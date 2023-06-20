Пять дней везения: когда делать денежную стрижку в июле 2023

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Увеличить материальное благосостояние и укрепить здоровье на долгие годы удастся тем, кто сделает стрижку в особую дату.

В волосах сокрыта огромная сила. С давних времен считалось, что в локонах хранится вся информация о жизни человека, его делах и помыслах. Негативная энергия, которая преследовала в какие-то моменты женщину или мужчину, оседает на кончиках волос, что плохо отражается на судьбе и мешает самореализоваться.

Чтобы открыть дорогу положительным силам, укрепить здоровье и усилить финансовый поток, важно правильно подравнивать кончики. Проводить процедуру нужно по особым правилам и только в благоприятные даты, рассчитанные по лунному календарю. Спутник Земли способствует здоровому росту волос и вносит благополучие во все сферы деятельности.

Изменение прически в удачный период также помогает пережить какое-либо драматическое событие и привлечь новые яркие эмоции в свою жизнь. А вот стрижка в нежелательный день может не только ухудшить состояние прически, но и притянуть беды и несчастья.

Когда во второй летний месяц лучше всего сменить образ, рассказала астропсихолог Юлия Полянская.

Юлия Полянская

Астропсихолог

Самые благоприятные даты для стрижки в июле 2023

Рассчитаны даты, когда стрижка усилит финансовый потенциал человека и принесет огромный успех в отношениях с коллегами и родными. Начнется это время, если судить по лунному календарю, сразу 1 июля. Изменение образа в указанную дату будет способствовать удаче в решении карьерных вопросов и налаживанию отношений с близкими. К тому же, из-за того, что диск ночного светила еще не пройдет фазу полнолуния, волосы будут расти гораздо быстрее.

«Это благоприятный период для укрепления волос, поэтому можно делать маски, пилинги для кожи головы, ухаживать за своими волосами различными маслами», — посоветовала специалист.

Также удача будет сопутствовать тем, кто решится на стрижку 2 июля. Следующий удачный день наступит только 11 числа. Сходить в салон в данную дату стоит людям с тонкими и проблемными волосами.

«Этот день крайне рекомендован тем, у кого слабые волосы, нуждающиеся в лечении и укреплении. Вы сами увидите, как быстро улучшится после стрижки их состояние», — отметила астропсихолог.

Позитивно на здоровье волос скажутся различные манипуляции с волосами, проведенные 14 июля. Посещение парикмахера в указанный день позитивно отразится на жизни и привлечет в жизнь массу радостных и счастливых моментов.

Самым позитивным днем для стрижки по лунному календарю станет 15 июля. Приведя голову в порядок, можно избавиться от гнетущего груза прошлого и притянуть к себе радостные и волнующие события.

«Кто хочет стряхнуть с себя какую-то грусть, тоску, рутину, усталость, недовольство жизнью, вы знаете, что нужно делать и куда бежать — к парикмахеру!» — рассказала специалист.

Улучшить рост волос и сменить имидж можно, если записаться к мастеру 21 июля. Помимо стрижки, в этот день благоприятно проводить окрашивание и химическую завивку.

Для экспериментов с внешностью удачно подойдет 24 июля. Манипуляции с волосами создаст благоприятные условия для роста и укрепления их структуры.

«Стрижка будет работать с вашим здоровьем, улучшая его, подарит позитивный настрой, а еще принесет уважение и внимание со стороны окружающих», — поделилась астропсихолог.

Позитивное воздействие на общее физическое состояние принесет стрижка 25 июля. Если выбрать для смены прически указанный день, то подобная трансформация будет способствовать долголетию, улучшит общее состояние организма и усилит внимание со стороны окружающих на достаточно длительный срок.

«Те, кто работает на своим личным брендом, запоминайте: 25 июля сходите в парикмахерскую, и дополнительные силы будут вам дарованы», — поделилась специалист.

Исходя из лунного календаря, в конце второго летнего месяца окажутся благоприятными для стрижки сразу две даты — 30 и 31 июля. Новый образ обязательно привлечет удачу.

Денежная стрижка в июле 2023

По лунному календарю можно выявить не только дни, когда стрижка благоприятно отразится на здоровье волос, но и приведет к финансовым успехам. Чтобы усилить денежный поток и заручиться поддержкой Фортуны, следует сделать стрижку в одну из пяти позитивных дат.

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Получить продвижение по карьерной лестнице и сопутствующие финансовые бонусы станет возможно, если сделать стрижку 2 июля. Это довольно мощный по энергетике день, поэтому стоит особое внимание в указанную дату уделить здоровью волос.

«Если со стрижкой никак не получается, то хотя бы найдите время и просто очень тщательно расчешите свои волосы», — посоветовала астропсихолог.

Позитивно на материальной сфере жизни людей также отразятся манипуляции с волосами, проведенные 11 и 21 июля. Способствовать самореализации будет стрижка 28 числа. На состоянии волос процедура не отразится, но, благодаря прическе, сделанной в удачный период по лунному календарю, удастся усилить интуицию и сделать правильный выбор.

«Стрижка поможет усилить проницательность. Если вы сейчас стоите на распутье, и не можете принять какое-то решение, сходите 28 июля в парикмахерскую», — порекомендовала эксперт.

Вызвать расположение у работодателя окажется возможным, если сделать стрижку 31 июля.

Правила денежной стрижки в июне 2023

Чтобы привлечь материальные блага, нужно правильно ухаживать за прической. Как утверждает эксперт, здоровые и красивые волосы — первый шаг на пути к успеху во всех сферах жизни.

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Для привлечения удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

В удачные дни по лунному календарю воспользоваться помощью парикмахера, а если записаться в салон не удалось — попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. Отрезая волосы самостоятельно, можно наоборот закрыть канал для поступления средств. Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения. Следует обновлять стрижку каждый месяц.

«Достаточно срезать буквально несколько миллиметров в благоприятный день, чтобы привлечь удачу. Говорят, что <…> изобилие и деньги обязательно приходят в дом женщины с ухоженными волосами», — отметила эксперт.

Чтобы поддерживать успех, нужно также почаще делать маски, причесываться и внимательно относиться к здоровью локонов.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2023

Во второй месяц лета по лунному календарю стоит отказаться от любых манипуляций с волосами 5 июля, чтобы избежать травм, болезней и неудач в делах.

Навредить не только здоровью, но и красоте может поход в салон 6 и 8 июля. Стрижка способна привести к выпадению волос и обострению заболеваний кожи головы.

«Ни в коем случае не посещайте парикмахерскую, смена имиджа вообще не вызовет никаких положительных эмоций. Лучше не рисковать», — предостерегла астропсихолог.

Смена прически не принесет радости и 17 июля. Волосы после процедуры станут непослушными, а результат не оправдает ожиданий. Поход к стилисту не стоит назначать на 23 число, иначе возможны ссоры и конфликты. Особенно негативно манипуляция скажется на сфере карьеры и приведет к трудностям в отношениях с начальством.

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