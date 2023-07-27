Сочный и хрустящий: как приготовить салат «Коул Слоу» с пикантной заправкой

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Невероятно вкусный и простой в приготовлении салат можно подавать как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира.

Капуста — простой и универсальный ингредиент, который будет всегда к месту на обеденном столе. Неудивительно, что об этом прознали еще на Руси. В те времена сбор, нарезка и последующая закваска зачастую становились массовым мероприятием — присоединялась вся семья.

А сегодня количество блюд от салатов, голубцов и до пирогов просто не сосчитать! Особенно, если учитывать и зарубежные «капустные» рецепты. Например, американский «Коул Слоу» с пикантной сметанной заправкой, быстрым приготовлением которого поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

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История рецепта «Коул Слоу»

Прежде чем попасть на стол американских семей, салату пришлось изрядно попутешествовать. В Северную Америку его в XVIII веке завезли голландские эмигранты, называвшие блюдо — «Куулсла», что дословно переводится, как «капустный салат».

Находчивые жители быстро адаптировали сложное слово под себя, так и получился англицизм «Коул Слоу». Однако Голландия — это лишь небольшая остановка в истории древнего рецепта. Первыми его начали готовить еще римские легионеры во времена экспансии.

Именно так в Европу, а затем и в Северную Америку, дошел традиционный набор ингредиентов — мелко нашинкованные капуста, лук, яблоко и пикантная заправка.

Хотя с течением времени кулинары-экспериментаторы привнесли разнообразие в рецепт. В некоторых вариациях яблоко заменяют ананасами, добавляют свеклу, сладкий перец и даже сыр!

Ингредиенты для приготовления салата

Согласно рецепту от шефа, нужно взять следующие ингредиенты:

Капуста белокочанная — 400 г;

Капуста краснокочанная — 50-100 г (по желанию);

Морковь — 1 шт. (не большая);

Красный лук — ½ шт.

Зеленое яблоко — ½ шт

Зеленый лук (при подаче)

Для соуса:

Сметана — 1 ст. л.;

Майонез — 1 ст. л.;

Йогурт классический — 1 ст. л.;

Горчица дижонская — 1 ч. л.;

Зернистая горчица — 1 ч. л.;

Яблочный уксус — ½ ст. л.;

Сахар — ½ ч. л.;

Соль, перец.

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Как выбрать сочную капусту для салата

Особенно важно при готовке «Коул Слоу» не прогадать с главным ингредиентом — капустой. Ведь это блюдо славится именно приятным хрустом и сочным послевкусием. Итак, что нужно обязательно сделать еще в продуктовом магазине?

Проверить спелость овоща. Для этого нужно сжать кочан обеими руками, если слышен характерный треск — капуста созревшая. Осмотреть листья на наличие черных точек, трещин или пожухлостей. Их быть не должно! Постараться определить толщину листьев — уплотнения ближе к кочану свидетельствуют о горьковатом привкусе и перенасыщении нитратами. Перевернуть капусту и осмотреть, нет ли срезанных листьев. Вполне возможно, что таким образом продавцы скрывают ее настоящий возраст.

Рецепт приготовления от шефа

Когда все ингредиенты куплены, наступает время для готовки. Кстати, на этом этапе половина дела уже сделана! Благодаря советам шефа сборка салата не займет много времени:

Сначала нужно разрезать капусту на четверти, чтобы было удобнее фиксировать на разделочной доске, и нашинковать соломкой. Затем подготовить морковь и яблоко — нарезать сначала тонкими пластинами, а после снова соломкой (можно также воспользоваться теркой). Лук нарезается тонкими перьями и добавляется к капусте. Остальные ингредиенты пока не смешиваются! После к луку и капусте добавляется соль (можно дополнительно сжать нарезанные овощи руками, чтобы они стали мягче). Добавляются морковь и яблоко, после чего салат перемешивается.

Важное дополнение к американскому блюду — пикантная заправка. Рецепт соуса довольно простой:

Смешиваются столовая ложка сметаны, майонеза и классического йогурта. Затем к ним добавляются столовая ложка дижонской и зернистой горчицы, яблочный уксус и сахар по вкусу. Нельзя забывать и про соль с перцем. После все ингредиенты смешиваются и заправляются в салат.

Необычный и сочный «Коул Слоу» готов. Можно есть как самостоятельное блюдо жарким летом, или же подавать в качестве гарнира к мясу.

В Северной Америке, например, капустный салат также служит заправкой для бургеров и хот-догов. Отличный повод для экспериментов, не так ли?