая продукция может не только разочаровать, но еще и навредить здоровью. Если соблюдать указанные выше нюансы при выборе, то ожидания оправдаются. Будет вкусно и полезно.