Увела или нет: что Полина Гагарина ответила на слухи о романе с женатым

Певица Полина Гагарина заявила, что не понимает, зачем ее караулят фотографы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Полина Гагарина — одна из главных звезд российской сцены с миллионами поклонников. Как обычно певица ведет себя с фанатами, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: у Полины Гагариной новый роман. Кто стал избранником артистки? Правда, что она увела мужчину из семьи? Как певица реагирует на слишком назойливых поклонников? Из-за чего однажды испугалась, что фанаты могут навредить ее новорожденной дочери? И кем хотят стать дети звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне очень хочется просто тоже наслаждаться летней Москвой: в кроссовках, в юбочке, в маечке. Кататься на самокатах, что мы недавно делали вместе с сыном и с нашей компанией друзей», — призналась певица.

Недавно интернет облетели снимки, на которых Полина Гагарина гуляет за руку с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Пошли слухи: у артистки новый роман.

«Если это правда, я за нее очень рада. Мне кажется, она безумно потрясающая», — сказала блогер Карина Кросс.

Коллеги и поклонники счастливы за певицу. Вот только есть один нюанс: Станислав женат. Его супруга, танцовщица Оксана Стратулат, опубликовала на своей странице пост, в котором рассказала, что проживает нелегкое время:

«Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, — это разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю».

«Я думаю, что Полине виднее. Если она свои чувства разделяет, наверное, она знает, что делает», — выразила свое мнение певица Катя Лель.

Полина Гагарина никак не комментировала информацию. Но ясно дала понять: ей не нравится, что личная жизнь стала достоянием общественности.

«Я думаю, что вы все уже видели эти фотографии, да? Как я иду, и меня все фотографируют. Другое дело, зачем? Этого я не понимаю», — высказалась звезда.

Певица признается: у популярности есть обратная сторона. Иногда от известности страдает не только она сама, но и ее дети. Когда Гагарина родила дочь Мию, она долгое время не показывала в соцсетях лицо девочки. Но фанаты очень хотели увидеть малышку. И ради этого были готовы на все. В какой-то момент Полина даже испугалась за ребенка.

«Какой-то караулил один все время. Он Мию пытался сфотографировать. Я только про безопасность, чтобы, не дай бог, не сбил коляску в желании… Что-то такое», — уточнила она.

Еще один вопиющий случай произошел во время перелета. От наглости постороннего человека певица не смогла сдержать эмоций.

«Девушка в упор просто сфотографировала лицо Мии. От недоумения я спросила: „А вам зачем? Вы это куда?“. Видимо, я так искренне и не понимая, это спросила, она говорит: „Простите меня, ради бога, Полина. Я сейчас сотру“», — поделилась Гагарина.

Однако, по словам Полины, та ситуация была скорее исключением. Обычно она не реагирует на подобное поведение. Ведь понимает, что это издержки профессии.

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Гагарина считает: артистам надо сохранять самообладание даже в самых непредсказуемых моментах. И старается придерживаться этого принципа. Например, однажды во время концерта с ней произошел казус. Мальчик подошел подарить цветы и увидел немного больше, чем было положено.

«Я к нему наклоняюсь, и, собственно, это все платье падает при всем концертном зале. А там ничего. И я, естественно, быстро, мне показалось, что я достаточно быстро… У мальчика расширились глаза. Я сказала: „Да, и так бывает“», — вспомнила артистка.

Несмотря на все сложности, Гагарина обожает то, что делает. Ведь она шла к этому всю жизнь. Теперь по ее стопам идут уже собственные дети. И Андрей, и Мия мечтают выступать на сцене.

«Для Андрюши музыка — это и хобби, и выбор его сейчас вектора профессии», — объяснила звезда.

Полина в настоящее время активно готовится к большому сольному концерту. И не исключает, что наследники выйдут вместе с ней на сцену.

«У меня дочь с характером, поэтому, если ей захочется… Я думаю, что и сын уже в таком действии захочет принимать участие, поскольку он занимается музыкальным продюсированием», — предположила певица.

Гагарина уверена: самое главное — выбрать дело по душе. Она готова помогать сыну с дочкой советами, чтобы они не ошиблись. И поддерживать любые решения детей.