«Попахивает анорексией»: почему Дима Билан решил сесть на диету

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Коллеги по цеху считают, что Дима Билан отлично выглядит. Что же заставило певца изменить свой привычный рацион, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дима Билан сел на диету. Чем теперь питается артист? Неужели он недоволен своей внешностью? Что ему предлагали в себе изменить в начале карьеры? И почему певец отказался от идеи создания приюта для бездомных животных? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я тут недавно смотрю, что ни новости, все время: то верблюд сбежал откуда-то, в центре Москвы бегает, то жираф, то еще чего-то», — отметил певец.

Дима Билан уже давно стал главным Айболитом российской эстрады. Он регулярно помогает животным, которые попали в беду. То птицу спасет, то кота.

«Всегда взаимодействовать с природой, мне кажется, это здорово. Я просто их замечаю, вот и все. Давайте сделаем из меня Робин Гуда животного. Пожалуйста, я не против», — заявил исполнитель.

Одно время артист даже хотел открыть приют для бездомных животных. Но потом отказался от этой идеи.

«Это очень затратное дело. Ты все отдаешь из своего кармана абсолютно. Просто хвататься, засветиться, знаете, а потом бросить, я не хочу. А чтобы этим заниматься, это нужно действительно отдавать много времени. Правда, я пока себе позволить такого не могу», — объяснил Дима Билан.

Артист действительно много работает. Этим летом он объездил с гастролями полстраны. Но старался совмещать приятное с полезным. Вечером — концерт, днем — прогулка и осмотр достопримечательностей.

«Отдыхаю каким образом? Смена деятельности обязательно. То есть это правило, когда ты не зацикливаешься на чем-то одном, переключаешься на какую-то другую задачу», — рассказал Билан.

Певец делится: он любит активный отдых. Лежать на пляже и ничего не делать для него слишком скучно.

«Сидеть, отлеживаться — это тоже не я, совсем не я. Бывают периоды, конечно, какие-то определенные, когда ты просто выгораешь. И ты просто ничего не можешь делать. Совершенно. Но это достаточно редко», — заявил исполнитель.

Правда, за длительный летний тур певец действительно устал. И хочет немного времени провести дома. В отличие от многих людей, Билан радуется приходу осени. Ведь он обожает дождливую погоду.

«Дождь — это такая вещь, природное явление, которое объединяет людей. Лишний раз люди начинают перед стихией себя как-то чувствовать более, так скажем, сообща, что ли», — высказался певец.

Дима вырос в большой семье. Поэтому любит собирать у себя гостей.

«У меня такая огромная семья: и родные, и двоюродные. И всем я помогал всю жизнь, с 20 лет, наверное, уже с 21 точно. С четырех я вообще работаю, первые деньги получаю. С третьего класса на самом деле», — уточнил Билан.

Артист старается помогать не только родственникам, но и друзьям. Недавно певица МакSим рассказала, что именно после разговора с Димой Биланом она решила лечиться от алкогольной зависимости.

«Мы просто достаточно давно начали общаться. И мы в одной компании выпускающей были. Для меня эта певица очень важна. Для меня прям огромный якорь. Не только для меня — для огромного числа слушателей», — уверен исполнитель.

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Билан и сам прошел через подобное. Пристрастие к спиртному едва не стоило ему карьеры. Но он вовремя взял себя в руки и обратился к специалистам. Теперь певец ведет здоровый образ жизни. Недавно сел на диету.

«Всякие крестоцветы, не знаю, брокколи. Просто стараюсь делать это реально три раза в день и обязательно завтракать, сто процентов. С утра поесть обязательно, запустить организм», — объяснил он.

«Я никогда не видела Диму, чтобы у него был лишний вес. Мне казалось, что он в норме. Я не знаю, может, он так не считает», — предположила актриса Ирина Безрукова.

«Диме Билану точно не нужно худеть, потому что это уже попахивает анорексией и болезнью», — выразил свое мнение певец Илья Гуров.

Артист объясняет: у него нет цели похудеть. Лишь поддержание и без того хорошей физической формы.

«У меня есть задача — просто здорово питаться. Когда ты здорово питаешься, видимо, что-то происходит», — объяснил Дима Билан.

По словам звезды, он всегда был доволен своей внешностью. Хотя в начале карьеры его настойчиво уговаривали довести ее до идеала.

«Меня склоняли, может, виниры себе сделать. Что-то в этом духе. Я говорю: «Нет, совсем такого желания нет». Сейчас говорят: «Какой ты молодец, что ты не сделал это“», — рассказал певец.

Дима Билан признается: сейчас, когда он смотрит на коллег, которые исправляют ошибки пластических хирургов, очень рад, что в свое время не пошел на поводу у советчиков.

«Пока ты находишься на стороне наблюдателя, ты можешь посмотреть на все ошибки, которые сделал тот или иной человек. Помните китайскую пословицу, да? Проплывет… И ты уже делаешь выводы. Ты понимаешь: так, такие побочки есть, такие побочки, такие. Думаешь: нет, это я делать не буду точно, это точно делать не буду», — уточнил артист.

Билан уверен: надо полюбить себя таким, какой ты есть. Ведь самое главное в человеке — это внутренний мир. А для этого не нужны никакие операции.