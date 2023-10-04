За безопасность отвечает: какой замок лучше всего выбрать для входной двери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Производители дорогих запирающих устройств гарантируют покупателям надежную защиту от взлома. Но так ли это на самом деле и на какие замки лучше всего положиться?

Вернуться из долгожданного отпуска в пустую квартиру — вполне реально. Пока большинство россиян отдыхает, домушники работают в ударном режиме.

По статистике, количество квартирных краж летом увеличивается в три раза. Как защитить все, что нажито непосильным трудом, поможет ли в этом дорогой зарубежный замок или лучше получиться на сигнализацию? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие виды замков бывают

По способу установки запирающее устройство при этом может быть:

навесным — скобяное изделие, предотвращающее доступ в охраняемое помещение за счет блокирования навесов (полосок стали с отверстиями), смонтированных на охраняемой двери. Это довольно простые, доступные и популярные приспособления, чтобы запереть дверь на даче, в загородном доме, гараже. Для монтажа в большинстве случаев не требуется сварка;

накладным — это замок, который устанавливается на поверхность дверного полотна. Снаружи он закрывается ключом; изнутри — тоже ключом или поворотной защелкой. Чаще используются в в качестве дополнительного защитного устройства;

врезным — замок, для которого делается врезка в кромке двери и устанавливается в нее устройство. Это наиболее распространенный вид запирающего устройства. В свою очередь врезной замок делится еще на несколько подвидов. Но самые распространенные среди них — сувальдные и цилиндровые модели. Чаще всего их и устанавливают на дверях в дома и квартиры.

В чем преимущества ригельных и цилиндровых замков

Михаил Рылеев, владелец производства замков и фурнитуры уверен, что защитить дом от квартирных воров помогут сразу два вида врезного замка разной конструкции — сувальдный и цилиндровый.

Читайте также Замок на дверь: как выбрать надежный навесной замок на дачу

Внутри последнего множество штифтов с дисками и рамками. Вскрыть такую систему с помощью обычной отмычки сложно. Но сам механизм располагают достаточно близко к замочной скважине, поэтому его можно сломать силой. И довольно просто.

«Цилиндровый замок — это замок, в котором имеется отверстия для установки секретной части замка, цилиндрового механизма. В простонародье он называется личина. Вся секретность находится там», — добавляет Рылеев.

Сувальдный замок устроен иначе: механизм располагают глубоко в дверной коробке. Поэтому и повредить его уже не так просто.

«Сувальдный замок предполагает наличие таких пластин, в которых пробиваются такие хитрые отверстия, скажем, неправильной формы, которые представляют собой именно секретную часть, потому что они пробиты все по разному», — комментирует специалист.

Считается, что сувальдный механизм легче вскрыть отмычкой, чем цилиндровый. Поэтому эксперты советуют не тратить деньги на простые устройства, а сразу выбирать сувальдные замки самого высокого, четвертого класса, взломостойкости.

«Замки первого класса вскрываются до двух минут. Имеется в виду любой способ: и отмычками, и разрушающим способом. Четвертый класс, это когда вскрытие двери возможно можно по времени более 30 минут», — говорит Рылеев.

Но даже замки одинакового, четвертого класса защиты, в магазинах стоят по-разному. За образцы отечественного производства просят в среднем до 5 тысяч рублей, а цена за импортные могут доходить и до 20 тысяч. Считается, что замки от зарубежных брендов сложнее взломать. Так ли это, решили проверить на деле.

Какой сувальдный замок вскрыть сложнее — отечественный или зарубежный

Для эксперимента взяли три замка, два отечественных, за 1800 и 1950 рублей, и один — европейский, за 12 тысяч. Все устройства — представители так называемого четвертого класса, с похожей секретностью и шестью сувальдами.

Тестировать запирающие устройства простому обывателю нет смысла. Поэтому пригласили специалиста по вскрытию замков. Участвовать в испытании он согласился на условиях анонимности, ведь по закону использовать отмычки нельзя.

Удивительно, но самый дешевый отечественный замок и дорогой импортный удалось вскрыть за одинаковое время. В обоих случаях на все про все ушло 30 минут.

«После проведения эксперимента убедились в том, что замки четвертого класса, как европейские, так и отечественные, по времени вскрываются за одно и то же время. Оно не отличаются, потому что конструктив замков почти одинаковый», — констатирует Михаил Рылеев.

Таким образом, цена изделия — совсем не гарантия защиты от взлома. Отечественные образцы уступают зарубежным разве что по внешнему виду: они красивые и очень объемные, а значит, визуально смотрятся более внушительно. Но суть — одна.

«Это больше пиар-ход, нежели реальная защита. То есть толстый засов, толстые ригеля создают впечатление более надежного замка», — поясняет эксперт.

В итоге лучше всех себя показал отечественный замок средней ценовой категории. Механизм не поддавался вскрытию почти час. Все потому, что внутри стоит дополнительная защита, так называемая отсечная сувальда.

«Отсечные сувальды перекрывают вход в отверсия, ограничивают доступ к следующим сувальдам, которые находятся заотсечной пластиной», — объясняет отличие устройств специалист.

Возиться с таким сложным механизмом злоумышленник, скорее всего, не захочет. Но остается еще один способ попасть в квартиру — сломать замок силой. Для взлома применяются дополнительные инструменты, самый распространенный из них — обычная дрель. С ее помощью домушники высверливают стойку хвостовика у сувальдного замка, все сувальды тогда падают, и их можно приподнять и открыть.

В чем плюсы врезного замка с броненакладкой

На этот случай эксперты рекомендуют установить на замок специальную броненакладку. Тогда выбить, вырвать или сдвинуть внутренний механизм будет в разы сложнее.

«Внутри есть барабан — при повороте ключа он поворачивается и закрывает входную щель. Таким образом, здесь получается только одно отверстие диаметром в пять миллиметров. То есть, если пользоваться отмычками, то только лишь одну отмычку можно засунуть сюда, а вторую уже нельзя. Обычно манипуляции идут двумя отмычками», — раскрывает хитрости взлома эксперт.

Читайте также Надежная защита или бесполезный аксессуар: спасет ли чехол Фарадея от угона авто

У броненакладки есть еще один плюс — к ней можно подключить специальный извещатель, который намного эффективнее стандартной сигнализации.

«На сегодняшний день очень много сигнализаций, которые работают таким образом; вешается на дверь датчик, и как только дверь открывается, пошел сигнал, и по сигналу приезжает бригада», — говорит Рылеев.

По регламенту группа быстрого реагирования должна прибыть на место в течение 10-15 минут. Этого времени злоумышленникам может хватить, чтобы забрать из квартиры самое ценное и скрыться. Но если подключить специальный извещатель к броненакладке, система подаст сигнал на пульт охраны гораздо быстрее.

«Если человек своим ключом открывает замок за 10-15 секунд, а время регулируется, в этом случае ничего не происходит. Все как обычно. Но если кто-то открывает отмычкой больше 15 секунд, срабатывает сигнализация. Считается, что это не ключ, а уже отмычка. Загорается лампочка, и время пошло», — поясняет эксперт.

Таким образом, эксперимент показал: максимально защитить жилое пространство от воров помогут два замка разной конструкции. Изделия нужно выбирать из категории четвертого класса взломостойкости и желательно с дополнительными защитными функциями — незначительными функциями.

Например, отсечной сувальдой или специальными извещателями. Причем переплачивать за сам замок нет никакого смысла — тесты наглядно показали, что дорогие устройства раскрученных западных брендов только выглядят внушительно. Взломать их проще простого.