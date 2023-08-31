Как легализовать в России ввезенную из-за рубежа иномарку и избежать мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Увеличившийся спрос на покупку машин для личного пользования за границей привел к росту числа мошенников в этой сфере.

Почти на 40% — на столько за последний год подскочили цены на иномарки в России. Все потому, что многие официальные дилеры автомобильных брендов ушли с отечественного рынка, а другие в разы сократили поставки. Чтобы не переплачивать, все больше людей решаются на покупку машины за границей.

Какой документ нужно получить для легализации транспортного средства (ТС) в России? Стоит ли платить посредникам за помощь в его получении? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие документы нужны для оформления введенной из-за границы машины

По словам руководителя испытательной лаборатории Максима Кукуйцева, если человек самостоятельно ввозит машину на территорию России для собственных нужд, экономия на некоторые модели составляет 40-45% по сравнению с ценой автомобиля на рынке.

Но чтобы легализовать транспорт в стране, придется пройти техническую экспертизу и получить особый документ — так называемый СБКТС.

«СБКТС — это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. То есть документ, подтверждающий соответствие единичного транспортного средства требованиям 18-го технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств», — рассказал эксперт.

Без этого свидетельства не получится оформить электронный паспорт на автомобиль и поставить машину на учет в ГИБДД.

Как мошенники обманывают покупателей авто

Специалист уточняет: до недавнего времени при оформлении СБКТС использовались обычные паспорта транспортных средств (бумажные), куда информацию заносили от руки. А сейчас это все делается в электронном виде.

Но большинство автовладельцев оформляют такой документ впервые. Они не знают, где и как его получить, а еще не хотят тратить время на беготню по инстанциям. Поэтому доверяют эту работу посредникам. Вот только в реальности большинство таких помощников оказываются мошенниками.

«Бывают случаи, когда посредники с заказчиков берут деньги, обещают золотые горы: сделать все быстро, качественно и чуть ли не сегодня. И просто пропадают с этими деньгами… И эти люди потом все равно напрямую обращаются в лабораторию», — отметил эксперт.

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Даже если повезет найти добросовестного агента, за помощь в оформлении сертификата придется заплатить немало — до 100 тысяч рублей. По словам специалиста, реальная стоимость прохождения данных процедур в три раза ниже. Все остальное посредник забирает себе.

Чтобы продать свои услуги подороже, они часто запугивают автовладельцев. Уверяют, что без посторонней помощи экспертизу вообще не пройти. В реальности же все просто: собрать пакет документов, а затем приехать в одну из испытательных лабораторий. Но важно выбрать аккредитованную компанию. Иначе есть риск, что свидетельство оформят с нарушениями и потом попросту аннулируют.

«По сути, транспортное средство может на какое-то время стать грудой металлолома, с которой сделать нельзя ничего до того момента, пока не будет перевыполнена заново в другой полностью аккредитованной лаборатории оценка соответствия и не будет получен заново электронный паспорт», — подчеркнул эксперт Кукуйцев.

Как самому оформить СБКТС

Для начала нужно подготовить пакет документов:

паспорт заявителя;

таможенная декларация или таможенный ордер;

документы, подтверждающие право собственности на ТС;

документы с технической информацией о ТС.

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Затем купленный автомобиль пригоняют в одну из испытательных лабораторий, где его тщательно осматривают на соответствие всем российским стандартам.

Экспертиза легкового автомобиля без посредников обойдется в среднем в 30 тысяч рублей, а весь процесс займет около получаса. За это время ТС взвесят, проверят работу фар, замерят уровень углекислого газа из выхлопной системы и степень тонировки стекол, а также проведут тест на тормозном стенде. Специалист уточняет, что это похоже на техосмотр, только более углубленный.

Свидетельства выдают в электронном виде. В среднем процесс оформления занимает три дня. Убедиться в подлинности документа можно на сайте Росстандарта. После этого остается заплатить утилизационный сбор, получить электронный ПТС и поставить машину на учет в ГИБДД. Обращаться к посредникам для оформления СБКТС совсем не обязательно, а на сэкономленные деньги можно, например, купить полис КАСКО.