Острое сочетание: как приготовить летний суп с крапивой и куриным чупа-чупсом

Фото, видео: 5-tv.ru

Крапива — важный ингредиент для многих кухонь мира. Это растение обладает рядом полезных свойств, а еще незабываемым вкусом.

Крапива в представлении многих до сих пор остается неприметным и коварным растением. Первая встреча с жалящими побегами зачастую происходит в раннем детстве за игрой в прятки во дворе или вылазкой в лес и оставляет яркое воспоминание в памяти на всю жизнь. Поэтому большинство старается обходить «жгучку» стороной.

Свое мнение было бы неплохо пересмотреть, крапива — это невероятно полезное и вкусное (при умелом приготовлении) растение, которое встречается в кухнях большинства стран мира. Рецептом освежающего летного супа из крапивы с куриным чупа-чупсом поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

История рецепта крапивного супа

Крапиву начали использовать в оздоровительных целях более трех тысяч лет назад. Неприхотливость позволила ей расселиться по всему земному шару и стать важным элементом народной медицины. Поэтому можно уверенно сказать, с зудящими ожогами после прогулки домой возвращались не только в России, но и в Англии, Китае, Финляндии, Турции и многих других странах.

В индийских племенах растение особенно ценили. Корень применяли от боли в животе, а жалящие листья от заболеваний кожи, жара и дизентерии. Позднее люди догадались, как добавлять крапиву в пищу.

«Жгучий» суп крайне питательный — всего одна тарелочка содержит кальций, магний, железо и витамины А и В.

Ингредиенты для приготовления супа

Согласно рецепту от шефа, для супа нужно взять следующие ингредиенты:

Крапива — 230 граммов;

Лук репчатый — 70 граммов;

Лук-порей — 280 граммов;

Цукини — 270 граммов;

Масло оливковое — 70 миллилитров;

Куриный бульон — 900 миллилитров;

Авокадо — 60 граммов.

Для приготовления куриных чупа-чупсов понадобится также:

Куриные ножки;

Кетчуп — 1 столовая ложка;

Дижонская горчица — 1 чайная ложка;

Соевый соус — 1 чайная ложка;

Мед — 1 чайная ложка;

Соевый соус;

Чеснок — 4-5 зубчика (молодой чеснок).

При желании можно украсить блюдо, для этого потребуются:

Сливочный сыр (творожный) - 50 граммов;

Сливки: 33% - 50 граммов;

Их нужно соединить и взбить миксером перед подачей.

Полезная «жгучка»: какие болезни помогает предотвратить крапива

Как выбрать крапиву для готовки

В кулинарных экспериментах с крапивой надеяться на удачу не стоит. Лучше подходить к выбору главного ингредиента с умом и знанием основных правил сбора и приготовления.

Для употребления в пищу подойдут молодые крапивные листья , так как они более нежные и мягкие. Они обладают более приятным вкусом и не так сильно колются.

, так как они более нежные и мягкие. Они обладают более приятным вкусом и не так сильно колются. Лучшее время для сбора крапивы — весна или ранняя осень, когда она наиболее питательная и сочная. Листья, которые выглядят увядшими, поврежденными или имеют желтые пятна, стоит отложить.

После сбора крапиву нужно тщательно промыть под холодной водой. Затем ее можно использовать для приготовления различных блюд — супов, салатов, рагу.

Рецепт приготовления от шефа

Когда все ингредиенты из рецепта оказались на кухонном столе, наступает время для готовки. Благодаря советам шефа варка нежного крем-супа не займет много времени:

Отобранная и промытая крапива сначала погружается в кипяток на 40-50 секунд, а затем в ледяную воду. Таким образом растение утратит свои «жгучие» свойства, но останется ярко-зеленого цвета. Далее нарезаются овощи: репчатый лук и цукини — кубиками, а порей — кольцами, и последовательно отправляются на предварительно разогретую и смазанную оливковым маслом сковородку. Заранее приготовленный куриный бульон добавляется к овощам и даем потомится на огне еще примерно 5-7 минут, затем его нужно отставить до полного остывания. Охлажденная масса перемалывается в блендере до состояния крема вместе с авокадо, солью и отжатой крапивой. Важно процедить суп через мелкое сито — так он станет более однородным.

Теперь пора заняться чупа-чупсами из куриных ножек:

Срезаются верхние и нижние хрящи, затем мясо нужно немного приспустить по кости. Получившиеся «чупа-чупсы» отправляются в маринад из соевого соуса и чеснока на сорок минут. Перед выпеканием косточки нужно обернуть фольгой, иначе они потемнеют и станут некрасивыми. И оставить в духовке при 180 градусах на 25 минут. Пока куриные ножки готовятся, в отдельной посуде смешиваются кетчуп, горчица, соевый соус и мед. По достижении 25 минут ножки смазываются получившейся глазировкой и снова отправляются в духовку на 5 минут при температуре 200 градусов с конвекцией.

Необычный и освежающий крапивный суп с куриными чупа-чупсами готов. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо жарким летом!