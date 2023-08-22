Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

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Чтобы заручиться поддержкой высших сил и привлечь финансовое благополучие в свою жизнь, следует сделать стрижку в особую дату по лунному календарю.

С давних времен считается, что небесные тела оказывают серьезное влияние на жизнь каждого человека. Особенно сильно на жителей Земли воздействует Луна. С ночным светилом связано множество примет и легенд. Одно из поверий гласит, что именно его фазы определяют, какой эффект вызовет стрижка.

Важно помнить, что Луна обманчива, поэтому ее воздействие может быть как позитивным, так и негативным. Сверяясь с положением космического объекта, специалисты составляют особые календари стрижек, в которых прописывают, когда поход в парикмахерскую будет успешным, а когда делать этого категорически нельзя.

Манипуляции с волосами в благоприятные даты способствуют не только их укреплению и оздоровлению, но и помогают привлечь богатство и найти любовь. Однако в другие дни новая прическа может не вызвать ожидаемой радости и стать причиной проблем в разных сферах жизни.

Астропсихолог Юлия Полянская эксклюзивно Пятому каналу рассказала, в какие дни сентября лучше всего делать стрижку.

Юлия Полянская

Астропсихолог

Самые благоприятные даты для стрижки в сентябре 2023

Под властью Луны, как известно, находится сфера красоты. Данное светило оказывает серьезное влияние на различные манипуляции, связанные с внешностью. В частности, здоровье и состояние волос во многом зависит от того, в какие дни человек прибегает к уходовым процедурам.

Если записаться в салон или просто дома нанести на пряди маску в благоприятный день, то уже скоро станет заметен позитивный результат: кончики локонов перестанут сечься, а их структура заметно улучшится.

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Для стрижки в сентябре, по словам специалиста, подходит несколько дат. С 3 по 7 сентября грядет череда дней, когда манипуляции с волосами позволят избавиться от зажимов, которые долгое время сковывали человека и не давали ему возможность наладить контакт с окружающими.

«Стрижка в эти дни и уход за волосами будут благоприятно влиять на вашу карьеру, достижение целей в профессиональном плане. А кроме этого, стрижка поможет улучшить отношения с коллегами и близкими людьми», — прокомментировала астропсихолог.

Следующая дата — 9 сентября. Этот день подходит для кардинальной смены образа. Можно покрасить волосы в яркий цвет, сделать мелирование, химическую завивку или решиться на экстравагантную стрижку. Перемены во внешности принесут только позитивные эмоции и вдохновят на новые свершения. Также благоприятным для этих целей станет 10 число. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то лучше обратиться к парикмахеру 15 сентября.

«Стрижка в этот день <…> улучшит самочувствие и будет способствовать долголетию», — отметила эксперт.

Если говорить о деловой сфере, то для продвижения по карьерной лестнице, успешного завершения проектов и заключения сделок, лучше сделать стрижку 17 сентября. Также удача будет способствовать тем, кто решится на стрижку 22, 23 или 24 числа.

В конце месяца также будет пара позитивных дат для перемен во внешности. Если записаться в салон на 29 или 30 сентября, то можно привлечь в свою жизнь хорошие перемены. Если что-то никак не могло сдвинуться с мертвой точки, то после манипуляции наконец ситуация разрешится в лучшую сторону. Эксперт уверена, что стрижка под занавес сентября внесет новые краски в любовные отношения, а также откроет возможности для продвижения по карьерной лестнице.

В указанные числа не обязательно обращаться к профессиональным парикмахерам, достаточно состричь пару сантиметров дома. Однако важно соблюдать одно правило — ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно, иначе можно «отрезать» от себя удачу и привлечь неприятности. Лучше попросить кого-то из родственников или друзей, чья искренность и любовь не вызывают сомнений.

Когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Влияние Луны распространяется также и на финансовую сферу. Манипуляции с волосами, особенно в благоприятные дни позволит не только достичь карьерных высот, но и добиться бонусов в денежном эквиваленте. Но золотая осень, как отметила эксперт, не будет щедра на подобные подарки. В сентябре выдастся всего лишь один день, когда смена прически принесет весомый материальный успех.

«Стрижка 10 сентября нам поможет поправить дела в финансовом плане. Это если нужен какой-то дополнительный толчок, дополнительные ресурсы, то манипуляции в этот день будут способствовать финансовому росту», — пояснила астропсихолог.

Усилить результат возможно, если в кресле у парикмахера повторять про себя позитивные аффирмации. Например, можно мысленно проговаривать следующие слова: «Я впускаю в свою жизнь энергию изобилия. Мои доходы постоянно растут».

При этом также важно представлять, как материальное благополучие изменит судьбу загадывающего. Можно помечтать о том, на что человек потратит заработанные деньги, куда их вложит, а лучше продумать реальный финансовый план, иначе есть вероятность упустить возможность заработать больше.

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Правила денежной стрижки в августе 2023

Чтобы привлечь материальные блага, нужно правильно ухаживать за прической. Как утверждает эксперт, здоровые и красивые локоны — первый шаг на пути к успеху во всех сферах жизни.

«Сильные и здоровые волосы дают много энергии для достижения желаемого», — отметила эксперт.

Для привлечения удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

1. Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

2. Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. Отрезая волосы самостоятельно, можно наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

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Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

«Если вы чувствуете себя некомфортно в кресле парикмахера, сразу же вставайте и смело уходите. Прислушивайтесь к своей интуиции», — порекомендовала астропсихолог.

При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

3. Следует обновлять стрижку каждый месяц.

«Достаточно срезать буквально несколько миллиметров в благоприятный день, чтобы привлечь удачу. Говорят, что <…> изобилие и деньги обязательно приходят в дом женщины с ухоженными волосами», — отметила эксперт.

Чтобы поддерживать успех, надо также почаще делать маски, причесываться и внимательно относиться к здоровью локонов.

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2023

Чтобы не потерять удачу, следует обходить стороной парикмахерские и салоны красоты в неблагоприятные для перемен дни.

«Стричь волосы просто нельзя 11, 12, 13, 20 и 26 сентября, иначе можно привлечь в свою жизнь конфликты и болезни, а также отвернуть от себя денежную удачу», — предостерегла специалист.

Все эксперименты с внешностью в данный момент не принесут позитивных результатов. Возможно, что итог изменений не только огорчит, но и внесет в жизнь хаос и проблемы, с которыми будет сложно справиться.

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