Позабыв обиды: Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились ради дочери

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Instagram* / ritadakota; 5-tv.ru

Артистка похвалила себя за мудрость и за то, что смогла найти в себе силы вновь начать общаться с тем, кто ее когда-то предал.

Певица Рита Дакота внезапно для публики встретилась с бывшим супругом Владом Соколовским. С ним она развелась в 2018 году после, как утверждала, многочисленных измен с его стороны. Встреча произошла в торговом центре вместе с их общей дочерью Мией. Трогательным видео она поделилась в своем блоге.

«Я пообещала ребенку в кино, а после ночевать у папы (ночевать без меня, если что). А Влад оказался в этом же торговом центре по своим делам. И мы внезапно решили сгонять вместе в кинотеатр. Мия счастлива», — рассказала Дакота.

Она призналась, что горда собой, ведь смогла забыть все обиды и наладить взаимоотношения с экс-мужем. К слову, так спокойно Дакота смогла общаться, возможно, благодаря тому, что ее личная жизнь наладилась. Недавно она вышла замуж за Федора Белогайя.

Хотя после развода с Соколовским чувствовала себя уязвимой и даже угнетенной, и не собиралась вновь выходить замуж. Заявляла, что свадьба и брак для нее, как и для любимого, не для них. Каждый уже побывал в браке и ничего хорошего там не испытал.

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