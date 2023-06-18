Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певец впервые показал мальчика в соцсети, не называя имен его родителей.

Дима Билан шокировал поклонников, неожиданно продемонстрировав крестного сына, о существовании которого не подозревали даже самые преданные фанаты. Об этом пишет 7Дней.ru.

Певец опубликовал в соцсети видео, на котором показал совместную прогулку с крестником. Подписчики смогли увидеть мальчика в солнцезащитных очках и шляпе, из-под которой виднелись светлые волосы. Из разговора артиста с ребенком также выяснилось, что крестнику Билана восемь лет.

«Обеденная прогулка с крестником Сашей, увлекательные разговоры и богатый на смыслы русский язык! А вы как обычно проводите свои выходные?» — прокомментировал ролик Билан.

Поклонники немало удивились скрытности 41-летнего певца, который так долго умудрялся прятать от общественности мальчика. До этого было известно только об одном крестнике Билана — сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саше. Впрочем, артист и сейчас сохранил интригу и даже не намекнул, кто родители его второго крестного сына.

«Я сначала подумала, что это Саша, который Гном Гномыч, но оказывается у Димы еще есть крестник Саша», — выразила общее изумление одна из подписчиц певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крестный сын певца Димы Билана, дальневосточный краснокнижный леопард Виктор, расширил свою территорию обитания в Национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае.