Шедевр всего за 10 минут: рецепт закуски из кабачков со сметанно-чесночным соусом

Фото, видео: 5-tv.ru

Кабачок — доступный диетический продукт, который можно превратить во вкуснейшую закуску. При этом можно обойтись без горы грязной посуды и не тратить на готовку много времени.

Огурцы съешь сам, кабачки раздай друзьям, а баклажаны оставь в рагу, — гласит шутливая дачная поговорка. Однако не стоит прощаться со всем урожаем. Пару-тройку кабачков все же стоит припасти для отменной закуски.

А тем, у кого пока нет ни дачи, ни друзей с загородным участком, непременно нужно заглянуть в ближайший продуктовый магазин. Конец лета и начало осени — время, когда можно купить кабачки по хорошей цене и по полной насладиться этим вкусным и полезным овощем.

Многие думают, что хорошая закуска должна быть дорогой и сложной в приготовлении. Однако этот рецепт доказывает, что такое утверждение не всегда верно. Шеф-повар Дмитрий Ознобишин раскрыл секрет создания кулинарного шедевра из простейших ингредиентов за десять минут.

Чем полезны кабачки

Прежде чем рассказать о приготовлении данной закуски, стоит кратко упомянуть о пользе кабачков. Этот продукт содержит большое количество питательных веществ, которые влияют практически на все важные системы в организме. Сюда можно отнести витамины группы В (В1, В2, B9), аскорбиновую кислоту, никотиновую кислоту, витамины A и E, магний, железо, калий и цинк.

Употребление кабачков оказывает положительное воздействие на:

Зрение. В овоще находится большое количество каротиноидов, которые отвечают за работу зрительного анализатора и помогают замедлить возрастное снижение зрения.

Желудочно-кишечный тракт. В кабачках много клетчатки. Она повышает перистальтику и стимулирует правильную работу пищеварения.

Сердечно-сосудистую систему. Входящие в состав овоща вещества стабилизируют кровообращение и влияют на питание сердечной мышцы.

Иммунитет. Огромный запас витаминов группы B и витамин С стимулирует работу защитных функций организма и оберегает человека от различных вирусов и бактерий.

Ингредиенты для приготовления закуски из кабачков

Большинство нужных для рецепта ингредиентов можно найти практически на любой кухне. А вот за кабачками и свежей сметаной придется сходить в супермаркет.

Для быстрой закуски понадобится:

Два кабачка;

Соль;

Сладкая паприка;

Кукурузный крахмал;

Сметана;

Чеснок;

Укроп;

Подсолнечное масло.

Как выбрать качественные кабачки

Читайте также Киш с кабачками и помидорами — пошаговый рецепт с фото

При выборе кабачков в первую очередь надо обратить внимание на плотность. Овощ должен быть упругим и гладким, без видимых механических повреждений.

Шеф-повар советует по возможности взять молодые и небольшие плоды. Они порадуют отменным вкусом и сочностью. К тому же их можно есть с кожурой, и в них нет крупных косточек.

Плодоножка у кабачка должна быть сухой, без неприятного запаха и гнили.

Как приготовить соус к кабачкам

Неотъемлемой частью данной закуски является сметанно-чесночный соус. Он готовится по рецепту крайне быстро, не требует особых ингредиентов и может похвастаться отличным вкусом. В данном случае его можно сделать перед жаркой кабачков, чтобы он успел стать ароматнее и вкуснее.

Для соуса нужно взять всего лишь пару столовых ложек сметаны, раздавить зубчик молодого чеснока, добавить мелко порубленный укроп и немного посолить получившуюся приправу.

Как пожарить кабачки

Теперь можно приступить к приготовлению кабачков, что потребует всего несколько шагов.

Для начала овощи нужно хорошенько помыть и нарезать кружками толщиной примерно полтора сантиметра. Далее кабачки следует выложить на тарелку и посыпать солью с двух сторон.

Чтобы придать блюду пикантный вкус, добавить сладкую паприку.

Теперь овощи должны постоять пять минут, чтобы из них вышло немного сока.

Многие привыкли обваливать кабачки в обычной муке. Шеф-повар подчеркивает, что лучше все же следовать рецепту, так как пшеничная мука не сравнится с кукурузным крахмалом. Его можно насыпать в большую тарелку и хорошенько прижать к нему с двух сторон каждый кусочек будущей закуски, а затем стряхнуть излишки.

Обваленные кабачки аккуратно разложить на большой тарелке по кругу и дать им постоять буквально пару минут. Крахмал слегка намокнет из-за сока на поверхности овоща. Благодаря этому при обжарке получится хрустящая корочка.

А пока можно разогреть сковороду до высокой температуры (желательно, чтобы она была с толстым дном) и добавить совсем немного масла. Если его не будет хватать в процессе, лучше долить еще раз.

Когда корочка станет золотистой с двух сторон, можно снимать кабачки с огня. Результат получается отличный. Закуска не только красиво выглядит, но и аппетитно хрустит. А подавать все это великолепие нужно со сметанно-чесночным соусом.