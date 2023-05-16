Надежная защита или бесполезный аксессуар: спасет ли чехол Фарадея от угона авто

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Jacek Bilski; 5-tv.ru

Наличие реальной угрозы кражи машины заставляет автолюбителей искать проверенные способы защиты своего имущества.

В России преступники используют множество разных уловок для угона автомобилей. Нередко они открывают и заводят их с помощью специальной антенны-ретранслятора, которая усиливает сигнал от брелока машины. Провернуть такой трюк можно, если железный конь оснащен бесконтактной системой доступа, а владелец находится неподалеку со своим смарт-ключом.

Обычно такой способ кражи предполагает работу злоумышленников в паре. Один остается на парковке у автомобиля, второй следует за хозяином, пока тот, например, идет в магазин. В этот момент преступник с помощью ретранслятора ловит сигнал от автоключа жертвы, усиливает его и передает на специальное устройство своему подельнику. Он открывает машину и благополучно уезжает.

Читайте также Вплоть до конфискации участка: какое наказание грозит за ремонт авто на даче

Может ли чехол Фарадея защитить от угонщиков? Для чего бывалые автомобилисты возят с собой фольгу? Есть ли смысл переплачивать за дорогой экранирующий кейс? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие есть способы защиты от угона авто

Радиус действия таких электронных удочек достигает трех километров. Но как защитить автомобиль от угона? Бывалые водители рекомендуют заворачивать смарт-ключи в фольгу. Тонкий лист алюминия не пропускает электромагнитное излучение. Поэтому угонщики не могут перехватить сигнал с ключа. Но каждый раз заворачивать брелок неудобно.

Есть способ проще — купить экранирующий кейс. Его еще называют чехлом Фарадея.

Что такое чехол Фарадея

Чехол Фарадея — это особый чехол или кейс. Название изделия отсылает к его изобретателю. В 1836 году английский физик и химик Майкл Фарадей создал устройство для защиты аппаратуры от воздействия внешних электромагнитных полей. Оно представляло из себя клетку из хорошо токопроводящего материала.

Запатентованная многослойная конструкция позволяет безопасно хранить электронные устройства и обезопасить их от дистанционного взлома, отслеживания и других киберугроз.

«Применяется в качестве электростатистической защиты для борьбы со статическим электричеством и паразитными электромагнитными излучениями», — уточнил автоблогер Павел Никулочкин.

Внутри чехла — металлические нити. Они-то и блокируют электромагнитные волны. Производители таких глушилок уверяют: в них можно спрятать не только ключ от автомобиля, но и любую технику: смартфон, планшет или ноутбук. И тогда никто не сможет отследить местоположение владельца гаджета или заполучить его данные.

Есть ли разница между дешевыми и дорогими чехлами Фарадея

Чтобы проверить эффективность чехлов разных ценовых категорий, приобрели два образца: за 500 и 1500 рублей.

«Принцип тот же. Один больше, другой меньше. И разные материалы: тут такой капрон, а второй — уже экокожа. Поэтому он подороже и помоднее», — считает специалист.

Но нужно узнать, есть ли еще какие-то отличия между образцами, кроме дизайна. Сначала брелок прячут в чехол за 500 рублей. При нажатии на кнопку запуска ничего не происходит. Появляется сообщение с требованием приложить ключ к отмеченной зоне. По словам автоблогера, машина считает, что в нем разрядилась батарейка. Как теперь оживить автомобиль? Нужно просто достать ключ из чехла.

Читайте также Народные средства или автохимия: чем качественно почистить кондиционер в авто

Более дорогой девайс проходит испытание с тем же результатом. Машина не заводится до тех пор, пока брелок спрятан в экранирующий кейс.

Оба чехла исправно глушат сигнал. Значит, переплачивать за дорогую модель нет смысла. Но эксперт предупреждает: такой девайс защитит автовладельцев только от угона методом удочки. Если злоумышленники орудуют сканером, то есть считывают и копируют код доступа к себе на устройство, кейс уже не спасет. Чтобы открыть автомобиль и завести его, ключ придется доставать. А злоумышленники благополучно этим могут воспользоваться.

Еще один важный момент: подобной глушилкой нельзя пользоваться постоянно, положить в чехол ключи и забыть. Если система будет часто терять сигнал родного брелока, бортовой компьютер начнет выдавать ошибки. Со временем их накопится столько, что придется ехать в автосервис и тратить приличную сумму на устранение неполадок.

Таким образом, чехол Фарадея действительно работает. Причем от угона авто спасет даже самый дешевый образец. Главное, не забывать периодически доставать из него ключи.