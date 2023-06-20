Настоящее чудо: как изменилась жизнь Светланы Крючковой после страшного диагноза

Актриса Светлана Крючкова может отказаться от работы в театре из-за проблем со здоровьем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Светлана Крючкова уже восемь лет находится в стойкой ремиссии. Как изменилась ее жизнь после страшного диагноза и о чем мечтает актриса, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Светланы Крючковой. Как актрисе удалось справиться с раком? Через что ей пришлось пройти? Почему распались три брака звезды «Большой перемены»? И на кого артистка уже переписала все свое имущество? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На счету Светланы Крючковой более 130 киноработ. Артистка призналась: каждая роль для нее — огромный стресс. Она так старательно вживается в образ, что однажды даже угодила в реанимацию на нервной почве.

«Если бы я опять стала молодой, я бы заботилась о своем здоровье с утра до ночи», — заявила Крючкова.

Актрисе 22 июня исполнится 73 года. Светлана Николаевна по-прежнему активна в работе. Она играет в театре, занимается поэзией и пишет книги.

«Не верьте тем, кто говорит, что я все успеваю. Нет, от чего-то надо отказываться», — уточнила Светлана Крючкова.

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А вот в кино актриса не снимается уже четыре года. Она отклоняет предложения режиссеров из-за проблем со здоровьем. Переживает, что скоро придется отказаться и от работы в театре.

«Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать. Я только прошу на сцене: «Не слепите меня так, что я даже не понимаю, куда смотреть. Где лицо моего партнера?“» — поделилась Крючкова.

«Закон артиста — умри на сцене. Так мы и работаем. Как говорил мой мастер в институте: „Зритель купил билеты, и ты не имеешь права“. Как правило, артисты соблюдают это правило до самого-самого конца», — объяснила актриса Карина Разумовская.

В 2015 году Крючковой поставили страшный диагноз: онкология. Обнаружить смертельный недуг звезде помог ее кот. Домашний питомец не слезал с груди актрисы, и Светлана Николаевна решила обследоваться. Врачи провели ей биопсию и обнаружили в легких опухоль размером с ладонь.

«Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать», — уверена актриса.

«Данное заболевание длительное время протекает бессимптомно, и зачастую мы его находим уже на поздних стадиях. Еще семь-десять лет назад рак легких на четвертой метастатической стадии фактически считался приговором. Предлагались какие-то режимы химиотерапии, которые несколько улучшали ситуацию, но принципиально ее не меняли», — рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

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Звезда была в шоке, узнав о диагнозе. Она начала готовиться к худшему. Купила погребальное платье, написала прощальные письма для близких и составила завещание. Привели в чувства Крючкову коллеги. Они убедили ее пройти лечение в Германии и собрали ей нужную сумму.

«Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», — поделилась актриса.

За рубежом актрисе удалили опухоль, назначили химиотерапию, и болезнь отступила. Свое спасение Крючкова называет настоящим чудом. Она пересмотрела отношение к жизни, перестала тратить время на пустые посиделки и все время балует себя любимыми блюдами.

«Борщ, например, картошечку с котлеткой. А зачем сейчас еще ограничивать? Я с того света встала, знаете? Когда встаешь с того света, думаешь: «Плевать! Такой ты, сякой. Ты живой и слава богу!“» — высказалась артистка.

Уже восемь лет Крючкова находится в стойкой ремиссии. Она принимает гормональные препараты и регулярно обследуется, чтобы не случился рецидив.

«Наша главная рекомендация — не менять привычный образ жизни без должных на то оснований. Если нет определенных, конкретных и объективных противопоказаний, то занятия спортом всячески приветствуются», — уточнил врач Пылев.

Но два года назад здоровье Крючковой снова пошатнулось. Она заболела ковидом. Начались осложнения. Лицо разбил паралич. Светлана Николаевна страдала от депрессии, бессонницы, не могла полноценно говорить. После курса лечения невролог отправил ее в санаторий.

«Там замечательная у меня была жизнь. Пошла в соляную пещеру, пришла, сплю. Пошла в бассейн, пришла, сплю. Я спала десять дней, чтобы как-то восстановиться», — отметила Крючкова.

Светлана Николаевна мечтает увидеть, кем вырастут ее внуки. Старшие — 12-летний Антон и семилетняя Полина живут с родителями за границей. Сын артистки Дмитрий работает звукооператором во Франции, на родину приезжает редко. Знаменитая актриса общается с ними по видеосвязи.

«По кому я скучаю, по Антону и по Полине. Внук и внучка. Они говорят по-русски. Полина ездит на коньках, а Антон — хоккеист у нас», — сказала актриса.

А чуть более года назад у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.

«Младший живет здесь, со мной. Родилась внучечка у меня маленькая Надежда. Каждый раз желает нам удачи. Каждый день стараемся видеться», — заявила актриса.

Личная жизнь Крючковой не сложилась. Первый муж ревновал ее к успеху, второй — к сыну, а от третьего артистка ушла спустя 25 лет брака.

«Я люблю теперь детей и котов. У меня такая стадия жизненная, понимаете? Я никогда не любила красавцев. Талантливых люблю. А теперь уже зачем они мне? Так, как друзья. Я над этим не задумываюсь», — призналась она.

Но Крючкова уверяет, что не чувствует себя одиноко. Она встречается с друзьями и коллегами, общается с детьми и внуками.