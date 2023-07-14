С меня хватит: какие ошибки женщин доводят мужчин до бешенства и что с этим делать

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Ранить партнера можно одним словом, двумя — «убить». Шансов воскресить отношения уже не останется.

Молчанье — мощный инструмент в семейной жизни. Тишина умеет разрешать самые безнадежные конфликты — мудрые женщины это прекрасно знают, понимают, используют. Такая жена — находка для мужчины. Мозг не выносит, лишнего не просит, в компании за нее не стыдно.

А как же быть импульсивным женщинам? Язык их — враг их, и по-другому они не умеют. Скучно с такой избранницей партнеру точно не будет, но в один прекрасный момент эмоциональные выпады возлюбленной станут костью в горле. На смену романтике придет хроническое раздражение. Так и до развода недалеко.

Но терять любимого куда сложнее, чем взять себя в руки. Гасить темперамент для этого не надо — главное, направить его в нужное русло и избегать грубейших ошибок в отношениях. О том, чего партнер может никогда не простить избраннице и как работать над своими поведением, в эксклюзивном интервью для Пятого канала рассказала психолог Елена Гордеева.

Ошибка № 1 — критиковать и оскорблять мужчину публично

Женщину-пилу некоторые мужчины терпят и всю жизнь, но превращается она в каторгу. Такие отношения держатся, скорее, на привычке, а обиды-то копятся. В первую очередь, за неуважение и бесконечные публичные оскорбления. Такое прощают далеко не все, а кто-то набирается смелости и уходит.

«Мужчину раздражает прежде всего неуважительное отношение на публике либо оскорбление его при посторонних — друзьях, коллегах, бизнес-партнерах. Он в этом случае чувствует себя очень уязвимым. Просто мальчишкой, которого мама отругала. Так делать ни в коем случае нельзя. Он никогда не простит и будет постоянно упрекать этим», — отмечает психолог.

Уж если претензий ко второй половине накопилось вагон, озвучить их лучше тет-а-тет и в очень аккуратной форме, советует психолог. И желательно, не переходить на повышенные тона. Так шансов достучаться до партнера куда больше.

Ошибка № 2 — сравнивать мужчину с остальными

Сделать из мужчины подкаблучника, привить ему комплексы и стереть в порошок его самоуважение — легко. Убийственно в этом смысле работает способ сравнения: у Петрова — золотые руки, у Иванова работа — мечта, Сидоров квартиру новую купил, а Васильев с женой в путешествие отправился. Не то, что ты!

При таком подходе рассчитывать, что любимый ринется на подвиги — грубейшая ошибка, предупреждает психолог.

«Очень сильно мужчину угнетает, когда женщина подчеркивает слабые стороны партнера, либо сравнивает его с кем-то. <…> Это приводит мужчину в состояние недееспособности, у него пропадает любая мотивация к активным действиям. Он это состояние несет во внешний контур, то есть в общество. Мужчина проявляется как несмелый, неуверенный, и это напрямую влияет на благосостояние семьи», — подчеркивает она.

А вот похвала, по ее словам, работает совсем иначе. Добрые слова творят в отношениях чудеса: чем чаще их слышит любимый, тем сильнее становится. Даже мелкие дела по дому не нужно принимать за должное. Прибил гвоздь — молодец, починил полку — герой, помог с уборкой в квартире — супермен.

«Например, мужчина замечательно проявил себя в каком-то проекте или как хозяйственник дома. Очень важно это видеть, замечать и хвалить сильную сторону. <…> Очень важно понимать, что отношения — это тонкая-тонкая связь между партнерами. Это значит, что даже будучи на другом континенте, он станет проявлять во внешний контур именно сильные качества», — говорит специалист.

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Ошибка № 3 — потребительское отношение к мужчине

Потребительство не доводит до добра ни в одной из сфер общественных отношений. В семье на этом счастье тоже не построить, даже если рядом щедрый и состоятельный избранник. Возможность во всем полагаться на него часто расхолаживает женщину. Требовать от любимого все и сразу входит в плохую привычку. Мужчина в такой ситуации чувствует себя не столько партнером, сколько дойной коровой.

«Когда женщина занимает позицию ребенка и говорит: „Дай-дай-дай, сделай подарок, дай денег, обеспечь семью, купи квартиру“, мужчин это ужасно раздражает. Это забирает всю энергию, весь ресурс у мужчины. Ему не хочется никак проявляться», — объясняет Гордеева.

Подарки, по мнению эксперта, должны быть не повинностью, а душевным порывом со стороны мужчины. Такое бывает только при взаимной отдаче. У каждого партнера свои потребности, и женщине не следует об этом забывать. Хочет любимый, чтобы его после работы встречали вкусным ужином — надо стараться. Хочет общения — пожалуйста.

«Если вы знаете, что любит ваш мужчина, и это делаете, то он начинает проявлять себя в вашу сторону. То есть отношения — это как зеркало — как вы к партнеру, так и он к вам», — объясняет специалист.

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Ошибка № 4 — стеб над родителями мужчины

Отношения женщин с семьей мужчины — очень сложная история. Особенно трудно дается общение со свекровью. Советы, нравоучения, критика со стороны последней — целое испытание для невестки, и не каждая проходит его с мудростью. Кто-то переходит в нападение, и это большая ошибка. Страдает в результате вся семья.

«Женщины очень поглумиться над родителями своего партнера. Это делать вообще ни в коем случае нельзя. Потому что, когда мы оскорбляем или не уважаем мать или отца избранника, мы настраиваем его против матери или отца. В результате перекрываем полностью родовую энергию. А значит, сами теряем энергию, теряем ресурс. Наши дети начинают болеть, перекрываются финансовые потоки в паре», — предупреждает Гордеева.

Даже с непростыми свекрами нужно до последнего искать компромисс, укреплять семейные отношения, выстраивать традиции. Встреча за встречей, общение за общением сделают свое дело. Взаимопонимание со временем обязательно будет достигнуто.

«Благодарить, благословлять, просить благословения, и тогда родовая энергия будет течь от его родителей к мужчине, и отношения выстроятся очень плавно, гармонично и экологично. Это будет способствовать процветанию всей семьи», — уверена эксперт.

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Безусловно, на практике следовать перечисленным советам — большой труд. Ошибки будут неизбежны, особенно среди раздражительных и сверхэмоциональных представительниц прекрасного пола. И здесь, по мнению психолога, отлично помогает универсальный совет — сменить фокус. То есть не зацикливаться на недостатках избранника, а вместо этого сосредоточиться на себе.

«Как правило, если нас что-то очень сильно бесит, значит, это наша зона роста», — говорит Елена Гордеева.

Кому-то, полагает она, поможет переключиться блогерство; в ком-то, быть может, пропадает успешный предприниматель, и самое время использовать потенциал, а некоторым не помешает заняться цветоводством на своем балконе. Глядя на деятельную жену, вероятно, и у мужчины зачешутся руки взяться за нужные и отложенные в долгий ящик дела. То есть сработает тот самый зеркальный эффект.