Восемь лет после инсульта: супруга актера Алексея Янина рассказала о его состоянии

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

В 2015 году в результате удара и проведенной трепанации с артистом произошли непоправимые изменения.

Актер Алексей Янин, ставший инвалидом в результате инсульта стал совсем другим человеком. В его сознании произошли непоправимые изменения, они связаны, в том числе, с речью и памятью. Об этом в интервью для YouTube-канала Яны Чуриковой рассказала супруга артистка, выпускница «Фабрики звезд — 5» Дарья Клюшникова.

Клюшникова и Янин познакомились в 2009 году, в 2012-м поженились, вскоре после свадьбы стали родителями. Всего три года пара вместе воспитывала сына Андрея и радовалась семейной жизни. В 2015-м у актера случился инсульт. По словам жены, его нынешнее состояние, в том числе результат большой врачебной ошибки. Лечить нужно было незамедлительно, но операцию, как отметила девушка, провели только по истечении полутора суток планово.

Клюшникова рассказала, что в течение года Янин жил без половины черепа. Ему провели трепанацию, удалили правое полушарие мозга. Потом возник сильный отек, лимфу постоянно откачивали из прооперированной области. Только после нормализации состояния мозг закрыли пластиной — как отметила жена, снятую часть черепа актера к этому моменту медики якобы «потеряли». Когда мужчина отошел от наркоза, он заговорил, но так и не смог значительно восстановиться.

«Он много чего помнит, но у него нет ощущения времени. То есть Алексею как было 33, так ему и есть. Иногда у него подключается альтер эго. Иногда он решает, что он Андрей, а я его мама. Иногда он узнает семью. Но там непоправимые вещи», — рассказала Клюшникова.

В человеке на фото трудно узнать Алексея Янина — настолько его изменила болезнь. Фото: Instagram* / yaninadaria

Супруга актера, как и вся его семья, уже не ждет чуда. Родственники научились с юмором относиться к проявлениям недуга Янина. Иначе, говорит Дарья, справиться невозможно. Надежда на восстановления была в первое время. Но ни лекарства, ни процедуры, ни деньги, собранные неравнодушными людьми на лечение, не помогли.

По мнению Клюшниковой, у мужа могла быть «предрасположенность сосудов», которую он усугубил изматывающим рабочим графиком. Артист не принимал назначенные препараты и совершал по 25 перелетов в месяц ради съемок. Все это и спровоцировало инсульт. Теперь его жена в одиночку растит сына, обеспечивает всем необходимым и больше, разводиться все еще не собирается.

«Мы вместе, но и не вместе. Но я замужем», — заключила она.

Янин живет сейчас в доме своей матери. Клюшникова работает, воспитывает Андрея, помогает свекрови деньгами, регулярно навещает. Она не устает обращаться к публике с предупреждением — в случае инсульта важно незамедлительно везти человека в больницу, медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Яна Чурикова назвала свою гостью героиней, добавив, что никакой карьерный успех не важнее человеческих качеств.

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