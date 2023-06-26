Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года

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Увеличение социальных выплат и зарплат в регионах, снижение ставки по кредитам и запуск нового портала для приобретения льготных авиабилетов — какие законы вступают в силу в середине лета?

Россиян в середине лета ждут изменения во многих сферах жизни. Государственные инициативы в большей степени будут направлены на улучшение социальной политики и укрепление экономики.

Пятый канал собрал основные нововведения, которые вступят в силу с июля 2023.

Кому проиндексируют пенсии в июле 2023

Те пенсионеры, которые оставят работу в июле, сразу начнут получать повышенную выплату. Ранее на перерасчет пенсии уходило три месяца, а пенсия в проиндексированном размере начислялась только на четвертый месяц после увольнения.

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Прибавку к пенсии с 1 июля получат граждане, которым в июне исполнилось 80 лет. По закону, каждый месяц таким пенсионерам положена дополнительная выплата в размере 7500 рублей.

Увеличение пособий по старости ожидает тех, кто в мае представил дополнительные документы для учета нового стажа. Особых заявлений при всех этих случая подавать не нужно. В Социальном фонде России (СФР) уже содержатся все необходимые документы.

Также изменения ждут военных пенсионеров, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Во второй месяц лета денежные средства им будут начислять по российским стандартам. Нововведения распространяются и на тех граждан, кто уехал из регионов до того, как те вошли в состав России.

Подать заявление на предоставление пенсии могут проходившие военную и приравненную к ней службу, а также члены их семей. Выплаты будут начислять, если заявитель постоянно проживал на территории новых регионов с 30 сентября 2022 года.

Социальные выплаты с 1 июля 2023 будут начислять на карту «Мир»

Во второй месяц лета в России некоторые социальные выплаты будут проводить по новым принципам. Так, начисления тем, кто пострадал в результате аварий на производстве или от профессиональных заболеваний, станут начислять только на карты платежной системы «Мир».

Данное требование, как утверждают в СФР, вступило в силу еще в начале 2023-го, однако законодательство предусмотрело переходный период в течение полугода. Этот срок истекает как раз 1 июля.

Если получатель еще не является обладателем карты «Мир», то ее можно оформить в любом банке. После получения новые реквизиты нужно обязательно предоставить в региональное отделение СФР.

Кому повысят зарплаты с 1 июля 2023

В регионах России ожидается повышение заработных плат для представителей некоторых профессий и сотрудников бюджетных организаций. Размер прибавки будет зависеть от направления их деятельности и места проживания.

Так, в Подмосковье увеличение заработных плат коснется медработников, сотрудников школ искусств и колледжей. Ежемесячные доплаты для этих категорий граждан начнут производить в размере от пяти до 53 тысяч рублей. Сумма будет варьироваться в зависимости от специализации и стажа трудящегося.

Наиболее ощутимая прибавка ожидает тех, кто посвятил свою жизнь медицине, науке, помощи другим людям и обучению детей. Таким образом, индексация коснется врачей, медсестер, работников социальных служб и сотрудников учреждений культуры. Им повысят зарплаты на 8-10% в зависимости от рода деятельности и квалификации. Зарплаты научных сотрудников вырастут на 9%, преподавателей вузов — на 9,9%, а педагогов, занимающихся обучением детей-сирот, — на 8,9%.

C 1 июля в Московской области также материально поощрять начнут работников десяти лучших колледжей региона. Размер прибавки будет разным, но, в основном, составит около 10 тысяч рублей.

Доплаты получат и медики, работающие в Алтайском крае. На прибавку смогут рассчитывать молодые специалисты и опытные врачи-наставники. Каждый месяц врачам начнут начислять по девять тысяч рублей сверх зарплаты, а фельдшерам и медсестрам — по шесть.

Кроме этого, по всей России проиндексируют заработок сотрудников банка. Надбавка составит 10% от текущей заработной платы.

Как изменится порядок социальных пособий в регионах России с 1 июля 2023

В некоторых регионах России в середине лета ожидается повышение социальных пособий.

В Чукотском автономном округе с 1 июля повысят ежемесячные выплаты на детей. Так, на ребенка, находящегося под опекой, воспитывающегося в приемной или патронатной семье, станут начислять сумму, равную принятому в регионе прожиточному минимуму. Этот показатель на Чукотке составляет чуть меньше 35 тысяч рублей.

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Повышение социальных пособий ожидается и в Самарской области. С 1 июля там изменится механизм расчета среднедушевого дохода многодетных семей для назначения ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до трех лет. Для начисления выплат будут учитывать доход за последние 12 календарных месяцев вместо четырех, как это было ранее. Затем полученную сумму будут делить одну двенадцатую часть доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Многодетные малообеспеченные семьи Калининградской области с 1 июля получат дополнительную выплату на подготовку к школе. Начислять ее будут на основании имеющихся данных без предъявления определенного заявления. Размер данного пособия составит пять тысяч рублей.

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в Ульяновской области, взамен жилого помещения смогут получить единовременную выплату на покупку квартиры или дома на территории региона. Такая социальная помощь будет предоставляться только один раз. Программа рассчитана до 30 июня 2025 года. Для получения денежных средств заявитель должен соответствовать определенным критериям, которые лучше уточнить в местном отделении СФР.

Снизится процентная ставка по кредитам с 1 июля 2023

С 1 июля 2023 снизится максимальная ежедневная процентная ставка по потребительскому кредиту. Банки не смогут получать с клиентов больше 0,8% в день. Раньше этот показатель составлял 1%. При этом максимальная плата по полной стоимости кредита также уменьшится с 365% до 292% годовых.

Согласно новому закону, если клиент оформил потребительский кредит на срок до одного года, то итоговая сумма выплаты не должна превышать 130% от взятой ссуды, раньше разрешалось взимать до 150% годовых.

Условия меняются и для микрофинансовых организаций. Если человек взял в долг не более десяти тысяч на срок до 15 дней, то ежедневная ставка не должна превышать 1% в сутки, то есть максимальный размер прибыли, на который может рассчитывать кредитор, не должна превышать 15%. До вступления в силу закона этот показатель составлял 30%.

Купить авиабилеты по льготным тарифам станет проще с 1 июля 2023

Минтранс России объявил, что с 1 июля 2023 года откроется портал субсидированных авиаперевозок. В тестовом режиме ресурс будет действовать до 1 июня 2024. Теперь жители дальних регионов России и отдыхающие некоторых категорий смогут приобрести авиабилеты в упрощенном порядке.

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При этом желающие отдохнуть или посетить малую родину смогут и дальше бронировать места в самолете по льготным тарифам в полюбившихся авиакомпаниях и у их агентов.

Выяснить, какие перевозчики предоставляют подобные услуги, можно в несколько кликов на сайте Росавиации. Для этого нужно зайти на портал и открыть раздел «Субсидирование воздушных перевозок». Однако независимо от способа приобретения билетов нужно будет предоставить документы, подтверждающие льготу. При приобретении билетов онлайн нужно будет загрузить скан или фото.

Налоговые уведомления начнут приходить онлайн с 1 июля 2023

Госдума приняла закон, согласно которому физические лица смогут получать уведомления от налоговых органов через «Госуслуги». Ранее подобные извещения приходили только заказными письмами по почте или в электронной форме в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Для того чтобы получать уведомления, нужно иметь подтвержденную запись на портале. В ведомстве отметили, что дублировать извещения по старым каналам не будут.

Право автоматически предоставят тем, кто зарегистрирован на «Госуслугах». Если же гражданин решит получать уведомления иным способом, то он должен направить в налоговую службу через электронный портал соответствующее уведомление.

Предприятия малого и среднего бизнеса станет легче устранить из реестра

Учредители предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) с 1 июля 2023 смогут прекратить деятельность своих организаций в упрощенном порядке.

Чтобы компанию удалили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), необходимо подать в регистрирующий орган соответствующее заявление. Направить его можно в электронном формате, завизированном квалифицированной электронной подписью всех владельцев организации. Нотариально заверять документы, направленные онлайн, больше не придется.

Стоит помнить, что для устранения субъекта МСП, необходимо, чтобы компания выполнила ряд условий: рассчиталась с кредиторами, начислила работникам положенную им при реструктуризации сумму, заплатила все необходимые налоги. Сделать это нужно не позднее, чем за день до ликвидации фирмы.

Минфин России расширит список офшорных зон с 1 июля 2023

Список недружественных стран во второй месяц лета пополнят страны Евросоюза (ЕС), Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. Данная мера является зеркальным ответом на то, что в феврале текущего года ЕС включил Россию в аналогичный реестр.

Из-за вводимых ограничений холдинги, имеющие материнские или дочерние компании на территории государств из «черного списка», не смогут пользоваться привилегиями, касающимися льготных налоговых ставок и других послаблений, которые предоставлялись им ранее.