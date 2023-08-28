Профессия обязывает: в каких пластических операциях призналась Лолита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Лолита не скрывает наличие опыта обращений к пластическим хирургам. Что изменила в себе певица и на какие процедуры не готова пойти, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Вслед за Славой и Любовью Успенской Лолита откровенно рассказала о своем опыте пластических операций. Зачем артистка несколько раз ложилась под нож хирурга? Из-за чего она боится вставлять импланты в грудь? И почему певице оказались малы ее концертные костюмы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Лолита знает, как эпатировать публику. Так, на красной дорожке музыкального фестиваля певица появилась в полупрозрачном боди, пиджаке, колготках в сетку и с бюстгальтером в руках.

«Вот, например, я — Красная Шапочка (надела бюстгальтер на голову. — Прим. ред.). Кто скажет, что нет? Настоящая Красная Шапочка. Чебурашка. А еще это очень хорошие наушники», — пошутила Милявская.

«Она смелая, открытая. Она не такая, как все. И она этого не стесняется», — подчеркнула певица Лина Ли.

«Она не стесняется себя показать в этом порой достаточно странном виде, непривычном для многих. Она выделяется. И она не носит, как многие в шоу-бизнесе, на себе маску», — уточнила певица Виолетта Чиковани.

Артистка всегда отличалась тягой к вычурным нарядам и яркому макияжу. В свои 59 звезда не боится экспериментировать с внешностью. Например, в последнее время Лолита полюбила временные тату.

«Я очень хочу, чтобы люди моего поколения, те, кто не клеил ни разу в жизни, хоть раз наклеили. Чтобы бабушки выходили с колясками погулять и показывали все ЖЭКу, ДЕЗу. Видите, что у меня тут?» — призналась певица.

Лолита делится, что совершенно не ощущает свой возраст, да и выглядит она гораздо моложе. Звезда не скрывает, что ложилась под нож хирурга. Делала пластику век и подбородка. Ведь профессия артиста обязывает ее выглядеть идеально.

«Есть величайшие французские актрисы, которые никогда не делали ничего. И они говорят, что мы хотим достойно стареть так, как есть. Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто вот так (показывает. — Прим. ред.) оттопыриваются веки», — рассказала певица.

Хейтеры подозревали, что Лолита делала не только манипуляции с лицом, но и якобы похудела благодаря резекции желудка. Однако звезда это отрицает. Говорит, что секрет ее преображения, — грамотно подобранная специалистом схема питания.

«У меня есть приятельница. Она уже моя приятельница — врач-эндокринолог, который меня поставил в эту форму. Была мысль, которую моя мама когда-то мне сказала: „Укороти язык“. Но боюсь, что ни один пластический хирург с этим не справится. А мой язык меня устраивает. Все, что я делала, я всегда рассказываю», - заявила Милявская.

Но не всегда Лолите удается отказать себе в запрещенных продуктах. За лето она набрала пару лишних килограммов.

«Когда ты много работаешь и жарко, то мороженого было по два в день. Булки свежие были. Я себя ругала, но потом вспоминала, что мне нужны калории, чтобы работать. Потом у меня был обмер концертного костюма нового к шоу. Девочки мне сказали, что три сантиметра в талии прибавила. Я сказала: „А это вчера два мороженого“. Они говорят: „Это не только вчера“», — поделилась звезда.

«Поздравляю себя!» — 59-летняя Лолита сделала откровенное заявление о внешности

Лолита в очередной раз села на диету. О липосакции она даже думать не хочет. Как и о подтяжке груди. Певица боится негативных последствий после хирургического вмешательства. А когда она узнала, что произошло с певицей Славой и Любовью Успенской, то была шокирована их признаниями.

«Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — рассказала Слава.

«Что сделал Хайдаров… Мясник. А исправлять труднее, чем делать», — уточнила Любовь Успенская.

«Надо судить по живой работе. Посмотрели на подругу, на знакомую, которые сделали. Сказали: нравится или не нравится. Здесь главное, чтобы реально была экспертиза. И люди посмотрели, тот ли почерк, реально что-то случилось или не случилось», — высказалась Милявская.

Лолита говорит: ее устраивают ее формы, и менять что-то в себе в угоду модным тенденциям она не планирует.