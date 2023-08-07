Часики тикают: какую роль свадьба и рождение детей играют в отношениях

Фото, видео: ТАСС / Елена Верещака; 5-tv.ru

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Молодые люди все чаще не спешат играть свадьбу и заводить детей, даже не задумываясь как сильно это влияет на отношения.

В понимании многих семья немыслима без детей и брака. Красивый образ супругов, воспитывающих двух задорных ребятишек, встречается в фильмах, книгах, ленте социальных сетей и даже в самых абсурдных и неожиданных местах — на упаковках сока или в рекламе майонеза. А еще об этом любит напоминать старшее поколение, которое уже давно ждет возможности понянчиться с внуками.

Выходит, что возлюбленные, которые осторожничают или вовсе не хотят регистрировать брак и продолжать род, семьей не считаются? А их чувства и желания всего лишь баловство? О том, какую роль свадьба и рождение детей играют в отношениях, в эфире радио «Петербург» эксклюзивно рассказала психолог и писатель Татьяна Белоусова.

Брак — не просто штамп в паспорте

Официальная регистрация отношений нередко становится камнем преткновения для современных пар. Одни бегут от пугающего статуса мужа и жены, всерьез думая, что после свадьбы их ожидает скучный быт. Другие же просто не видят разницы между понятиями «парня и девушки» и «супругов», считая брак всего лишь ненужным штампом в документах. И хотя это серьезное заблуждение, которое эксперт советует искоренить, оно также имеет глубокие исторические корни и появилось не без причины.

В прошлом религия имела большую значимость для народа. От рождения, крестин (в христианстве — Прим. ред.) и календарных праздников до замужества и отпевания — каждое громкое событие совершалось в церкви (той конфессии, к которой человек принадлежал).

К примеру, на Руси свадьба сопровождалась особыми ритуалами и традициями, которыми нельзя было пренебрегать. Выбор даты, сбор и подготовка приданого, сватовство, одежда и приглашение гостей — каждое действие наделялось сокровенным смыслом. Невесте переплетали девичьи косы, а родственники причитали, не желая отдавать ее в новую семью. Жених откупался подарками и деньгами, чтобы добраться до дома суженой, и всячески заявлял о своем желании обручиться. Молодые брали на себя важные обязательства в присутствии родных и друзей. Начало супружеской жизни ассоциировалось с обновлением, новой главой жизни без родительской опеки. К тому же, бракосочетание совершалось перед Богом, что особенно важно для верующих и сегодня.

«После революции и уничтожения института церкви несколько лет стоял открытым вопрос — как фиксировать гражданское состояние людей. Были созданы отделы, которые мы знаем сейчас как ЗАГС, они ведут очень большую, важную работу», — поясняет эксперт.

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Исторические изменения привели к тому, что священность и таинство процесса пропали, свадебные ритуалы были заменены штампом в паспорте. Поэтому сегодня многие пары не считают это важным этапом в отношениях и не ощущают всю глобальность события. Однако даже роспись в ЗАГСе обладает рядом преимуществ для возлюбленных, утверждает психолог.

«Существует правовое поле, в котором мы живем. И при любых поворотах событий [важно] иметь документы, какую-то <…> защиту. Собственно, плюсы брака как раз в этом. Это вопросы наследства, рождения детей, и <…> других аспектов. И я думаю, что это не только юридическая, но и психологическая защита для женщин», — комментирует специалист.

Брак дарит избраннице чувство уверенности в завтрашнем дне. В таком случае при разводе воспитание и содержание детей точно не свалится исключительно на хрупкие плечи, а при серьезных происшествиях не придется со страхом ожидать новостей из больницы, потому что в палату пускают только близких родственников.

Конечно, желание повременить со свадьбой не сулит паре скорое расставание, если это обоюдное решение и возлюбленные осознают преимущества «штампа». Если же желания партнеров на этот счет отличаются, это хороший повод задуматься — одинаковые ли планы у суженых на этот союз. Вполне возможно, что за нежеланием обручиться стоит банальная неуверенность в собственном выборе и слабые чувства.

Отсутствие детей = меньше ссор или чувств

Нежелание вступать в брак привносит в отношения и другие сложности. Многие убеждены, что после начала супружеской жизни нужно обязательно заводить детей. Это предубеждение, как и грядущие после рождения малыша сложности, зачастую пугают возлюбленных и вынуждают отложить идею о родительстве в дальний ящик. Что, по мнению эксперта, может быть ярким проявлением детской позиции и неготовности к серьезным отношениям.

«Знаю тех, кто осмысленно не хочет заводить детей. Но тут все равно присутствует определенный инфантилизм, боязнь ответственности. Опять же — „Я тут не досплю, не смогу куда-то поехать, потусить или попутешествовать“. Эта тенденция довольно распространена», — комментирует психолог.

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Опасения не беспочвенны — родительство влечет за собой новые обязанности, задачи и, нередко, лишения. Но оно также является отличной проверкой чувств партнеров. Сложные и стрессовые ситуации, которые возлюбленные решают сообща, укрепляют союз и повышают доверие. Но у пар все равно складывается мнение, что дети — это главный источник ссор и конфликтов, поэтому они не рискуют переводить отношения на новый уровень. Это ложное суждение, хотя бы потому что недомолвки могут возникать по любому поводу, необязательно связанному с детьми.

«Такие пары все равно считаются семьей и без детей. Ну, почему же нет? Тем более, что и [в семьях с детьми] „птенцы улетают“, а вы остаетесь вдвоем», — объясняет специалист.

Очень важно, чтобы решение о рождении детей было осознанным и принималось с учетом всех плюсов и минусов родительства. Не стоит принимать сложное решение только потому, что «тикают часики», настаивают родственники или советуют друзья.