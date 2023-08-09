«Продано!»: 14 самых странных звездных вещей, купленных на аукционе

Фото: www.globallookpress.com / Serge Arnal

Некоторые поклонники восхищаются своими кумирами настолько, что готовы купить их зубы, волосы и рентгеновские снимки за баснословные суммы.

Американская рэперша Cardi B (Карди Би), знаменитая благодаря таким песням, как «WAP», «Bodak Yellow» и «I Like It», всегда умела удивлять фанатов яркими выходками. Но в последнее время зачастила — ее имя буквально не сходит с первых строк новостных лент.

Читайте также Вовсе не милашка: кто из звезд скрывает за улыбкой жесткий характер

Что даже удивительно, ведь не так давно исполнительница обещала остепениться. Причиной этому послужили общественные работы, куда суд направил звезду после драки в клубе.

Ранние подъемы и помощь престарелым людям усмирили взрывной характер звезды ненадолго. За прошедшую неделю новость о новом скандале с Карди Би облетела все социальные сети. Во время концерта в Лас-Вегасе фанатка, стоявший близко к сцене, облил звезду пивом. Рэперша не стерпела хамского отношения и бросила в обидчика микрофон (но не попала).

Вскоре после инцидента история приобрела новый, совершенно неожиданный поворот. Предприимчивая звукозаписывающая компания, работавшая на концерте, отправила «орудие мести» на аукцион. И его успешно продали за 100 тысяч долларов (более девяти миллионов рублей). А ведь это даже не самая странная вещь знаменитости, попавшая на торги. О том, какие еще необычные вещи, принадлежавшие звездам, продавали с молотка, выяснил Пятый канал.

Рентгеновский снимок Мэрилин Монро

www.globallookpress.com / imago stock& people

В далеком 1954 году молодой врач-рентгенолог делал снимки грудной клетки самой Мэрилин Монро (ей на тот момент было 28 лет). Некоторое время они хранились в больнице в качестве «экспоната» для практикантов, а затем лечащий врач звезды передал результаты рентгена своей дочери.

Та быстро поняла, какую ценность представляют снимки секс-символа 1950-х и выставила их на торги. Поклонники времени зря не теряли, «грудная клетка» звездной блондинки ушла с молотка за 45 тысяч долларов (около 180 тысяч советских рублей).

Трусы Майкла Джексона

www.globallookpress.com / Harrison Funk

Нижнее белье короля поп-музыки оказалось особенно ценным предметом на аукционе в 2008 году. Долгое время оно числилось среди улик по делу о растлении несовершеннолетних, которое полиция возбудила против Майкла Джексона в 2003 году. После завершения расследования белье было продано за неслыханный 1 миллион долларов.

Библия Элвиса Пресли

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Самая продаваемая книга в мире стала особенно ценной на торгах после того, как покупатели узнали, кому она принадлежала. В 2012 году Библия с пометками легендарного Элвиса Пресли ушла с молотка за 94 тысячи долларов (около трех миллионов рублей по курсу того года).

Жвачка Бритни Спирс

www.globallookpress.com / POP-EYE/Bilan via www.imago-imag

Этот лот в 2004 году выставили точно не для брезгливых. Фанат, продававший жвачку на аукционе, утверждал, что ее пожевала и выплюнула сама Бритни Спирс. Убедительных доказательств у поклонника не оказалось, но это не помешало предмету уйти с торгов за 14 тысяч долларов (около 400 тысяч рублей).

После успешной сделки у находчивого продавца даже появились подражатели, заполонившие интернет-площадки и аукционы другими жвачками Бритни Спирс, но повторить ошеломительный успех так никому и не удалось.

Тост Джастина Тимберлейка

www.globallookpress.com / Armando Gallo

В 2000 году Джастин Тимберлейк, автор хитов «Cry Me a River» и «4 Minutes», прибыл на запись утреннего радио-эфира станции Z-100 в Нью-Йорке. В качестве завтрака исполнитель выбрал французские тосты, которые так и не доел.

Предприимчивый диджей решил отправить хлебцы на аукцион. Окончательная ставка составила чуть больше тысячи долларов (около 27 тысяч рублей на тот момент), тосты забрала 19-летняя Кейт Саммерс:

«Возможно, я высушу его [хлеб], а затем запечатаю… и положу к себе на комод», — прокомментировала девушка.

Накладной ноготь Леди Гаги

www.globallookpress.com / Alex Cole

Не менее удивительная история произошла с вещами Леди Гаги. В 2013 году на концерте, посвященном туру «The Born This Way Ball» в Дублине, певица потеряла накладной ноготь.

Находку обнаружил один из членов съемочной команды, изначально приняв ту за медиатор для гитары. Ноготь отправился на торги и попал в руки счастливого (если не одержимого) поклонника за 12 тысяч долларов (около 450 тысяч рублей). Справедливости ради, маникюр Леди Гаги был роскошным.

Письмо Тупака Шакура из тюрьмы Мадонне

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

В 90-е годы среди знаменитостей было немало эпатажных и неожиданных союзов. Но о паре американской поп-певицы Мадонны и известного рэпера Тупака Шакура стало известно лишь через четверть века после расставания.

Трогательное письмо рэпера из тюрьмы, датируемое «15 января 1995 года, 9:30 утра», было продано на аукционе в 2019 году с минимальной ставкой 100 тысяч долларов (или 350 миллионов рублей по тому времени). В нем Тупак извиняется перед Мадонной за то, что не смог стать достойным ее человеком, а также выразил беспокойство о надежности отношений между представителями разных рас.

«Расизм мешает молодому чернокожему мужчине должным образом проявить любовь к более взрослой белой женщине (разница в возрасте — 13 лет). <…> Пожалуйста, будь осторожна, Мадонна. Не все так благородны, как кажутся. Есть те, чьи сердца истекают кровью от зависти и зла. Они не колеблясь причинят тебе вред!», — написал он в письме.

В этом же послании рэпер поделился опасениями о собственной скорой кончине. Так и случилось, буквально через год в ночь на 7 сентября 1996 года он был застрелен в своей машине в Лас-Вегасе.

Воздух с концерта Йе

www.globallookpress.com / Ricky Bassman

Поклонники Йе (рэпер Канье Уэст, сменил имя в 2018 году — Прим. ред.) оказались такими же находчивыми и креативными, как и их кумир. После мероприятия в 2015 году один из жителей Пенсильвании выставил на онлайн-аукционе лот «Воздух с концерта Канье Уэста» с минимальной ставкой 5 долларов. Посетители подхватили шутку и увеличили цену до 60 тысяч, прежде чем администрация удалила нелепое предложение. После чего у продавца появилось по крайней мере еще 15 подражателей.

Прах Трумана Капоте

www.globallookpress.com / JÃ¼rgen Ritter

Автор знаменитой романтической комедии «Завтрак у Тиффани», в экранизации которой снялась Одри Хепберн, Трумен Капоте умер в 1984 году. Его тело кремировали, а прах забрали близкие друзья писателя — телеведущий Джонни Карсон и его жена Джоанн. После смерти Карсонов их дом купила другая семья, которая решила продать все вещи предыдущих владельцев. Так в 2016 году на аукционе появилась резная деревянная коробка, наполненная прахом Трумана Капоте.

По словам президента аукционного дома, писатель бы точно оценил такую затею, поэтому переживать о покое усопшего не стоит.

«Он обожал давать поводы прессе и видеть свое имя в газетах. Ему бы понравилось, что он снова мелькает в заголовках», — прокомментировал тот.

Прах Капоте был продан анонимному коллекционеру за 43 тысячи долларов (чуть меньше трех миллионов рублей).

iPhone, разбитый Рианной

www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Неловкое происшествие случилось с Рианной в 2014 году. Фанатка баскетбола прибыла на игру НБА (Национальная баскетбо́льная ассоциация), где в тот день также присутствовал президент полицейской комиссии Лос-Анджелеса Стив Соборофф, попросивший Рианну о совместном фото.

По неосторожности певица уронила чужой телефон, и экран треснул. Звезда пообещала возместить ущерб и пожертвовать 25 тысяч долларов в Фонд полиции, после чего удалилась досматривать игру. Стив Соборофф забрал сломанный IPhone и выставил его на аукционе. Вскоре сумма за лот достигла феноменальных 65 тысяч долларов (два с половиной миллиона рублей).

Волосы Джастина Бибера

www.globallookpress.com / Famous

Канадский исполнитель и кумир многих девушек долгое время носил длинные волосы. Но в 2011 году решил сменить имидж и первым же делом отправился в парикмахерскую. Состриженные волосы певец собрал в пакет и отдал известной телеведущей Эллен Дедженерес на одном из интервью, с просьбой выручить на них деньги для благотворительности. Та отправила шевелюру Джастина на аукцион, где ее забрали с молотка за 40 тысяч долларов (один миллион рублей).

«Учитывая благотворительный потенциал, мы с нетерпением ждем дня, когда Бибер начнет бриться», — написали после продажи журналисты The Guardian.

Зуб Джона Леннона

www.globallookpress.com / Bob Whittaker

После скандальной истории любви основателя The Beatles и его ярой фанатки Йоко Оно чему-то удивиться сложно. Но есть в биографии Джона Леннона еще несколько интересных фактов.

В далекие 1960-е певец передал извлеченный стоматологом коренной зуб своей экономке.

«Джон подарил моей маме зуб (в тот день он был у дантиста, чтобы удалить его) и предложил подарить его моей сестре в качестве сувенира, так как она был большой фанаткой The Beatles», — рассказал сын владелицы необычного экспоната.

Долгие годы зуб находился у семьи Джарлетт, прежде чем попал на аукцион. «Зубной феей» Леннона стал муж той самой девочки, получившей сувенир от кумира. За уникальный лот удалось выручить 30 тысяч долларов (800 тысяч рублей).

Камень из почки Уильяма Шатнера

www.globallookpress.com / imago stock& people

Иногда на аукционах встречаются поистине странные звездные вещи. Так, например, в 2006 году с молотка был продан камень из почки Уильяма Шатнера, наиболее известного по фильму «Звездный путь» (Стартрек).

Вырученные деньги пошли на благотворительность, а сам Шатнер уточнил, «если подвергнуть его [камень] сильному нагреву, он может оказаться бриллиантом».

Использованная салфетка Скарлетт Йоханссон

www.globallookpress.com / Steve Vas via www.imago-images.d

В 2008 году Скарлетт Йоханссон, наиболее известная по роли Наташи Романофф в серии фильмов Marvel, прибыла на вечернее шоу. Звезда дважды использовала платок во время мотора из-за насморка, после чего упаковала его в пластиковый пакет, подписала и объявила, что продаст с аукциона на благотворительность.

По словам Скарлетт, ее простуда имела особое значение, потому что она заразилась от Сэмюэля Л. Джексона. Желающие купить грязный платок быстро нашлись, лот был продан за пять тысяч долларов (сто тысяч рублей).

Музей невидимого искусства Джеймса Франко

www.globallookpress.com / Clemens Niehaus

У неординарного актера Джеймса Франко, который нередко берется за экспериментальное кино, есть необычное владение — собственный музей невидимого искусства. Увидеть экспонаты невозможно, ведь, по словам Франко, они прозрачные.

Изредка музейные предметы также можно встретить на аукционах — рамы без картин, невидимое описание фильма или просто воздух. При этом ранее Джеймс продавал несколько копий невидимого фильма по 25 долларов. Получилось вполне успешно.