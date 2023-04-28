Король BBQ: как приготовить отменные свиные ребрышки барбекю на гриле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; 5-tv.ru

Отменный вкус ребрышкам барбекю на гриле придаст особый компонент в соусе.

Румяные, хрустящие, с аппетитной корочкой ребрышки барбекю — коронное блюдо любого пикника. Оно идеально подходит для приготовления как на гриле, так и дома в духовке. Обязательно подается с овощами, картофелем и специальным соусом. Этот вид мяса считается наиболее мягким, сочным и вкусным, особенно если правильно его приготовить.

В чем секрет идеальных ребрышек барбекю и как быстро их замариновать перед выездом на природу — своим фирменным рецептом эксклюзивно для 5-tv.ru поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Соус для ребрышек барбекю на гриле — пошаговый рецепт

Пикантная добавку не только подчеркнет вкус мяса, но и станет ключевым элементом маринада. Такой соус на томатной основе необходимо приготовить заранее.

Ингредиенты для соуса:

Растительное масло — 2 столовых ложки;

Чеснок — 4 зубчика;

Сахар коричневый — 80 граммов;

Кетчуп — 200 граммов;

Горчица — 2 чайных ложки;

Бальзамический уксус — 1,5 столовых ложки;

Паприка копченая — 3 чайных ложки;

Соль — по вкусу;

Мисо-паста (shiro miso) - 1 чайная ложка.

Последний пункт - секретный ингредиент от шефа. С ним соус получается отменно вкусным.

Способ приготовления соуса для ребрышек барбекю

В сковороду налить масло, добавить пропущенный через пресс чеснок, коричневый сахар (он придаст мясу аппетитную золотистую корочку), кетчуп с горчицей, бальзамический уксус и паприку с солью. Массу тщательно перемешать и уваривать на среднем огне до загущения.

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Ребрышки барбекю на гриле — пошаговый рецепт

Желательно выбрать охлажденные свиные (можно говяжьи или бараньи) ребра с большим количеством мяса и тонкой прослойкой жира.

Ингредиенты:

Свиные ребра — примерно 1-1,3 килограмма;

Сахар коричневый — 1 столовая ложка;

Чеснок гранулированный — 1 чайная ложка;

Паприка копченая — 1 чайная ложка;

Соль — 1 чайная ложка;

Сливочное масло — 30 граммов;

Пиво — 300 граммов.

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Способ приготовления ребрышек барбекю на гриле:

С внутренней стороны ребрышек снять пленку по всей длине. Хорошенько смазать всю поверхность соусом BBQ с одной стороны при помощи кулинарной кисточки. Присыпать специями: потребуется копченая паприка, сухой чеснок, коричневый сахар с солью. Выложить ребра на решетку–гриль вниз той стороной, которую смазали соусом. Покрыть соусом другую сторону. Обжаривать по три минуты с каждой стороны. Жар должен быть сильным. Выложить на двойной слой фольги мясом вниз и со всех сторон сформировать бортики. Повторно смазать соусом и выложить кусочки сливочного масла. Залить ребрышки пивом, которое сделает мясо мягче и сочнее. Завернуть полностью в фольгу и выложить на решетку. Оставить томиться на 30 минут, переворачивать не нужно. Вынуть из фольги и выложить на доску. Обильно смазать оставшимся соусом.

Перед подачей мясо отделить от косточек, выложить на лист лаваша с кольцами хрустящего красного лука, присыпав гранатом. Затем завернуть в лаваш и обжарить с двух сторон на решетке.