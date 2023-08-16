Как четыре бокала вина: когда за руль нельзя садиться даже трезвым

Врач Кривошеева: обезвоживание может привести к опасным ситуациям за рулем

Фото: www.globallookpress.com

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Для многих автомобилистов этот факт станет абсолютно неожиданным.

Каждый автомобилист знает, что пьяным за руль садиться нельзя, но даже трезвость не всегда спасет от возможной аварии. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-эндокринолог Анна Кривошеева.

Так, она подчеркнула, что нельзя водить в обезвоженном состоянии. Это, как отмечается, может привести к аварийной ситуации.

«Согласно исследованию, опубликованному Европейским институтом гидратации (EHI), водители с недостаточным содержанием воды в организме совершают ошибки, аналогичные тем автомобилистам, у которых уровень алкоголя в крови составляет 0,8 грамм на литр Это соответствует четырем выпитым бокалам вина», — говорит доктор.

Специалист отметила, что чаще всего водители с обезвоживанием совершают непроизвольные выезды за пределы полосы, а их реакция заторможена. Более того, отсутствие достаточного количества воды в организме может привести к головокружению и обмороку.

Во время поездки Кривошеева рекомендует брать с собой воду. Но чересчур много жидкости потреблять все равно не стоит — это может запустить мочегонный процесс.

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