На шаг впереди: какие незаметно прогрессирующие заболевания выдает походка

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Бодро шагает, шаркает ногами или переваливается с одной ноги на другую — опытный врач может по походке выявить весь «букет» заболеваний, который есть у пациента.

Походка часто приковывает к себе внимание окружающих. Не зря модница Верочка из советского фильма «Служебный роман» придавала этому аспекту особенное значение. Однако исправить сложившуюся манеру ходить, «как старый рваный башмак», иногда бывает не так просто, потому что это нарушение может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

На какие детали походки нужно обращать особенное внимание и о чем они свидетельствуют, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

От чего зависит походка

Прямохождение дало человеку множество преимуществ, однако постоянно сохранять вертикальное положения тела довольно сложно. Чтобы «облегчить себе работу», организм находит более удобную позицию. Но в связи с некоторыми обстоятельствами биографии и негативными привычками у человека возникают небольшие нарушения.

«Походка — это следствие того, как формировалось тело даже не с момента рождения, с момента зачатия. Как ребенок развивался внутриутробно, как он рождался, как затем выстроился его позвоночник, какие человек получил дополнительные травмы — все это оказывает влияние на манеру ходьбы», — прокомментировал врач.

Так как в организме все взаимосвязано, походка зависит не только от развитости опорно-двигательного аппарата, но и от того, как происходило формирование черепной коробки.

«Как расположены кости в черепе, так через системы механических связей будут располагаться и кости в теле человека. И от этого тоже зависит походка», — отметил эксперт.

Не стоит забывать и про психоэмоциональную составляющую. Настроение способно то заставлять человека мчаться вприпрыжку в радостные моменты, то понуро волочить ноги после тяжелого рабочего дня. Некоторые люди даже пытаются угадать характер знакомых по тому, как они ходят.

Также важным фактором, влияющим на походку, является обувь. Если человек надел некачественные туфли или ботинки не по размеру, то и манера движения меняется.

В этом случае надо помнить, что неправильная походка может быть не только следствием заболеваний, но и их причиной. Например, если человек постоянно выбирает неудобную обувь, это может привести к развитию серьезных проблем со здоровьем ног и всего опорно-двигательного аппарата.

Как определить неправильную походку

Поначалу человек может не замечать, что в теле есть дисбаланс, но когда симптомы становятся заметны невооруженным глазом, это свидетельствует, что процесс вошел в серьезную стадию. Остановить его бывает не так просто.

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Яркими признаками, что в организме происходят негативные изменения, являются любые перекосы.

«Да, мы все несимметричные. Другой вопрос, что есть какие-то определенные пределы, в которых тело, скажем так, задумано: сердце больше слева, печень больше справа. Но при неправильной походке во многих случаях мы выходим немножко за пределы этой нормы, и это для нас становится уже более разрушительным», — отметил остеопат.

Врач предупредил, что явная асимметрия может проявляться не сразу. Распознать тревожные сигналы в таком случае можно по трем показателям:

1. Стираемость обуви. Зачастую из-за диспропорций в теле изнашивание левого и правого ботинка происходит по-разному, например, один приходит в негодность через несколько месяцев, а другой через то же время выглядит лишь слегка потертым. Особенное внимание нужно уделять каблукам, так как они могут не только неравномерно стаптываться, но и принимать наклонное положение при долгом ношении.

2. Почувствовать баланс. Чтобы провести проверку, нужно босыми ногами встать на ровную поверхность. Можно закрыть глаза и сконцентрировать внимание на стопах.

«В большинстве случаев можно ощутить, что давление на стопы не одинаковое: с какой-то стороны оно сильнее», — поделился опытом специалист.

Возможно, одна нога ощущает меньшую нагрузку и более расслаблена, а другая напряжена. Также бывает, что давление приходится на пятку или на носок.

«Все это говорит о том, что и мышцы, и суставы, и связки с каждой стороны работают по-разному. <…> Это провоцирует более быстрое и сильное изнашивание тканей», — поделился эксперт.

3. Послушать шаги. Звук также играет важную роль при анализе походки.

«Когда тело более правильно выстроено, шаги обычно достаточно легкие, но когда оно асимметрично, происходит неправильная нагрузка на ноги, то будут достаточно громкие шаги», — рассказал врач.

О чем говорит неправильная походка

Когда становится заметен перекос, это может свидетельствовать, что у человека:

растяжение или разрыв связок;

травма;

болезнь позвоночника;

сколиоз.

Любые асимметрии в походке нужно прорабатывать, так как они приводят к более быстрому изнашиванию суставов.

Как добиться правильной походки

Как говорит врач, нужно воздействовать не на симптомы, а искать и устранять причину заболевания.

«Если мы хотим действительно улучшить свою походку, здесь нужно менять в целом состояние, структуру тела, осанку», — предупредил эксперт.

Повлиять на манеру ходьбы возможно, правильно воздействуя на опорно-двигательный аппарат. Для этого пациенту следует быть готовым к продолжительной работе.

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«Поскольку все это формировалось еще давно, внешними факторами, то эти же силы должны и исправлять. Я имею здесь ввиду остеопатию. Потому что как раз наша задача состоит в том, чтобы исправить осанку, убрать перекосы за счет изменения позиции костей черепа, которые и диктуют положение частей тела», — отметил врач.

Важно — прислушиваться к себе и при возникновении асимметрий в теле обязательно обращаться за медицинской консультацией.