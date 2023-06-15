Давняя обида: за что Ефим Шифрин уже 20 лет не может простить Клару Новикову

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Артист Ефим Шифрин порадовал поклонников новой ролью в мюзикле. Почему на сцене его трудно было узнать, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ефим Шифрин предстал в неожиданном образе. Что заставило его сменить имидж? Сколько часов 67-летний артист проводит в тренажерном зале, чтобы сохранять идеальную форму? Из-за чего он поругался с коллегами по юмористической передаче? И смог ли простить обиду? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Зрители, которые пришли на новый мюзикл с участием Ефима Шифрина, долго всматривались в происходящее на сцене. И никак не могли понять: где же знаменитый артист? Поклонники были в шоке, когда осознали, что седовласый старец с пышной бородой, закутанный в накидку, — это он. Коллеги тоже с трудом узнали юмориста.

«Это ведущий! Очень знакомое лицо. Это не… грузин?» — пыталась угадать блогер Вита Чиковани.

«Господи, Менделеев! Менделеев это, кто же еще-то?» — спросил певец Прохор Шаляпин.

«Конечно, отгадаю. Федор Бондарчук! Мне почему-то показалось, что нижняя губа, выдающаяся, его», — сказала певица Ирина Ортман.

Все привыкли видеть Шифрина в совершенно другом образе: элегантная стрижка, гладко выбритое лицо, костюм, подчеркивающий идеальный торс. Ефим давно увлекается бодибилдингом и всегда с гордостью демонстрирует свое тело. А под широкими одеждами не было и намека на мускулы. Но актер заверил поклонников: все в порядке. Заниматься спортом он не бросил.

«На время подготовки к спектаклю в последние дни я не заглядывал в спортзал. Потому что мы целые дни проводили здесь. Но я не изменяю своему жизненному расписанию: утром репетиция, днем спортзал, вечером спектакль. Это мой обычный график в течение десятилетий», — уточнил артист.

Шифрин признается: он давно привык жить в таком ритме. И не устает. На сцене артист наполняется энергией и отдыхает душой.

«Я не испытываю нужды лежать сутками после общения с публикой. Это же какой-то взаимообмен энергетический», — признался он.

Ефим очень уважительно относится к своим поклонникам. Никогда не отказывает в автографе или совместном фото. Даже если момент совсем не подходящий.

«Бывают ситуации, в которых я чувствую себя неловко. Если я с вещами, с сумками. Я люблю, уже много раз об этом говорил, когда любому фотографированию на память предшествует хотя бы маленькое общение: «Как дела? Мы рады вас видеть“», — рассказал Ефим Шифрин.

И зрители отвечают взаимностью. Каждый новый спектакль с его участием имеет небывалый успех. Когда-то Шифрин получил широкую известность благодаря одной юмористической передаче. Образ мужа, который звонит своей жене Люсе, так полюбился зрителям, что артист тут же стал звездой. Он появлялся в каждом выпуске. Но потом внезапно перестал участвовать в сборных концертах. В СМИ писали: причиной ухода стал громкий скандал.

«Страна о нем узнала именно после того, как Регина Дубовицкая взяла его под свое крыло. Но Ефим Шифрин оказался человеком неблагодарным. Его не устраивали и финансовые вопросы. Плюс не очень нравилась репертуарная политика», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

По сообщениям прессы, Шифрину надоел имидж юмориста. Он хотел двигаться дальше. И понимал: если продолжит веселить народ по телевизору, достойных предложений не будет. Ефима поддержали Клара Новикова и Михаил Евдокимов. Они договорились уйти втроем. Но в итоге Шифрин покинул программу один. А его друзья остались.

«Я профессиональный человек. От этого у меня и желание выходить на сцену, и эта энергия. Сцена для меня — это энергия, это возможность выразить себя. Вот и все», — заявила актриса Клара Новикова.

«Он очень сильно потом обиделся и на Евдокимова, и на Клару Новикову. И если с Евдокимовым они еще помирились спустя какое-то время, то с Кларой Новиковой они долго не разговаривали», — уточнил журналист Сорокин.

С тех пор прошло более 20 лет, а Шифрин словно до сих пор не забыл обиды. При упоминании коллег по той самой передаче он моментально меняется в лице и не может скрыть раздражения.

«Дальше пойдут вопросы, которые меня мало занимают. В „Аншлаге“ я не снимаюсь 20 лет. Что мы сейчас будем про это говорить? Как я могу скучать по тому, что 20 лет назад кончилось?» — сказал Шифрин.

«Он понимает, что совершил, на мой взгляд, глупейшую ошибку в своей жизни, которая стоила ему денег. Потому что доходы упали. Куда приткнуться? Приткнуться в театр», — выразил свое мнение журналист Сорокин.

Сейчас Ефим Залманович — серьезный драматический актер. Он с легкостью примеряет на себя разные образы. Для роли в новом мюзикле превратился в старого раввина.

«Вокальный не вяжется с моим привычным эстрадным обликом, но что делать. Вошел мюзикл в мою жизнь, прилепился, и я уже без него не смогу», — заявил артист.

Шифрин успокоил всех неравнодушных: борода и волосы приклеенные. Это всего лишь парик. Но уверяет: если понадобится, он сможет отрастить и настоящие. Ведь истинный артист готов пойти на любые жертвы ради своего зрителя и искусства.