«Показывает чемпионский дух, рвется в бой»: врач оценил первые тренировки Костомарова

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; Instagram* / massage.borisenkois; 5-tv.ru

Спортсмен продолжает восстанавливаться. С каждым днем он все увереннее стоит на «новых ногах».

Фигурист Роман Костомаров продолжает реабилитацию после нескольких месяцев борьбы за жизнь. Сегодня спортсмен поделился мотивирующим видео из больницы. На кадрах он делает различные упражнения: махи ногами, подъем по лестнице. Врачи в это время находились рядом, на подстраховке. Но она, похоже, ему и не понадобилась.

Несмотря на пережитые сложности, Костомаров продолжает улыбаться. С каждым днем он все увереннее стоит на «новых ногах». Врач-остеопат Иван Борисенко в беседе с 5-tv.ru отметил боевой дух спортсмена.

«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой», — сказал врач.

При этом эксперт отметил, что в реабилитации после тяжелейшего воспалительного процесса в организме есть свои тонкости.

«Любой воспалительный процесс — проблема лимфатической системы. А это наш иммунитет. Во время операционного вмешательства, а у Романа были достаточно тяжелые операции, наш иммунитет подсаживается, сильно ослабевает. Плюс любое оперативное вмешательство всегда сопровождается тяжелыми препаратами. Это тоже дает большой удар по иммунитету», — пояснил остеопат.

По словам Борисенко, именно поэтому здесь очень важно «грамотно выждать», правильно восстановить иммунитет.

«Насколько я вижу со стороны, состояние Романа, я думаю здесь все достаточно хорошо. И мне очень нравится его (физическая. — Прим. ред.) форма», — заключил врач.

Роман Костомаров попал в больницу в начале текущего года. Ему диагностировали пневмонию, в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось. За прошедшие пять месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис, гангрену и ампутацию части пораженных некрозом конечностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы Костомарова снова встать на коньки.

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