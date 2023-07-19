Никогда не поздно: 60-летний Сергей Зверев снова хочет стать отцом

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Шоумен оказывает жесты внимания девушка. Найдет ли мужчина себе вторую половинку в таком солидном возрасте?

Российский стилист, певец и шоумен Сергей Зверев снова хочет стать отцом. Об этом рассказала давняя подруга звезды певица Анна Калашникова изданию KP.RU. Эпатажный артист сейчас находится в активном поиске. Он оказывает знаки внимания девушкам и планирует снова завести семью.

«Он ищет счастье, думаю, хочет еще раз стать отцом. Мне кажется, он еще всех нас удивит, и мы погуляем на его свадьбе. Мне хочется пожелать ему самого главного — здоровья и любви», — сказала девушка.

Такой вывод артистка сделала после совместной записи песни с шоумэном. Трек называется «Fashion Дива». Во время работы над синглом девушка ощущала на себе жесты внимания от 60-летней звезды.

К слову, у Сергея Зверева уже есть сын. Правда отношения между ними никудышные. Ребенок певца работает строителем в Краснознаменске. Живет сын Зверева один, а в будущем хочет переехать в столицу.

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