«Всю жизнь эти замечания»: Лолита в молодости обижалась на критику в свой адрес

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Похожим образом певица наставляет теперь молодых исполнителей, указывая на их недочеты.

Лолита ориентируется больше на замечания, чем на похвалу. О сути наставничества певица эксклюзивно порассуждала с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Я тяжело себя представляю в роли постоянного наставника. Это адский труд, это когда ты кого-то усыновляешь или удочеряешь. По-другому отношения не складываются. Поэтому я такая, я периодически наставник кого-то, но также со мной поступали и взрослые выдающиеся артисты, которые иногда делали мне замечания», — поделилась Лолита.

По словам певицы, в молодости она могла обидеться на критику в ее адрес, тем не менее, потом брала себя в руки и исправляла моменты, которые были сделаны недостаточно качественно.

«Всю жизнь эти замечания, считайте, меня кормят, потому что я все время ориентируюсь на эти замечания больше, чем на похвалу», — отметила артистка.

Похожим образом Лолита наставляет теперь молодых исполнителей, указывая на их недочеты, при этом обязательно подбадривая юных артистов.

«Или делаю дельные замечания по аранжировкам или чему-то другому, и мне молодежь делает такие же замечания. Вот это и есть наставничество», — убеждена певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита поддерживает молодых исполнителей.