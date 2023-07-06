Мольба о помощи: что на самом деле толкает замужних женщин на измену

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На адюльтер женщин часто провоцирует поведение мужей во время декрета и других кризисных для семьи ситуаций.

Психологи считают, что измена — это верхушка айсберга тех проблем, которые накопились в браке. На самом деле, если жена стала смотреть на другого мужчину, это говорит о серьезных семейных недопониманиях. Возможно, супруга долгое время копила претензии к партнеру.

Недопонимания и отсутствия диалога с мужем в кризисные для семьи моменты и провоцируют любовную драму. При этом избранник может ломать голову и не понимать, почему возлюбленная решилась на такой поступок.

Какие неочевидные причины заставляют женщин взглянуть на сторону, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Олеся Иневская

клинический психолог

Почему жены изменяют

Великий русский писатель Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Все случаи измены имеют свои особенности и связаны с теми ситуациями, которые сложились в каждой конкретной паре. Однако специалисты выделяют несколько основных факторов, которые влекут за собой неверность супруги.

1. Отсутствие помощи с ребенком

Согласно исследованиям психологов, чаще всего жены впервые начинают задумываться об измене в период беременности и первых трех лет после рождения ребенка. Нередко это связано с тем, что в указанное непростое время молодые мамы оказываются один на один с младенцем и не чувствуют поддержку со стороны супруга и родителей. Это связано с изменением в семейных отношениях.

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«Бабушки и дедушки сейчас все меньше и меньше вовлекаются в воспитание внуков, потому что если раньше, буквально еще сто лет назад, женщина в 50 лет — это действительно была пенсионерка, то сейчас, если вы встретите особу в подобном возрасте, это будет дама в расцвете сил», — прокомментировала эксперт.

В связи с увеличением продолжительности жизни и замедлением старения, благодаря косметологии и медицине, женщины продолжают вести активный образ жизни, работать, поэтому у них нет возможности и иногда желания помогать в заботе о внуках.

Это приводит к тому, что с непосильной нагрузкой новоиспеченной маме приходится справляться одной. Находясь в постоянном напряжении, женщина начинает разочаровываться в муже, так как считает, что он недостаточно помогает и уделяет ей мало внимания.

2. Замалчивание накопившихся проблем

В некоторых семьях не принято разговаривать по душам. Чаще всего жены считают, что избранник мог бы и догадаться о каких-то вещах, а мужья не хотят поднимать беспокоящие вопросы, чтобы не нарваться на скандал.

Также во время декрета женщины находятся в уязвленном положении, поэтому стараются лишний раз не обращаться к супругу за помощью и поддержкой, чтобы не провоцировать конфликты. Однако замалчивание только нагнетает обстановку в семье. Из-за недосказанности в душе копятся обиды и недопонимания.

У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену

При этом, встречая кого-то из соседей или друзей, кто проявляет сочувствие, замечает, что молодой маме сложно, некоторые женщины понимают, что есть на свете другие мужчины, более чувствительные. И, возможно, именно с кем-то из них она обретет тот уровень взаимопонимания, который не достигла с нынешним партнером. Однако это, как предупредила специалист, только иллюзия.

3. Кризис в семье

На измену может подтолкнуть и кризис в семье. Это связано с тем, как женщины воспринимают мир. Пережив какую-то трагедию, болезнь или смерть близкого, человек иначе начинает подходить к жизни.

Женщина в этот момент начинает осознавать, что время уходит. Неудовлетворенность судьбой и сомнения по поводу собственной привлекательности нередко толкают ее на поиски другого кавалера.

4. Ушла былая страсть

После долгих лет, проведенных в браке, чувство влюбленности угасает. По словам клинического психолога, это естественный процесс, которого не стоит бояться.

«В целом состояние влюбленности должно угасать. Это нормально, потому что оно заменяется глубокой близостью и привязанностью. Проблема возникает, если состояние влюбленности ушло, а глубокой привязанности с партнером не возникло», — прокомментировала специалист.

Этот феномен связан с тем, что за чувство любви отвечают разные отделы головного мозга, поэтому ощущения влюбленности, влечения и привязанности переживаются внутренне по-разному.

«На фоне, например, очень сильной привязанности к человеку, может, угасать влечение или состояние влюбленности. Мы чувствуем себя одинокими в этот момент», — пояснила клинический психолог.

В таком случае женщина, пытаясь вернуть в жизнь былую страсть, заводит любовника, вероятно, ее выбор даже падает на избранника более молодого возраста.

5. В отместку мужу

Одна из самых распространенных ошибок в семье возникает, когда супруга стремится закрутить роман в ответ на измену мужа. Жены несмотря на сильные чувства к избранникам часто не могут простить им этот поступок и желают сделать партнерам больно в ответ. Нередко подтолкнуть к адюльтеру может даже не факт измены, а подозрительные сигналы в поведении супруга.

«Допустим, у него поменялось отношение. Женщина злится, снова об этом молчит, потому что боится его потерять. Но при этом думает, что он изменяет, и идет вышибать, как говорится, клин клином», — отметила эксперт.

При появлении подобных признаков стоит обстоятельно поговорить с мужем, так как причиной изменившегося поведения могут быть какие-либо семейные неурядицы, проблемы на работе или накопившиеся обиды. В процессе диалога стоит обсудить и варианты решения сложившейся ситуации.