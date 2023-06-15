Измена или беременность? Почему Юлия Ковальчук уехала в Испанию без Чумакова

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Поклонники сомневаются в семейной идиллии в жизни Алексея Чумакова. Как певец реагирует на слухи о своих изменах и беременности супруги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексей Чумаков впервые прокомментировал слухи о своем тайном романе с певицей Алсу. Какие отношения на самом деле связывают двух артистов? Почему в последнее время певец зачастил к косметологам? Из-за чего его супруга Юлия Ковальчук забрала ребенка и уехала в Испанию? И грядет ли пополнение в их семье? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она просто с дочкой. Солнце. Море. Там у нее сейчас подруга», — рассказал певец Алексей Чумаков.

40-летнюю Юлию Ковальчук подозревают во второй беременности. Папарацци засняли артистку в супермаркете в Испании. На фото у певицы заметен округлившийся живот.

«Все-таки это видно. И слухи быстро разлетаются. Люди видят. Будут фотографировать», — уверен светский журналист Ришат Ахметгареев.

«Было бы очень хорошо. Она как-то в последнее время редко появляется. Ребятам нужна дочь», — отметила певица Анна Калашникова.

Алексей Чумаков не подтвердил беременность супруги, но и не опроверг. Он, как всегда, привычно отшутился.

«Дело в том, что у нас в семье беременна я. И поэтому мои сиси наливаются молоком. А животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», — заявил артист.

«В шоу-бизнесе в целом есть такая примета, что пока уж точно не появится живот, уже под конец можно раскрыться. Потому что это достаточно интимная история, и все очень к этому аккуратно относятся», — объяснила телеведущая Анна Грачевская.

Многие предполагают: звезда, как и во время первой беременности, специально улетела из страны, чтобы скрыть от публики интересное положение. Юлия Ковальчук ранее признавалась, что мечтает еще раз стать матерью. Да и дочь Амелия просила брата или сестру.

«Конечно, сильно тянуть не стоит. Это не значит, что я жалею, что в достаточно зрелом возрасте пришла. Но я иногда каком-то в правильном смысле завидую мамочкам, которым 40, а у них трое детей», — призналась Ковальчук.

Многие не понимают, почему Чумаков не находится рядом с женой. Ведь сейчас ей как никогда важна его поддержка. Артист тем временем рассказывает, что пока жена в отпуске, он занялся собой. Похудел, стал чаще ходить к косметологам.

«Мне что-то трут, чистят. Бывает такое, да. А что? Мужик должен пахнуть мочой и потом, что ли?» — задался вопросом певец.

А буквально накануне отъезда Юлии в сети разразился скандал. В начале мая Алексея заметили в Дубае в компании певицы Алсу. Артистка тоже была на курорте без супруга. Некоторые решили, что между ними роман.

«Последнее, что я прочитал, что нахожусь в Дубае с Алсу. Я сразу позвонил ее мужу Яну, с которым дружу. Говорю: «Ты в курсе, что я с твоей женой в Дубае?». Он: «Ах ты, скотина! Я всегда подозревал“», — поделился Чумаков.

«Леша сам по себе самодостаточный и верный человек. Алсу — у нее потрясающий муж, потрясающая семья. Я думаю, что ни один, ни второй не будут рисковать тем, чтобы променять это все на секундное увлечение», — уверена певица Настя Крайнова.

«Я верю! Потому что Алсу — обворожительная, потрясающая девушка. А в случае Чумакова — он просто не смог устоять», — высказалась блогер Алина Рюмшина.

Ранее певцу уже приписывали романы с коллегами по шоу-бизнесу. Два года назад его подозревали в отношениях с супругой комика Гарика Мартиросяна, а также с телеведущей Ириной Чесноковой, которую артист при всех поцеловал.

«Девушка сказала: „Ты женат?“. Я сказал: „Это ничего не значит“. Но это был юмор. Странно, что никто этого не понял. А вообще, честно, я изменяю Юле не с Чесноковой, я изменяю Юле с Жанной Мартиросян. Нас поймали в ресторане. Мы держались за ручки», — пошутил певец.

Чумаков объяснил: с Жанной Мартиросян и тем более Алсу его связывает крепкая дружба. Он никогда не изменял жене. А в Барселону не поехал, потому что очень занят работой. Помимо концертов и гастролей, артист недавно попробовал себя в режиссуре. На главную роль Алексей пригласил Екатерину Шпицу. Многие были уверены: он должен был снять Ковальчук.

«Нет, я сосредоточен на Екатерине», — признался Чумаков.

«Мне кажется, ему было просто очень жалко меня морозить в этой погоде», — предположила Ковальчук.

Певица говорила: съемочный процесс так захватил ее супруга, что они с дочкой практически его не видели. Общались только в мессенджерах.

«Конечно, скучаем. Но сказать так, что я сижу, снимаюсь и думаю: „Как там Юля?“… У нее тоже нет на это времени, тем более мы же недалеко. Мы же не расстались на 24 года и семь месяцев. Мы переписываемся, все ли хорошо. Но какой-то истерики нет», — заверил артист.

Сейчас Чумаков уже работает над следующей книгой, на основе которой снимут фильм. Найдется ли в нем роль для Юлии, пока неизвестно. Возможно, к этому моменту она станет матерью, и у нее появятся другие заботы.