Пластика на лицо: как отличить «аккуратно сделанную» девушку от натуральной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Выяснить, обращалась ли девушка к помощи косметолога, помогают два простых признака.

Мода буквально несколько лет назад поменяла вектор. С вычурных и экстравагантных образов человечество обратило внимание на неидеальные и естественные лица. Тренды с подиумов и телеэкранов стали переходить в обычную жизнь. Теперь пристальные взгляды следуют за теми, кто поддерживает природную красоту.

Даже обращаясь к услугам косметологов и пластических хирургов, девушки хотят добиться как можно более натурального эффекта. Прогремевшие когда-то губы-осьминоги, гиперболизированные скулы, подбородок утюгом, лисьи глазки — все эти веяния быстро канули в лету. Их заменили процедуры, которые направлены на поддержание естественных черт лица.

Современные техники коррекции вышли на такой уровень, что порой сложно отличить натуральную красавицу от «аккуратно сделанной». Но профессионалов своего дела не обмануть, они всегда видят, где постарались коллеги.

О нюансах, которые позволяют понять, прибегал ли кто-то из знакомых к услугам специалистов в области красоты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

врач-косметолог, дерматовенеролог

Особенности современных косметологических процедур

Последние модные веяния заставили людей задуматься об экологичности и натуральности. Теперь в индустрии красоты все чаще используют компоненты на основе природных экстрактов, а при изменениях лица стараются подчеркнуть то, что дала природа.

В последние годы «улучшайзинг» вышел за рамки просто косметологических процедур. Теперь при работе с лицом и кожей стараются не просто устранять симптомы болезни, но и выявить ее источник. Например, высыпания нередко возникают вследствие нарушения работы желудочно-кишечного тракта или изменениях гормонального фона.

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Влияют на проблемы с лицом и психологические факторы: нервное напряжение, усталость, хронические недосыпы. В проведении процедур также важно, как человек сам воспринимает себя, потому что непроработанные травмы и комплексы могут толкать человека к тем изменениям, которые ему не нужны да и невозможны при его типе лица. Жажда трансформаций способна перерасти в зависимость и это тоже следует тщательно проработать.

Но желание стать лучше — это не болезнь, если человек знает меру. Обращаться к косметологу, как уверяет эксперт, — не стыдно и даже полезно, чтобы предотвратить раннее старение и устранить те дефекты, которые вызывают неприятные ассоциации или просто не нравятся.

«Не вижу ничего плохого, если человек делает себе процедуры. Это, наоборот, классно, потому что если делать их своевременно, в своем возрасте, то всегда можно и 40, и 50 лет выглядеть хорошо», — прокомментировала врач.

Как выявить уколы красоты

Есть нюансы, которые выдают, что человек обращался к косметологу и проходил те или иные процедуры. Особенно хорошо заметно, если кто-то прибегал к уколам ботокса — ботулинотерапии.

Эта техника направлена на то, чтобы расслабить мышцы, которые по какой-то причине постоянно напряжены. Она приводит к тому, что человек щурится, морщится или хмурится. Постоянные зажимы на лице приводят к заломам на коже и раннему старению. Однако удаление напряжения в одной части может слегка перестроить работу мышц в смежных зонах.

Зная об этой особенности некоторые просят знакомых поднять брови. Считается, что если собеседник может это сделать, то у него нет ботокса. Но это не совсем так. Нужно искать мелкие морщинки в уголках лба. Только они помогают установить правду.

«Если мы делаем ботулинотерапию, то, допустим, блокируем лоб и межбровную мышцу. Но у нас компенсаторные морщинки могут появляться, <…> если до конца ее не заблокировать, а нам хочется здесь до конца не блокировать, чтобы бровь поднималась», — рассказала эксперт.

В заблокированной препаратом области лба изменений происходить практически не будет, а вот над бровями могут возникать еле заметные складочки.

Как определить увеличение губ

Уже много лет одной из самых популярных косметических процедур во всем мире остается увеличение губ. Данная техника помогает сохранить молодость губ. Известно, что в 20 лет и в 40 лет эта зона лица имеет свои особенности. Но благодаря данной методике, удается не допустить образование морщинок в этой области и «остановить» их старение.

Современные техники помогают добиться результата, практически не отличимого от натурального. Но если приглядеться, внимательный наблюдатель способен заметить характерные для подобной процедуры нюансы.

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«Конечно же, когда вводится филлер, качество губ улучшается», — прокомментировала эксперт.

Особенно это заметно у тех, кто дополнительно делал перманентный макияж (татуаж). Он очень иссушает поверхность губ, поэтому складочки на них выглядят еще более четкими. Но после процедуры удается убрать морщинки.

«Когда после перманента девушка делает еще и увеличение, у нее все разглаживается, контур подчеркивается. Это выглядит очень сексуально и привлекательно», — прокомментировала косметолог.

Если не переборщить с препаратом и выбрать проверенного специалиста, можно получить максимально натуральный эффект. Тогда процедура пройдет успешно, и губы точно привлекут внимание окружающих. Новые знакомые будут только гадать: это подарок судьбы или работа косметолога. А рассказывать правду или нет — решать каждой девушке.