Ян Цапник рассказал о планах на свой юбилей: «Мне сюрприз обещали»

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Актер собирается поехать за границу.

Ян Цапник будет праздновать свой юбилей в Турции. 15 августа артисту исполнится 55 лет. Об этом актер рассказал эксклюзивно 5-tv.ru на закрытой премьере фильма «Баба Яга спасает мир», в котором сыграл одну из ролей.

По словам артиста, его дочь вместе с остальным семейством будет проводить оставшиеся летние каникулы за рубежом. Актер присоединится к ним, чтобы отметить день рождения в кругу близких людей.

«Они с мамой (супругой Галиной. — Прим. ред.) и бабушкой уезжают в Турцию, а я к ним подскачу на свой день рождения на несколько дней. Мне какой-то сюрприз обещали», — отметил Цапник.

Также у актера спросили о заветной мечте. Цапник немного растерялся, а потом пожелал всем добра, долгой и счастливой жизни.

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