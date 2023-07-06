Полезная «жгучка»: какие болезни помогает предотвратить крапива

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В старину верили, что крапива обладает особыми целебными свойствами. Современные исследования подтверждают предположение предков, но советуют с осторожностью добавлять растение в пищу.

Летом у каждого появляется возможность максимально разнообразить рацион. В ход идут не только выращенные на своем участке овощи и фрукты, но и дары лесов и лугов. Одним из популярных сезонных деликатесов является крапива. Несмотря на специфичность продукта многие гурманы режут его в салаты, варят щи и даже добавляют в омлеты. Считается, что, помимо необычного вкуса, эта трава обладает уникальными целебными свойствами.

Нутрициолог Алексей Исупов эксклюзивно для Пятого канала рассказал о пользе крапивы.

Как в старину использовали крапиву

Крапива — неприхотливое растение. Ареал ее обитания достаточно обширен. В России трава встречается практически повсеместно.

В давние времена крапиву использовали в различных целях. В старину говорили, что жгучка, жалива или жигалка, как называли ее в народе, помогает отгонять злых духов и противостоять магическим силам.

Волокна растения использовали для изготовления пряжи. Даже его название, по одной из версий, происходит от слова «коприна», что означает «шелк». Нити крапивы добавляли в шерсть, чтобы получить более теплые изделия.

О подобных свойствах растения знали не только на Руси. Знаменитый датский писатель Ганс Христиан Андерсен в сказке «Дикие лебеди» создал героиню, которой, чтобы спасти братьев от магических чар злой мачехи и вернуть им человеческий вид, пришлось связать одиннадцать рубашек из крапивы.

Траву использовали и в лекарственных целях, а также добавляли в пищу. Однако благоприятным сезоном считалась только первая половина лета, возможно, потому, что в процессе «старения» растения на нем развивается больше жгучих волосков, которые препятствуют сбору и употреблению.

Издавна последним днем заготовления этой травы считалось 11 июля. Поговаривали, что после этой даты растение теряет свои лечебные свойства. На Руси этот день прозвали крапивным заговением, вероятно, по аналогии кануном поста, когда нужно было основательно подготовиться (заговеться). В этот день собирали и высушивали травы, чтобы заваривать зимой.

В чем польза крапивы

Крапива — настоящий кладезь витаминов и питательных веществ. Используют растение для различных целей.

«Вещества, которые внутри нее содержатся, — фитонутриенты — обладают антимикробными свойствами, поэтому крапиву используют часто, например, как ранозаживляющее средство», — поделился эксперт.

Также химические компоненты растения помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта и сохранять баланс микрофлоры кишечника.

Ни для кого не секрет, что в переваривании еды участвуют бактерии, которые живут в разных органах. Однако случается так, что в теле человека начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Снизить их рост помогает употребление таких продуктов, как крапива. Под ее влиянием колония вредных бактерий сокращается, а вот количество полезных, наоборот, начинает расти. И в результате микробиом кишечника оздоравливается.

«Для того чтобы положительных бактерий было больше, мы как раз и должны больше есть овощей, фруктов, зелени. В крапиве тоже есть клетчатка, как и в перечисленных продуктах, которая является пищей для бактерий, живущих внутри нашего пищеварительного тракта», — прокомментировал специалист.

Эти микроорганизмы синтезируют важные аминокислоты и витамины В, К, а также усиливают всасывание ионов кальция, железа и витамина D.

Также в крапиве содержится большое количество белка, аскорбиновой кислоты. Стоит отметить, что это растение по некоторым показателям даже полезнее, чем привычные овощи и фрукты. Например, уровень натрия и калия в нем в несколько раз выше, чем в капусте.

В чем вред крапивы

Главная опасность крапивы состоит в муравьиной кислоте, которая содержится в жгучих волосках. Именно из-за этого вещества трава на коже при соприкосновении со стеблем и листьями образуется небольшой ожог. У некоторых людей на кислоту может возникать аллергическая реакция.

Чтобы проверить, способно ли растение нанести вред, нужно обдать крапиву кипятком, а потом приложить остывший лист к руке.

«Если в течение часа какого-то раздражения не возникнет, то можно употреблять в пищу», — посоветовал нутрициолог.

Также не рекомендуется употреблять крапиву при повышенной свертываемости крови, камнях в желчном пузыре, варикозе и тромбофлебите, а также не стоит давать подобные блюда детям до шести лет. Беременным и кормящим мамам надо относиться к введению в рацион растения с особой осторожностью.