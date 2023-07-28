Вовсе не милашка: кто из звезд скрывает за улыбкой жесткий характер

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После громкого заявления о том, что Кейт Миддлтон совсем не та, за кого себя выдает, внимание к другим знаменитостям стало еще более пристальным. Личность каких звезд оказалась фальшивой?

На днях в Букингемском дворце прогремела очередная новость — Кейт Миддлтон не та, за кого себя выдает на экране и в прессе. К такому мнению пришел королевский корреспондент The Times Валентин Лоу, сказав что «она гораздо более стальная, намного жестче, чем мы думаем». Подобные высказывания в сторону принцессы Уэльской сложно оставить без внимания. Неужели любимица покойной королевы Елизаветы II и одна из милейших монарших особ на самом деле оказалась совсем другим человеком?

Вышколенная за столько лет мастерами придворного этикета будущая королева-консорт привыкла к чопорным правилам, вежливой улыбке и неизменно молчаливой реакции на любые слухи и сплетни. Что бы у нее ни говорили за спиной, она всегда следует протоколу как в выборе гардероба, так и в поведении. Так, в 2017 году, когда мир облетели снимки пьяного принца Уильяма недвусмысленно обнимающего в ночном клубе двух моделей (всего за несколько месяцев до официального объявления, что пара ждет третьего ребенка), супруга не проронила ни слова.

Такой же реакции с ее стороны заслужили слухи в 2022 году о давней неверности принца из-за якобы разных сексуальных предпочтений. Единственное, как Миддлтон, по догадкам папарацци, позволяет себе выразить недовольство, это снимает помолвочное кольцо на официальных мероприятиях в ответ на компрометирующие новости. Остается только догадываться, какую жесткую хватку демонстрирует Кейт вне публики.

А как много знаменитостей до сих пор скрывают свое истинное лицо и предпочитают играть роль на экране? Кто на самом деле не заслужил всех почестей и поклонников? А кто наоборот в жизни оказался намного добрее и приятнее? Подборку знаменитостей, которые в жизни совсем не такие, как на экране, собрал Пятый канал.

Эллен ДеДженерес

www.globallookpress.com / PMA

Ведущая собственного шоу Эллен ДеДженерес долгое время поддерживала образ приятной и дружелюбной подружки, с которой можно посплетничать и поговорить откровенно. Идеальное сочетание для работы со звездами, которых Эллен приглашает к себе в студию для интервью накануне крупных премьер и проектов. Но несколько лет назад фальшивая личность все же дала трещину.

Первая неловкая ситуация случилась во время съемок шоу с Дакотой Джонсон, наиболее известной по съемкам в фильме «50 оттенков серого». Во время интервью Эллен спросила о недавно прошедшем дне рождения актрисы, намекнув, что ее на праздник не пригласили. На что Дакота тут же парировала, чем сделала выпуск по-настоящему интересным.

«На самом деле нет. Это неправда, Эллен. В прошлый раз, когда я была на шоу, ты высказала мне кучу гадостей, что я не пригласила тебя, но я даже не знала, что ты хочешь прийти. <…> Не знала, что я тебе нравлюсь», — ответила актриса.

И хотя ведущая пыталась отшутиться, в обсуждении не было и намека на веселье. Актриса добавила, что отправила Эллен приглашение на празднование своего 30-летия, но его проигнорировали. Информацию также подтвердила команда Дедженерес. Впоследствии неловкую ситуацию удалось замять, но зерно сомнения в сердцах фанатов уже было посеяно.

Другие доказательства нашлись в 2020 году, когда сразу 11 сотрудников съемочной команды шоу высказались о поведении их начальницы за пределами студии. Многие назвали сотрудничество с Эллен «токсичной рабочей средой» и описали ее доброту как «чушь, которая случается, только когда включены камеры». Кроме того, один из темнокожих работников заявил о расистских высказываниях от ДеДженерес. С тех пор колкие интервью ведущей уже не кажутся телезрителям «фирменной фишкой».

Гордон Рамзи

www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

История Гордона Рамзи особенно удивляет тем, что она является полной противоположностью ситуации Эллен ДеДженерес. Резкий и вспыльчивый, не терпящий ошибок и невежества — таким представляется британский шеф-повар на шоу «Адская кухня». Его эпатажный образ и любовь к ругани привели к тому, что фанаты телепередачи перестали отличать Рамзи на экране и в жизни.

К счастью, преданные фанаты решили обелить образ кумира. В первую очередь, поклонники заметили, что Гордон Рамзи один из немногих в мире поваров, чей ресторан удостоен 3 золотых звезд Мишлен (максимальное количество — Прим. ред). А суммарно все его заведения удостоились 16 звезд, что ранее удавалось только французским шефам. Кроме того, за 15 лет Гордон Рамзи сохранил 85% всех нанятых сотрудников. И если судить по истории с Эллен, на которую поступило сразу 11 жалоб, британский шеф-повар настоящий ангел во плоти, а еще крайне трудолюбивый и талантливый руководитель.

Напоследок стоило бы вспомнить его участие в детской версии «Адской кухни», где строгий шеф старался поддержать и успокоить маленьких участников. Похоже и негативный сценический образ может принести популярность.

Йе Уэст

www.globallookpress.com / IMAGO Hoo-me.com MediaPunch

Одна из самых неоднозначных знаменитостей Голливуда — Йе Уэст (сменил имя с Канье на Йе в 2018 году — Прим. ред.) попал в индустрию в начале 2000-х и с тех пор буквально стал синонимом безумства и эпатажа. Непоколебимая вера в собственную уникальность и усердие уже в раннем возрасте выдавали в американском рэпере будущую мировую звезду, именно так все и случилось.

Долгое время Йе оставался темной лошадкой в Голливуде, расставить точки над «i» помог трехсерийный документальный сериал «Jeen-yuhs: Трилогия Канье», вышедший на платформе Netflix в 2022 году. Его созданием на протяжении многих лет занимались старый чикагский друг Уэста Куди Симмонс и продюсер Чике Оза. Оказалось, что сумасшедшие выходки не всегда были визитной карточкой рэпера.

Первое время Уэст не мог реализоваться в качестве исполнителя и намного сильнее ценился как битмейкер. Это не значит, что Йе обделили талантом, просто он писал тексты о дискриминации, бедности, искусстве, в то время как на пике славы были хвастливые треки о легких деньгах, запрещенных веществах и дорогих машинах. Интеллектуальный гений рэпера не вписывался в моду того времени, но он не отступал.

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Во многом благодаря матери, которой он впоследствии посвятит одноименный альбом. Донда следовала за сыном на все мероприятия и поддерживала в каждом решении, что позднее привело к жутким последствиям. Под чутким родительским надзором Йе быстро поднимался по карьерной лестнице. Первые шесть альбомов рэпера даже стали платиновыми (продажи превысили 10 тысяч экземпляров — Прим. ред.). А в наиболее значимый в жизни Йе 2007 год случилось непоправимое — он был номинирован в 8 номинациях Грэмми (из которых забрал половину), но разделить счастье не с кем, Донда умерла из-за осложнений после пластической операции.

Исполнитель лишился путеводной звезды и пустился во все тяжкие. Уже на премии 2008 года случился его первый скандал — Уэст выбежал на сцену Грэмми и выхватил микрофон из рук Тейлор Свифт, посчитав ее не достойной награды. Реакция публики была неоднозначной, но с тех пор многие решили, что Уэст всего лишь большой фанат черного пиара.

«Я просто думал, что это часть шоу. Я понятия не имел, что у него проблемы с психикой», — поясняет в фильме лучший друг артиста Куди.

После смерти Донды у рэпера развилось биполярное расстройство, которое он отказывался лечить. Впервые о ментальном здоровье исполнителя начали говорить только в 2016 году. Настолько долго фанаты слепо верили в эпатажный образ. Это был первый случай, когда у артиста не было продуманной пиар-кампании, за него все сделали преданные поклонники.

Пэрис Хилтон

www.globallookpress.com / FS

Образ глуповатой красивой блондинки — не новость для мира шоу-бизнеса. До Пэрис Хилтон эту роль успешно поддерживала Мэрилин Монро, которая в жизни тоже была куда умнее, чем кажется. И, похоже, именно это обстоятельно объединяет двух знаменитостей.

Стервозность и светлые волосы стали визитной карточкой Пэрис Хилтон в начале 2000-х. Среди наиболее обсуждаемых высказываний актрисы в сети можно вспомнить скандальные комментарии о богатстве. В одном из интервью Хилтон всерьез спросила, что такое Волмарт, у ведущего, предположив, что там перепродаются старые вещи (сравнимо с вопросом «Что такое „Пятерочка“?»). А в другом заявила, что никогда не наденет одну и ту же вещь дважды, вызвав праведный гнев экологов.

Образ просуществовал более двух десятилетий, прежде чем появился документальный фильм «Это Пэрис» (2020), разоблачивший фальш. Изменения были значительными — от былой тусовщицы не осталось ничего. Теперь перед зрителями сидела уже настоящая Бритни, или же новый образ, который пиар-команда звезды грамотно обыграла. Все-таки Спирс в 2023 году уже исполнилось 41 и в ее приоритетах давно не вечеринки.

«Я не тупая блондинка, просто очень хорошо притворяюсь ею. Когда люди посмотрят фильм, они увидят совершенно другую сторону. Они увидят, что я человек и у меня есть чувства. И поймут меня намного лучше», — пояснила звезда в документальном кино.

Также богатая наследница поделилась, что ее жизнь не была сказочной. В юном возрасте она подверглась жестокому обращению в школе-интернате Юты, что нанесло ей серьезную психологическую травму. Вероятно, это еще не все откровения, которые звезда надежно укрывала за образом блондинки-тусовщицы.

Кристиан Бэйл

www.globallookpress.com / IMAGO David Jones

«Поистине гениальный актер современности» — именно так отзываются современные кинокритики о навыках Кристиана Бэйла. И даже не преувеличивают, ведь он не раз удивлял публику своими перевоплощениями. К примеру, для фильма «Машинист», Бэйл похудел на 20 килограммов и весил всего 54 килограмма (при росте 183 сантиметра). Тело актера выглядело невероятно истощенным, но именно это позволило передать жуткую атмосферу киноленты. Причем, он проворачивал этот прием еще несколько раз, наращивая мышцы и вновь худея до экстремальных цифр на весах.

Но похоже, самоотдача актера хороша только в кадре. За пределами камер Кристиан Бэйл становится невыносимым и даже провоцирует конфликты на съемочной площадке. Так, на съемках четвертой части франшизы «Терминатор» в 2008 году актер расстроился, когда оператор-постановщик Шейн Херлбат вышел на съемочную площадку во время проигрыша сцены. Бейл отчитал его и пригрозил вовсе уйти из фильма. Конечно, конфликт удалось урегулировать, но вопросов осталось немало.

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Тогда же вспомнились отзывы коллег по фильму «Американский психопат». Присутствовавшие на съемках рассказали, что «не знали, как взаимодействовать с ним на съемочной площадке». Фанаты предположили, что Бэйл просто не выходил из образа между сценами, так как играл по системе Станиславского, но актер все опроверг.

«Все всегда говорят, что я актер-метода, но это не так — нужно учиться по Станиславскому, чтобы стать [им] <…>. Я же просто играю», — ответил Бэйл на возникшие слухи.

Масла в огонь подлила публикация книги «Кристиан Бейл: тайная история самого темного Бэтмена» в 2012 году, где актер предстал не в самом лучшем свете. Бывший биографист Бэйла, Харрисон Чонг, рассказал о реальном характере звезды за пределами камер.

«Кристиан закипает и шипит на все, что ему кажется неправильным. Он превращается в настоящую змею. Однажды он так агрессивно читал нотации, недовольный работой фирмы, сдающей в найм автомобили, что женщина за столом начала дрожать и указала на камеру видеонаблюдения, чтобы себя защитить», — описывается в книге.

Там же подробно рассказаны столкновения Бэйла с поклонниками и съемочными командами. Так фанаты узнали, чьей игрой на самом деле восхищались все это время.

Джаред Лето

www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

Вокалист и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars за свою продолжительную карьеру успел примерить на себя как роль фаворита индустрии, так и изгоя. Долгое время Джаред Лето поддерживал веселый, приятный образ, но в 2010-х что-то пошло не так.

«Судя по старым интервью, которые я видел, он казался довольно искренним и увлеченным искусством и активизмом. С течением времени он кажется действительно корыстным и эгоистичным, как будто он видит себя каким-то глубоким художником, который меняет мир», — пишет пользователь Reddit.

И это не первый случай, когда за Джаредом замечают прогрессирующий комплекс бога (непоколебимое убеждение в собственной божественности и непогрешимости — Прим. ред.). В 2019 году певец создал и стал предводителем настоящего культа. Вместе с участниками группы он созывал фанатов на трехдневный ретрит, где обещал занятия йогой, хорошую музыку и веселую атмосферу. На первый взгляд все выглядит безобидно, но не стоит забывать о сложных отношениях Америки со всевозможными культами. Позднее выяснилось, что на мероприятии также был обозначен дресс-код — длинные белые балахоны. А сам Джаред Лето, судя по фотографиям папарацци, изображал Иисуса.

Это был очередной виток безумства в истории певца. Ранее он принимал участие в съемках фильма «Отряд самоубийц», где сыграл Джокера. Персонажа в исполнении певца назвали самым стильным среди всех интерпретаций злодея, но мало кто знал, каких нервов съемочной команды это стоило. Так, например, Виола Дэвис, сыгравшая в фильме Аманду Уоллер, рассказала о странном подарке, который Марго Робби (Харли Квинн) получила от Джареда.

«Я громко кричала: „Не открывай коробку!“. Я была на полпути к двери, когда [Марго Робби] развернула подарок, и увидел самую большую черную крысу, какую только можно себе представить», — поделилась актриса в интервью британскому Vogue.

Лето отрицал слухи, заявляя, что на самом деле прислал Робби сладости, но обман был быстро раскрыт. Звезда рассказала, что в коробке все-таки была крыса, которую она даже ненадолго приручила (пока о ней не узнали хозяева съемного дома).

И это не первая странная выходка певца. В 2008 Лето письмом отправил пули Уиллу Смиту, а продюсера Чарльза Ровена попросил на съемочной площадке называть его «мистером Джеем». После чего звездных друзей у Джареда Лето значительно убавилось. Здесь уж точно будет кстати старая добрая фраза — «Не суди книгу по обложке».