Путин поздравил Ирину Винер с юбилеем: «Огромный вклад в популяризацию спорта»

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Президент отметил плодотворную деятельность тренера.

Глава РФ Владимир Путин поздравил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер с 75-летием. Адресованное ей письмо было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемая Ирина Александровна! Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения», — написано в публикации.

Путин отметил, что с именем Винер связано много впечатляющих моментов, навсегда вошедших в историю не только российского, но и мирового спорта. Он обратил внимание на многолетнюю плодотворную тренерскую деятельность педагога. Президент напомнил, что под ее руководством российские гимнастки добивались блистательных побед на самых престижных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

По словам Путина, Ирина Винер внесла огромный вклад в популяризацию спорта и физкультуры в России и занималась продвижением ценностей здорового образа жизни. В заключение глава государства пожелал виновнице торжества новых успехов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны.