Серьезный подход: актер Ян Цапник поделился секретом счастливого брака и успешной карьеры

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Актер Ян Цапник серьезно относится к своей профессии. Поддерживает ли он желание своей дочери пойти по стопам отца, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ян Цапник рассказал о тяготах профессии артиста. Почему звезду кино боятся члены семьи? Какой самый нелепый слух о себе слышал актер? Из-за чего ему однажды пришлось побриться налысо? Что, по мнению Цапника, укрепляет его многолетний брак? И как он воспринял идею дочери продолжить семейную династию? Ответы на эти вопросы получила программа Пятого канала «Светская хроника».

54-летний Ян Цапник сейчас считается одним из самых востребованных актеров российского кино. «Горько», «Конек-горбунок», «Лев Яшин. Вратарь мечты» и другие работы. За артистом плотно закрепилось амплуа обаятельного негодяя.

«Сейчас были съемки с утра. И уже с нехорошими словами я сбежал с площадки, чтобы успеть на премьеру и, наконец, увидеть Лизу (дочь. — Прим. ред.), потому что у меня сутками съемки», — рассказал актер.

Цапник делится: несмотря на то что чаще приходится играть в комедиях, он каждый раз подходит к работе очень серьезно. Иногда так сильно погружается в роль, что домашние опасаются к нему приближаться.

«Что-то тебя раздражает, что-то мешает. Это не то, что значит, я кровь выпил из всех семейных, истрепал им жизнь. Конечно, нет. Просто когда у меня что-то не получается или над чем-то работаю, со мной общаться тяжелее, чем в обычной жизни», — уточнил артист.

Ян — примерный семьянин. Актер уже много лет счастливо женат. Супруга Галина — востоковед, кандидат наук. Цапник делится: жить с популярным артистом — тяжелый труд. Из-за постоянных съемок он редко бывает дома, а в выходные может снимать стресс.

«Есть свободное время? Есть какие-то выходные? Устал, хочешь выпить? Выпей. Хочешь нажраться — нажрись. Я к этому отношусь совершенно спокойно», — подчеркнул Цапник.

Но его возлюбленная относится ко всему философски.

«Уже 26-й год вместе с Галочкой, с моей замечательной женой. Вообще, в этом мире меня могут вытерпеть только моя семья, мои любимые. И живые существа — это дельфины. Наверное, больше вряд ли кто меня вытерпит с моим характером, с моими отъездами, приездами, забегами домой на час, чтобы принять душ и опять уехать в другой город», — признался Цапник.

Киношные экспедиции бывают разные, иногда длятся по несколько месяцев. Но актер уверен: их отношениям это идет только на пользу.

«Жену тоже я нечасто вижу. И поэтому самая такая любовь, она и проявляется в разлуке», — заявил он.

Пара воспитывает дочь Лизу, которая пошла по стопам знаменитого отца. Девушка планирует стать актрисой.

«Она учится в „Щуке“ у великого, замечательного мастера Семакова. На третьем курсе уже. Бываю у нее иногда на показах. Она, конечно, меня потрясает. Она замечательной артисткой будет», — уверен Цапник.

Когда Лиза сказала, что хочет сниматься в кино, Ян не стал отговаривать. В конце концов, ее папа и дедушка — актеры. Но сразу предупредил о сложностях профессии. Например, всегда надо быть готовым к переменам во внешности. За годы карьеры Цапнику не раз приходилось ставить эксперименты над своими волосами. Иногда они заканчивались плачевно.

«Меня один раз покрасили, сожгли. Это был 2001 год. После съемок я приехал, зашел в парикмахерскую и на вопрос девушки: „Наголо?“ я сказал: „Естественно. А какой другой выход вы видите?“. Они были здесь золотистые, здесь были серебряные», — вспомнил Ян Цапник.

Еще один минус профессии — повышенное внимание. Актер говорит: сначала тяжело воспринимал, если читал про себя что-то не соответствующее действительности. Однако со временем привык.

«Меня в YouTube уже два раза похоронили, но очень странно. Сначала вечером с таким очень странным голосом человек все это рассказал, что великий артист наш ушел… Но на следующий день этот же чудак уже в YouTube написал, что я разбил в центре Москвы салон сотовой связи, потому что мне предлагали „паленый“ телефон. В общем, как-то так и живем», — поделился актер.

Ян Цапник уверяет: он не обижается. Ведь прекрасно понимает, что благодаря этим статьям его имя остается на слуху. А это в профессии актера немаловажно.