«Если Боженька соблаговолит»: Чумаков ответил на слухи о беременности Ковальчук

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пара вместе уже 15 лет, но пока обзавелась только одной наследницей. Ждет ли семью пополнение?

Певец Алексей Чумаков впервые прокомментировал слухи о второй беременности супруги Юлии Ковальчук, чьи фотографии с округлившимся животом появились в сети.

«У нас в семье беременна я», — сказал артист в эфире одного из федеральных каналов.

Он даже в шутку продемонстрировал живот, отметив, что внутри него «четверо детишек». Чумаков попросил всех неравнодушных не строить теорий, так как в интернете не было достоверных фото, подтверждающих факт беременности его жены.

Супруги воспитывают одну дочку, рожденную в 2017 году. Публике свою наследницу звездная пара ни разу не показывала.

«Если Боженька соблаговолит, чтобы аист залетел к нам в дверь… Постучался к нам в крышу», — добавил он.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 15 лет. Их пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизе.

Несмотря на частые сплетни вокруг их семьи, оба артиста относятся к этому с юмором и продолжают любить друг друга, охраняя семейный очаг.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Ковальчук и Чумаков были вынуждены расстаться на время.