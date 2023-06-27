«Я уже бывалый казачок»: почему певец Данко не помогает своим детям

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Звезда 2000-х Данко не общается с дочерьми после ухода из семьи. Почему ему не удалось наладить контакт с наследницами, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Данко обвинил своих детей в неблагодарности. Почему его старшая дочь не желает общаться с отцом? Помогает ли исполнитель младшему ребенку-инвалиду? В чем он упрекает бывшую сожительницу, модель Наталью Устюменко? И правда, что артист принципиально не хочет жениться на новой возлюбленной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас замечательно. У нас море, солнце, погода, атмосфера потрясающая», — рассказал Данко.

Пять лет назад певец вместе с молодой избранницей Марией Силуяновой переехал жить в Ялту. На морском побережье пара приобрела просторный дом. Артист воспитывает сына возлюбленной от предыдущих отношений. Данко признается, что души не чает в пасынке.

«У меня Русик маленький. Он еще малыш, ему шесть лет. Но он классный просто по энергетике. Парниша такой боевой», — уточнил он.

А вот с родными детьми — 19-летней Софией и 9-летней Агатой, которая с рождения страдает тяжелой формой ДЦП, певец не общается. Данко говорит: дочери сами не идут на контакт.

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«В нормальном обществе дети должны уважать отца и мать. Кем бы они ни были вообще, даже самым последним алкашом и бомжарой. Ты обязан просто преклоняться перед своими родителями, целовать им ноги», — заявил артист.

54-летний Данко считает: дети должны быть ему благодарны просто за то, что он их отец. Впрочем, Агату певец признал не сразу. Он даже обвинял экс-возлюбленную Наталью Устюменко в измене. Якобы у него не могла родиться дочь-инвалид. В итоге артист не выдержал хлопот с больным ребенком и ушел из семьи.

«Я считаю, что перед богом все равны. И мне не стыдно будет на тот свет, посмотреть в глаза господу. Он поймет, что я отдал своим детям все, что мог», — уверен Данко.

Старшая дочь певца — уже самостоятельная девушка, но младшая нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации. Наталье Устюменко пришлось бросить работу, чтобы ухаживать за ребенком. Данко не стал помогать семье. Бывшая сожительница была вынуждена подать в суд, чтобы заставить звездного отца выплачивать алименты.

«И моральная травма, и финансовая. Ты просто рабом становишься. Да, алименты возможны. Но психологически тяжело, когда ты просто обязан. Не то что тебе денег жалко, а мужское достоинство очень сильно от этого страдает», — объяснил певец.

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Данко обижен на экс-возлюбленную и считает, что она разрушила его репутацию и испортила отношения с детьми. А ведь он хороший отец и якобы не отказывался помогать финансово бывшей семье.

«Дети тут, к сожалению, вообще ни при чем. У нас вышел конфликт с матерью этих детей. Я думаю, что все об этом знают. Но пусть в меня бросит камень тот, у кого не было каких-то личных проблем, особенно с женщинами», — сказал певец.

Наталья Устюменко в шоке. В телефонной беседе она рассказала, что все пять лет артист не принимал никакого участия в жизни дочерей. Пока он развлекался с новой пассией в Крыму, она искала средства на лечение Агаты и воспитание Софии.

«Он врет вам, сам все оборвал. Теперь он вам рассказывает. Пусть он живет, как хочет. Пусть он думает, как хочет. И пусть он дурит всем головы», — высказалась модель.

В какой-то момент Наталья Устюменко так отчаялась, что подала на бывшего еще один иск. Хотела взыскать с музыканта один миллион рублей на лечение их дочери. Но Данко выиграл дело.

«Мне всю жизнь человек порушил, понимаете? Всю! Моя жизнь была, теперь ее нет. Я хочу жить своими детьми, своей семьей. Все. Этого человека нет», — заявила Устюменко.

«Можно было по-человечески это решить. Но когда именно тебя же нагибают, а не ты, — это ужасно. Поиздевались так прилично. Душевные переживания, расстройства — все это очень отражается на состоянии», — признался Данко.

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Певец упрекает Наталью и в том, что она нанесла ему психологическую травму. Теперь он при всем своем желании не может сделать предложение Марии. Боится, что его снова будут использовать.

«Я это оттягиваю, смакую, потому что сделаешь, и начнется другая стадия. Сейчас это все идет на подъем, а потом… Я-то уже бывалый казачок, я уже знаю, чем это все заканчивается обычно. И хочется еще молодеть в отношениях, а не стареть», — рассказал артист.

Однако многие уверены: бывшая Данко совершенно ни при чем. Они считают, что певец не хочет брать ответственность, потому что привык жить в свое удовольствие. Даже покупая дом в Крыму, артист настоял, чтобы Мария сама оплатила свою половину.