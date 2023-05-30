С короткой стрижкой и без очков: Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости

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Знаменитая актриса порадовала поклонников редким в последние годы появлением на сцене и поздравила петербуржцев с юбилеем города.

Поклонники с трудом узнали народную артистку РСФСР Светлану Крючкову, появившуюся на торжественном мероприятии в честь 320-летия Санкт-Петербурга.

Как сообщает StarHit, актриса вышла на сцену БКЗ «Октябрьский» в ярко-розовой рубашке и с пестрым макияжем. Однако больше всего поклонников удивила ее непривычно короткая стрижка и отсутствие привычных очков.

Крючкова поздравила петербуржцев с юбилеем родного города, исполнила песню «Ленинградцы» и прочла стихотворение «Блистательный Санкт-Петербург».

В последние годы знаменитость пребывала в депрессии из-за онкологического заболевания. Его диагностировали в 2015-м — с тех пор она борется со страшным недугом. Ситуацию усугубил коронавирус, на фоне которого у звезды «Большой перемены» возникло множество осложнений.

«У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву „п“. Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили», — делилась артистка.

Настоящим счастьем для Крючковой стало рождение внучки Надежды в прошлом году. Пополнением в семье актрису обрадовал ее младший 32-летний сын Александр.

Недавно в эксклюзивном интервью ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко знаменитость поделилась впечатлениями о первом походе своей годовалой внучки на классический концерт в Петербурге.

По словам актрисы, внучка все время спокойно просидела в коляске и никому не мешала, пока ее папа — классический гитарист — выступал в зале Мальтийской капеллы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крючкова пожаловалась на одиночество.