Критический момент в отношениях: какие сюрпризы готовит Осетровая Луна 1 августа 2023

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins

В личных отношениях в начале августа могут возникнуть серьезные недопонимания. И все из-за особой фазы Луны.

Полнолуние в последний месяц лета, согласно древним преданиям, называют Осетровой Луной или суперлунием. Данное положение светила окажет серьезное влияние на жизнь людей, так как спутник Земли 1 августа 2023 максимально приблизится к планете.

По астрологическим прогнозам, в указанный день человечество почувствует максимальный подъем сил и энергии. Однако неправильное распределение ресурса и кардинальные перемены приведут к негативным последствиям. Особенно сильно осложнятся взаимоотношения между партнерами, так как Осетровая Луна по-разному будет воздействовать на мужчин и женщин.

Как суперлуние в начале августа повлияет на события в любви и деловой сфере, эксклюзивно Пятому каналу рассказали астрологи Алина Лебедева и Алина Кузьмийчук.

Почему полнолуние в августе называют Осетровой Луной

С незапамятных времен люди придавали особое значение фазам Луны. Положение спутника Земли определяло ход жизни. По нему сверялись в вопросах сельского хозяйства, животноводства и рыболовства.

Читайте также Страсти закипят у трех знаков зодиака: гороскоп на август 2023

Особое значение светило занимало в культуре древних индейцев, живших некогда возле Великих озер, расположенных на территории Северной Америки. Именно они придумали давать название каждому полнолунию. В августе это событие нарекли Осетровой Луной. В некоторых племенах данную фазу называли еще Фруктовой или Урожайной.

История этого названия довольно проста. Жители доколумбовой Америки в августе начинали сезон ловли осетровых, а также приступали к сбору урожая. Также среди индейских названий августовского полнолуния можно встретить те, что связаны с определенными растительными культурами. Данный фазу называли Кукурузной, Черешневой и Рисовой Луной.

Осетр с давних пор считается ценным видом рыбы. Известно, что этот крупный обитатель пресноводных водоемов появился на Земле еще в доисторическую эпоху. Некоторые исследователи даже называют его живым ископаемым.

На сегодняшний день Осетровая Луна является еще и напоминанием, что нужно бережно относиться к флоре и фауне земного шара, так как сейчас эта рыба находится под угрозой вымирания из-за избыточного вылова и загрязнения рек и озер.

В других культурах также есть свои названия полнолуния в августе:

китайцы нарекли ее Луной Урожая,

кельты — Луной Споров.

в Южном полушарии ее называют Снежной, Грозовой, Голодной и даже Волчьей Луной, так как там на август приходится самый разгар зимы.

Особенности Осетровой Луны 1 августа 2023

© РИА Новости / Сергей Компанийченко; 5-tv.ru

Осетровая Луна 1 августа 2023 будет находиться в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Данное положение астрономы называют суперлунием. Жители планеты смогут наблюдать огромный лунный диск, который озарит небосвод. Однако это не просто красивое явление.

Астрологи уверены, что Осетровое суперлуние окажет особое воздействие на человечество, так как чем больше космический объект приближается к Земле, тем ощутимее его энергия.

Западный астролог Алина Лебедева отметила, что воздействие светила почувствуют на себе все представители зодиакального круга. Усиливать энергетические потоки будет положение спутника в созвездии Водолея. Этот знак известен переменчивостью и мистическими способностями, поэтому в данный день следует тщательно контролировать свои желания и эмоциональные порывы, а также прислушиваться к интуиции.

Алина Лебедева

западный астролог — Мы будем ощущать ее влияние особенно сильно, а визуально она будет казаться ярче и больше, чем в другие дни.

Своего пика Осетровая Луна достигнет 1 августа в 21:31 по московскому времени. Следующее полнолуние произойдет под занавес календарного лета — 31 августа. Повторение полнолуния в одном месяце встречается довольно редко — раз в полтора года. По древним традициям последнюю Луну сезона называют Голубой.

Какие события ждать на Осетровую Луну 1 августа 2023

Обычно полнолуние в Водолее обещает спокойный день. Однако некоторые люди под влиянием спутника окажутся слишком восприимчивы к критике и станут эмоционально реагировать на различные замечания и комментарии в свой адрес.

«Следите за тем, что говорите, особенно с Водолеями, Скорпионами, Тельцами и Львами, а также теми, у кого личные планеты натальной карты расположены в этих знаках зодиака», — предостерегла специалист.

Суперлуние также активизирует скрытые в человеке таланты и способности. Стоит внимательно прислушиваться к себе, возможно, настало время довериться интуиции и начать развиваться в новом направление.

Что можно делать на Осетровую Луну 1 августа

Полнолуние — это кульминационный момент движения светила по собственной орбите. В это время оно максимально подсвечено Солнцем, что открывает возможность по-новому взглянуть на окружающую действительность, построить новые планы и обозначить очередные цели.

Читайте также Придет кешбэк от Луны: когда делать денежную стрижку в августе 2023

Чтобы продуктивно провести день, следует избавиться от всего лишнего в своей жизни: навести порядок дома, вернуться к решению вопросов, которые были отложены в долгий ящик, а также освободить память телефона от старых фотографий, удалить ненужные контакты и расстаться с теми людьми, с кем общение давно изжило себя.

Суперлуние 1 августа — хорошее время для завершения какого-то цикла и исправления ошибок прошлого, а также для ритуалов по привлечению финансов, любви и исполнению желаний.

Что нельзя делать на Осетровую Луну 1 августа

Чтобы заручиться поддержкой высших сил, в день суперлуния следует запомнить четыре правила.

Не стоит начинать что-то новое . Лучше выписать все идеи в блокнот или обсудить свои грандиозные замыслы и задумки с близкими людьми. Возможно, стоит вернуться к старым записям и воплотить забытые мечты в жизнь.

. Лучше выписать все идеи в блокнот или обсудить свои грандиозные замыслы и задумки с близкими людьми. Возможно, стоит вернуться к старым записям и воплотить забытые мечты в жизнь. Не игнорировать психологические трудности. Обязательно следует направить фокус внимания внутрь себя.

«Задайтесь вопросами: „Что я чувствую? О чем переживаю?“ Если есть потребность, дайте себе в этот день перезагрузиться и полноценно отдохнуть. Это будет лучшее решение», — отметила эксперт.

Не поддаваться эмоциям и не обижаться . По наитию полной Луны можно совершить множество ошибок. Человек после выхода светила из данной фазы осознает, что поступил плохо, но уже будет поздно что-либо исправить.

. По наитию полной Луны можно совершить множество ошибок. Человек после выхода светила из данной фазы осознает, что поступил плохо, но уже будет поздно что-либо исправить. Не стоит брать в долг и самому одалживать деньги. Следует аккуратно подходить к решению финансовых вопросов, иначе можно отвернуть от себя денежную удачу. Лучше в данный период поискать дополнительные источники заработка. Тогда удастся увеличить материальное благополучие.

Что изменит в жизни женщин Осетровое полнолуние 1 августа 2023

www.globallookpress.com / Andrei Kamenev; 5-tv.ru

Суперлуние 1 августа вызовет всплеск невероятной энергии, которая, как утверждает астролог Алина Кузьмийчук, по-разному отразится на мужчинах и женщинах.

Представительницы прекрасного пола в этот момент захотят перемен в отношениях с избранником. Им вдруг может показаться, что их связь с партнером стала однообразной, а он сам стал меньше уделять им времени и внимания. Многие дамы решат взять ситуацию в свои руки.

Алина Кузьмийчук

астролог — Луна находится Водолее и в соединении с Плутоном. Это означает, что энергии выделено очень много. <…> Захочется перевернуть буквально все вверх дном. Это касается и личных отношений.

Женщины могут припомнить избраннику все обиды. Чтобы избежать конфликтов, неуемную энергию опасно направлять на вторую половинку. Лучше погрузиться в решение рабочих вопросов, давно требующих решения, или заняться хобби.

«Конечно,<…> перевести энергию в какое-то продуктивное русло либо отдохнуть и не делать резких движений, иначе можно испортить отношения», — посоветовала специалист.

Некоторые дамы вдруг иначе посмотрят на себя в зеркале и захотят исправить что-то в своей внешности. Звезды предостерегают от кардинальной смены имиджа в Осетровую Луну, так как после изменения положения небесных тел кто-то может содалеть о содеянном.

«Если вы сейчас очень коротко отрежете волосы или сделаете то, что потом будет не вернуть обратно, это не самый лучший вариант», — отметила специалист.

Читайте также Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в августе 2023

На недовольство своим повседневным образом окажет влияние Венера, которая в данный момент находится в ретроградном положении, что приводит к нестабильности в эмоциональном плане.

Что изменит в жизни мужчин Осетровое полнолуние 1 августа 2023

Что касается мужчин, они окажутся более стабильными к влиянию Осетровой Луны, потому что Марс в данный период остановится в созвездии Девы. Земной знак зодиака заставит с головой уйти в работу. Вероятно, даже перевести их внимание от деловых обязанностей будет крайне сложно.

«Они вряд ли захотят отвлекаться на эмоции, только если женщина не станет очень активной, настойчивой в этом вопросе», — заключила астролог.

В день Осетровой Луны следует избегать конфликтов и сглаживать углы. Не стоит браться за глобальные проекты. Лучше наметить план по достижению цели, а начинать его реализацию немного позже.

Еще больше предсказаний читайте по ссылке.