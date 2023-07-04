«Гадание» по стопам: о каких проблемах со здоровьем говорят «косточки» на больших пальцах

Остеопат Животов: к возникновению «косточек» на больших пальцах ног часто приводят проблемы с обменом веществ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White; 5-tv.ru

Различные новообразования и деформации на теле сигнализируют о серьезных заболеваниях.

Организм человека представляет собой единую гармоничную структуру, поэтому любое нарушение в одной из систем неизменно сказывается и на других внутренних процессах.

Самым распространенным признаком, что в организме происходит что-то не так, является возникновение так называемых «косточек» на больших пальцах ног. При этом заболевании с внутренней стороны стоп образуются шишки, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в организме. Человек может даже не подозревать, что происходит в его теле.

Какие неожиданные причины вызывают образование «косточек» на ногах, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Что такое «косточка» на ноге

«Косточка» — это народное название заболевания. В медицинской терминологии оно именуется вальгусной деформацией. Внешне подобное нарушение характеризуется образованием шишки с внутренней стороны стопы, но на самом деле этот нарост состоит не из кожных покровов, а скрывает под собой деформированный сустав.

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Чаще всего с этим заболеванием сталкиваются женщины после 30-35 лет. Развивается болезнь постепенно, но способна вызывать тяжелые последствия.

Поначалу у пациентов меняется походка, потом возникает ноющая боль при ходьбе. Только в этот момент изменение можно увидеть невооруженным глазом. На запущенных стадиях человек не может избавиться от боли даже, если находится в состоянии покоя. Также присоединяются трудности при выборе обуви. Те ботинки, что когда-то были по размеру, становятся тесными и доставляют неприятные ощущение в области большого пальца. Нарушение костной структуры еще способствует возникновению воспалительных процессов в нижних конечностях.

О каких травмах может рассказать «косточка» на ноге

По словам остеопата, основная причина возникновения «косточек» на ногах — это повреждения, причем совсем не обязательно в стопе.

«Появление таких „косточек“ связано в первую очередь с травмами копчика. При этом происходит разворот крестца, тазовых костей и возрастает нагрузка на ноги. <…> И вот за счет разворота большого пальца, за счет этого выроста тело создает себе дополнительную опору», — прокомментировал остеопат.

Люди даже не всегда замечают, что получили повреждения, так как некоторые травмы возникают незаметно. Например, микроразрывы могут возникать в мышцах позвоночника при постоянной работе с тяжестями.

Также бывают случаи, когда после спада симптомов ушиба, например, после падения, пациент не обращается за медицинской помощью, но скрытое повреждение все равно в дальнейшем отражается на здоровье.

Из-за нарушения структуры тела, давление переходит на мышцы и сухожилия, которые под тяжестью растягиваются.

«Есть такое известное правило: кость увеличивается в направлении стимуляции. Вот там, где мышца слишком растянута, где тянет сухожилия, начинает кость разрастаться», — отметил врач.

Такое нарастание ткани также способствует тому, что кость выходит из привычного положения.

Как обмен веществ влияет на появление «косточек»

Ткани могут растягиваться и деформироваться из-за того, что происходят биохимические изменения в теле. Этот фактор усугубляет процесс разрастания «косточки».

«Тем сильнее будет раздавливаться стопа, чем более выраженное нарушение обмена веществ. <…> Наши связки и мышцы имеют определенное плотностные, прочностные, эластичности характеристики. И из-за отсутствия необходимых питательных веществ они перестают удерживать эту нагрузку, и стопы еще сильнее деформируются», — пояснил эксперт.

Остеопат сравнил этот механизм с тем, как строят висячие мосты. Металлические тросы, по задумке инженеров, должны быть сделаны из определенной марки стали. Если конструкцию произведут из другого материала, то она не выдержит нагрузки и развалится, потому что не будет необходимой прочности. Так происходит и с суставами. Если метаболизм нарушен, из-за чего организму не хватает питательных веществ, то и ткани перестают сохранять нужную форму.

Что делать при возникновении «косточек» на ногах

Чтобы избавиться от проблемы, нужно понять, что ее вызвало. Зная причины, можно более эффективно справиться с заболеванием.

«Видим такие стопы — 99% вероятность, что была когда-то копчиковая травма, из-за которой возросла нагрузка на ноги, и практически стопроцентная вероятность, что ослаблены сами ткани», - заключил врач.

Лечение будет проходить индивидуально у каждого пациента, так как назначения зависят от стадии заболевания и особенностей организма. Важно, не заниматься самолечением и при появлении шишек обращаться к врачу.

Общие правила, которым стоит следовать при обнаружении заболевания — давать себе физическую нагрузку в разумных объемах, а также обратиться к эндокринологу, чтобы нормализовать обмен веществ.