Ситуация непростая: как проходит восстановление Романа Костомарова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Фигурист Роман Костомаров начал тренировки с протезами. Что говорят эксперты о перспективах спортсмена, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые показал себя с протезами на ногах. Как спортсмен восстанавливается после болезни и ампутации? Кто поддерживает его в трудный период? Когда фигуриста выпишут из больницы? И сможет ли он снова вернуться на лед? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

46-летний Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. Спортсмен опубликовал у себя на странице видео тренировки. На записи видно, как фигурист крутит педали велотренажера с помощью протезов. Заметно, что Роман сильно похудел. Но при этом он явно не пал духом. И надеется как можно скорее прийти в форму.

«Он молодец, держится позитивно. Но жизнь продолжается, и в данном случае она действительно продолжается. Снимаю шляпу!» — заявила теннисистка Надежда Гуськова.

«Он мужик, настоящий мужик. Не дай бог никому такое пережить. И никогда мы с вами, дай бог, не поймем, что творится в голове у человека, который так много теряет», — высказался дрессировщик Аскольд Запашный.

Костомаров попал в больницу в начале января. Врачи диагностировали воспаление легких. Но из-за осложнений развился сепсис. Чтобы остановить распространение инфекции и спасти фигуриста, докторам пришлось ампутировать ему стопы и голени на обеих ногах, кисть одной руки и пальцы второй.

«Если вовремя не провести операцию, если экстренно не удалить отмершую часть тела, то дальше просто весь организм пострадает и умрет», — объяснил врач-кардиолог Алексей Жито.

Вся страна молилась о выздоровлении Романа. И он смог победить болезнь.

«Это большая трагедия, не дай бог никому. Но жизнь на этом не останавливается. Он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен, поэтому дай бог ему здоровья», — подчеркнул фигурист Евгений Плющенко.

Специалисты делятся: протезирование сейчас находится на очень высоком уровне. Современные технологии позволяют значительно облегчить жизнь пациентов после ампутации.

«Есть механические протезы ног, когда человек просто двигает ногой и опирается на свою протезируемую конечность. Есть бионические ноги, так называемые, где используется микропроцессор. Микропроцессор помогает определить, с какой скоростью идет человек, идет ли он под наклон, либо он, например, споткнулся и начинает падать», — уточнил генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков.

Читайте также Спортивный врач оценил шансы Костомарова снова встать на коньки

По словам экспертов, у Костомарова есть все шансы не просто вернуться к обычной жизни, но даже выйти на лед.

«Это протез ноги полностью в сборе (показывает. — Прим. ред.). Приемная гильза изготавливается индивидуально под пациента с учетом его особенностей травмы, особенностей ампутации. Коленный модуль подбирается с учетом его активности… Или, скажем, человек занимается спортом: катается на коньках, ездит на лыжах. Соответственно, также стопа должна обеспечивать ему эту возможность», — рассказал Иван Худяков.

Однако пока самое главное — окончательно восстановить здоровье. Фигурист продолжает находиться в больнице. Его организм сильно пострадал. Роман Костомаров пережил медикаментозную кому, два инсульта, отказ почек, трахеотомию. Теперь спортсмена ждет длительное лечение.

«Он попал в такую беду. Слава богу, что выкарабкался. Слава богу, что остался жив. Все. Остальное не имеет никакого значения», — выразил свое мнение Аскольд Запашный.

Друзья и поклонники рады, что Костомаров идет на поправку. Единственное, о чем все волнуются, — психологическое состояние спортсмена. Ведь дома, вдали от больничных стен, придется привыкать к новым реалиям.

«Для Романа это очень большая потеря. Но начнется новый этап в его жизни, и очень важно обрести смысл: «А что я могу сделать для этого мира? Как я могу самореализоваться в этом мире, чтобы быть счастливым?“» — отметила психолог Светлана Бадаева.

«Сначала все эти гнев, отчаяние, все-все. А потом принятие», — уточнил дрессировщик Запашный.

Когда Роман только начал приходить в себя после череды ампутаций, СМИ писали, что он был буквально на грани. Сильно нервничал и постоянно раздражался, срывался на родственников, которые не отходили от него ни на шаг. В подписи к видео, которое опубликовал фигурист, Костомаров признался: было по-настоящему трудно.

«Ох уж непросто это все… Ни морально, ни физически. Впереди самое сложное — ****-жизнь!» — написал спортсмен.

«Знаменитый дрессировщик Виталий Смолянец потерял две ноги, спасая человека во время аварии. И когда мы приехали к нему в больницу, когда ему уже ампутировали все, я видел человека в депрессии, который не хотел жить. Я высказывал слова поддержки ему и понимал, что они ему не помогают. Потому что когда у тебя есть ноги, а у твоего друга их уже нет, говорить „Держись“ — это пошло», — поделился Аскольд Запашный.

Психологи говорят: агрессия — это нормальная реакция в такой ситуации.

«Конечно, это неизбежно. Будут нервные срывы, будут откаты, и когда даже будут выздоровления и адаптация, очень важно быть честным самим с собой. Признавать факт, что уже по-старому не будет. Обязательно будут сложные моменты, но нужно работать со специалистами для того, чтобы быстрее пройти реабилитацию», — подчеркнула психолог Бадаева.

«Я пожелаю, конечно, в первую очередь здоровья. И не только физического, но и морального, ментального», — сказала баскетболистка Катерина Новосельцева.

Родные готовы к любым трудностям, лишь бы Роман был рядом с ними. Жена Оксана Домнина регулярно навещает мужа в больнице. Постоянно привозит к нему детей. Все они с нетерпением ждут, когда семья воссоединится.