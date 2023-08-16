Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Сын эпатажного стилиста Сергея Зверева едва сводит концы с концами. Почему у наследника короля гламура не сложились отношения с отцом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью сына Сергея Зверева. Где сейчас живет наследник стилиста? Правда, что у молодого человека серьезные проблемы со здоровьем? За что на него обиделся звездный отец? И почему вычеркнул из завещания? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Четвертый год за рулем», — рассказал Сергей Зверев-младший.

Скромная одежда, старенький автомобиль, которому требуется срочный ремонт. В этом мужчине с трудом можно узнать сына короля российского гламура Сергея Зверева.

«Сейчас я звукооператор и световой художник в Доме культуры», — уточнил наследник стилиста.

«У меня своя жизнь, у него своя жизнь. Ему уже 30 лет», — сказал Сергей Зверев-старший.

Сын шоумена живет подмосковной Коломне, в доме тяжелобольного лежачего мужчины. Ухаживает за ним. Благодаря этому не платит за аренду.

Сергей часто ходит по святым местам. Говорит, что чувствует себя очень комфортно вдали от мирской суеты.

«На территории монастыря спокойно, душевно. Пирожки возьмешь, поешь. Нормально», — признался Зверев-младший.

У сына звезды есть проблемы со здоровьем. К астме, которой он страдает долгие годы, недавно добавился острый бронхит.

«Кашлять я стал аж до тошноты, до рвотного рефлекса», — объяснил наследник стилиста.

Но Сергей уже давно не был на приеме у врача. У него нет прописки и регистрации. А значит, он не может прикрепиться к государственной поликлинике. На частную медицину нет денег.

Когда-то у Сергея была совсем другая жизнь. Знаменитый отец водил его по светским мероприятиям, одевал в дизайнерские наряды и снимал в своем реалити-шоу.

«Я и роскошь, роскошь и я. Я не могу себя как-то ограничить в роскоши. Не знаю. Я на этом экономить не могу», — заявил Зверев-старший.

По словам Сергея Зверева-младшего, любовь и забота исчезали, как только выключались камеры. Дома стилист практически не обращал на мальчика внимание.

«У нас были минимизированные разговоры. О быте, о друг друге. Мы садились вместе, но он сразу же в телефон залазил. Молчали», — вспомнил сын стилиста.

«Было ощущение, что Сергей Зверев стал делать из сына образ и подобие себя самого. Сколько ему там было, лет 10-12. Весь в мейке, такой же, как папа. Создавалось ощущение, что это действительно некая такая игрушка, наверное, которая дополнительно привлекает внимание к Сергею», — выразил свое мнение светский журналист Алексей Остудин.

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Зверев усыновил мальчика из Иркутского детского дома, когда тому было три года. При рождении ребенка назвали Димой. Но стилист решил дать ему не только свою фамилию, но и имя. Семья жила в квартире на Тверской. Сергей — в одной комнате, сын с бабушкой — в другой. Первые трудности начались в подростковом возрасте. Скандальный имидж отца доставлял Сереже немало бед. К нему постоянно подходили незнакомые люди и высказывали недовольство.

«Что отец так одевается, позорит Россию и так далее. А отец мне всегда говорил: „Черный пиар — самый лучший пиар“», — отметил Зверев-младший.

«Главная причина охлаждения их отношений скорее в том, что действительно сыну неинтересно. Неинтересен мир шоу-бизнеса. Вырос такой обычный парень, негламурный абсолютно. И рядиться, и краситься ему как-то не хотелось. Наверное, это и разочаровало Сергея Зверева», — предположил журналист Остудин.

Между отцом и сыном возникало все больше разногласий. В итоге они поссорились. А окончательный разлад случился, когда Сергей решил отыскать свою биологическую мать.

«Он считает, что это предательство. Что воспитывали, а я… Я просто поинтересовался, узнал, увидел», — рассказал Сергей Зверев-младший.

А когда сын захотел познакомить отца со своей невестой, тот отреагировал странно. И не пришел на встречу.

«Он включил в себе паранойю, что девушки отберут деньги, имущество и так далее», - объяснил Зверев-младший.

Молодой человек считает виновницей их конфликта с папой директора артиста Светлану. Якобы она специально настраивала Сергея против него.

«Отец звонил: „Света мне сказала, что ты в ‚Олимпе‘, в отеле, с иглой ходишь, пьешь… Ты ко мне в квартиру вламывался“. Приплыли», — поделился сын стилиста.

Зверев-старший долгое время помогал женщине деньгами. А когда у нее умер муж, взял на себя оплату ее долгов и поселил в одной из своих квартир.

«Дело в том, что у меня не одна квартира в центре, на Тверской», — уточнил шоумен.

«Чужому человеку помогать в плане погашения ипотеки, содержать, водить его в рестораны, чужого человека. А сын находится 80 километров от Москвы, от квартиры до квартиры. Считаю, что это неправильно», — сказал Зверев-младший.

У наследника знаменитости зарплата ниже прожиточного минимума. Он едва сводит концы с концами. Сергей признается: ужасно обидно, что он практически оказался на улице. К тому же, если бы он в свое время остался в детдоме, сейчас имел бы свою жилплощадь.

«Воспитанники детских домов имеют право на получение жилья, в том числе и квартиры. Если ребенка усыновили, то квартиру уже не дадут. Поскольку ребенок воспитывается в семье, и по праву родителями являются усыновители, а не государство», — объяснила адвокат Гюзель Жубанова.

Звездный стилист не только выписал сына из квартиры, в которой тот провел свое детство. По словам Сергея, отец вычеркнул его из числа наследников.

«Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников», — уточнил Зверев-младший.

«В законе есть понятие „недостойные наследники“. Для того, чтобы его (сына. — Прим. ред.) оставить без ничего, он просто может написать в завещании, что я распоряжаюсь своим имуществом таким образом: тому, тому. А ему просто ничего не написать», — рассказала адвокат Жубанова.

Но выяснять отношения и тем более судиться за квадратные метры в столице Зверев-младший не хочет.

«Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать», — заявил он.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Сергей не держит зла на отца. В глубине души надеется, что однажды тот поймет, какую ошибку совершил. И найдет в себе силы пойти на примирение.