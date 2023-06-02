Изменился до неузнаваемости: «качка» Шифрина не узнать в образе старца

Фото: Кадр из к/ф «Контракт», реж. Владимир Мирзоев, 2012 г.

Звезда предстал перед зрителями в традиционном облачении раввина.

Поклонники привыкли видеть 67-летнего актера Ефима Шифрина в образе «качка» — с большими и выразительными мышцами. Поэтому, когда он вышел на сцену в образе старца с седой бородой, многие зрители не узнали его.

Журналист издания dni.ru побывал на премьере спектакля «Между двух миров» и рассказал о непривычной роли артиста. Сюжет постановки основан на материалах, собранных писателем Анским во время этнографической экспедиции, которую он организовал незадолго до Первой мировой войны.

Эта история стала основой для нескольких фильмов и опер. Сейчас эту пьесу поставила Нина Чусова, главные роли сыграли Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и многие другие.

Ефим Шифрин в образе старца на сцене театра. Фото: dni.ru / Феликс Грозданов

Несмотря на неожиданную роль, белобородый Шифрин с образом раввина в синагоге, по мнению многих, справился превосходно. А его умение передавать эмоции персонажа вызывает у зрителя восторг.

Однако узнать актера в образе раввина Азриэля практически невозможно, ведь на нем надето традиционное облачение раввина. А черную шляпу он умело меняет на молитвенное облачение, представляющее собой прямоугольное покрывало. Удивительно, но на мускулистом Шифрине этот образ смотрится весьма органично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шифрин получил прощальное письмо от умершего почти 30 лет назад отца.