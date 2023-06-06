Пища богов: как приготовить вкусный и полезный стейк из свинины

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В древности самые лучшие куски мяса приносили в жертву богам, а сейчас приготовить стейк, как в лучших ресторанах мира, по силам каждому.

Мясные стейки — любимая пища многих россиян. Однако сытное блюдо нужно правильно приготовить, чтобы оно не только было вкусным, но и полезным. К счастью кулинаров, порадовать поклонников вволю поесть не так сложно.

Шеф-повар Дмитрий Ознобишин поделился рецептом стейка из свиной шеи, который никого не оставит равнодушным.

Когда появились первые мясные стейки

Первые стейки готовили из говядины, но со временем появилось множество различных вариаций данного блюда, в том числе и из свинины. Согласно истории, первые стейки жарили еще в Древнем Риме. Тогда куски готового мяса приносили в жертву на алтарь мифологическим существам, чтобы заручиться их милостью и поддержкой.

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В Европе эпохи Средневековья говядина стала довольно дорогим продуктом, поэтому блюда из нее могли позволить себе только аристократы и представители власти. Возродили данное направление животноводства только к XV веку в Великобритании. Тогда же в одной из книг рецептов появилось упоминание о похожем на стейк блюде. На материке жарить говядину стали лишь через три столетия после той публикации.

Родиной классического мясного стейка традиционно считаются США. В Америку первые виды рогатого скота завезли еще во времена Колумба. Поселенцы, благодаря любви к мясу, смогли развить индустрию и довести блюдо до совершенства. Чтобы угодить каждому поклоннику стейков, придумали несколько степеней прожарки говядины. Однако при приготовлении свинины важно помнить, что ее нужно обязательно доводить до полной готовности. Под действием термической обработки должны погибнуть все опасные микроорганизмы.

Какие ингредиенты нужны для свиного стейка по рецепту шефа

Чтобы приготовить блюдо по рецепту от шефа, нужно взять следующие ингредиенты:

стейк из свиной шеи — 1 шт.;

оливковое масло — по вкусу;

соль морская крупная — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

паприка копченая — по вкусу;

чеснок — 1-2 зубчика;

сливочное масло — 20-30 г;

горчица дижонская — по вкусу;

горчица зернистая — по вкусу;

брокколи, цветная капуста или спаржа.

Как выбрать мясо для свиного стейка

Для приготовления идеального блюда по рецепту шефа нужно правильно выбрать кусок мяса, а также дать ему оттаять и согреться, если заготовка хранилась в морозилке или холодильнике.

«Старайтесь выбрать мраморную шейку, в которой много жировых прослоек. Мясо должно быть обязательно комнатной температуры», — прокомментировал эксперт.

Иначе свиной стейк не получится мягким и равномерно прожаренным.

Пошаговый рецепт стейка из свинины

Если в запасе есть довольно большой кусок свинины, то не стоит его нарезать тонкими ломтиками, так как мясо в процессе жарки уменьшится в объеме.

Чтобы приготовить идеальный стейк из свинины по рецепту, нужно проделать следующие шаги:

Смазать мясо оливковым маслом и присыпать крупной морской солью, так как мелкая быстро вытягивает необходимую для сочности влагу, а также добавить свежемолотый перец и копченую паприку.

Выложить мясо на предварительно раскаленную сухую сковороду и прижарить по полторы минуты с обеих стороны.

После появления румяной корочки убавить огонь, добавить на сковороду кусочек сливочного масла и давленный чеснок, чтобы раскрыть всю полноту вкуса. Поливая сверху маслом и иногда переворачивая, необходимо довести свинину до готовности. Проверить это довольно легко.

«Если мясо при нажатии слишком мягкое, значит, оно еще сырое. Как только стало немного упругим, можно сразу убирать с огня», — отметил Ознобишин.

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Накрыть готовое мясо фольгой и оставить на семь минут. Стейк обязательно должен «отдохнуть», чтобы соки в мясе распределились равномерно.

Если есть горелка, можно слегка обдать стейк пламенем. Это создаст вид, будто блюдо жарили на костре.

При подаче полить стейк соком, который выделится во время пребывания под фольгой.

Рецепт гарнира для свиного стейка

Свиной стейк — довольно тяжелое блюдо. Чтобы сбалансировать его влияние на желудочно-кишечный тракт, нужно приготовить легкий гарнир. Для этого подойдут брокколи, цветная капуста или спаржа.

«Идеальный гарнир — это брокколи. Погружаем соцветия в кипящую подсоленную воду на три минуты, а затем сразу опускаем в ледяную. Это остановит процесс варки и сохранит яркий цвет овоща», — поделился кулинарным секретом эксперт.

Идеальным соусом для стейка из свиной шеи станет горчица. Лучше соединить перемолотую дижонскую и более крупную зернистую, чтобы создать необычное вкусовое сочетание.

Если четко следовать рецепту, стейк получится нежным и сочным, а легкий гарнир позволит избежать набора лишних килограммов.