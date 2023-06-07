Три незабываемых дня: как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной
Марина Анисина заявила, что не собирается разводиться с Никитой Джигурдой
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Сообщения о разводе Джигурды и Анисиной не помешали паре провести время вместе. Чем занялись супруги и как относится спортсменка к поведению мужа, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Никита Джигурда и Марина Анисина впервые воссоединились после слухов о разводе. Почему олимпийская чемпионка нагрянула к мужу без предупреждения? Как спортсменка на самом деле относится к любвеобильности шоумена? Верит ли она в дружбу супруга и Анастасии Волочковой? Правда, что фигуристка ищет работу в Турции? И удалось ли паре отстоять в суде право на наследство Людмилы Браташ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Очень хорошо, что мы переместились из Европы в какую-то нейтральную зону — Турцию, где доступ приезжать сюда домой проще», — уточнила Марина Анисина.
На днях олимпийская чемпионка в танцах на льду прилетела в Россию из Стамбула, где она живет последние три месяца с детьми. 47-летняя спортсменка заметно похудела и помолодела. Супруга шоумена отрицает, что сделала пластику.
«И гены, и образ жизни. Потому что хожу теперь, теннисные мячи собираю, много двигаюсь», — объяснила она.
Фигуристка не стала заранее сообщать Джигурде о своем визите. Хотела застать его врасплох. Спортсменка не скрывает: первым делом она проверила звонки и сообщения в телефоне мужа.
«Я вообще люблю знать все и владеть ситуацией. Я любопытный человек. Я этого не скрываю», — призналась Анисина.
Читайте также
Никита Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией
Три месяца назад СМИ писали: супруги давно расстались и лишь поддерживают видимость семьи. Масла в огонь подливал и сам шоумен. Он все чаще стал проводить время с балериной Анастасией Волочковой. В сети появилось компрометирующее видео. Джигурда целовал балерину и трогал ее за грудь.
«Ты говори, говори. А я тебя отвлекаю», — сказал шоумен.
А ранее некая Ирэн Волынская сообщила о романе с Джигурдой.
«Никита — влиятельный человек в мире шоу-бизнеса. Он во всем меня поддерживает, и назовем это конфетно-букетным периодом», — заявила она.
Никита уверял: супруга разрешает ему развлекаться с другими женщинами.
«Я и тебя могу, девочка, поцеловать. Мне это разрешено! И от камеры закрыть (целует. — Прим. ред.)», — разоткровенничался шоумен.
Но сама Марина призналась: такое поведение мужа ей совсем не нравится. Каждая новая интрижка артиста больно бьет по ее самолюбию. Она ревнует Джигурду, но старается верить, что дальше флирта у него с другими женщинами дело не дошло.
«Безусловно, это непросто. Мне было очень неприятно, грустно, одиноко. Но в душе, где-то в глубине, эта вера, которая у нас есть друг к другу с Никитой, все-таки перевешивала», — высказалась Марина Анисина.
«Я сомневаюсь, что он кому-то верен. И надо не только телефон проверять, а еще и анализы с него собирать каждый раз», — заявила телеведущая Дана Борисова.
«На Джигурду был и всегда будет спрос, как на классного, импозантного мужчину. Поэтому доверяй, но проверяй», — уверена блогер Алина Рюмшина.
Читайте также
«Он — агрессор, она — жертва, и всем хорошо»: психолог о нетипичном браке Джигурды и Анисиной
Марина уже привыкла к горячему темпераменту мужа и разводиться с ним не намерена. Однако не скрывает: конфликты в их семье случаются часто.
«Мы их решаем полюбовно. Я очень отходчивый человек, и Никита тоже», — призналась спортсменка.
Анисина и Джигурда провели вместе три незабываемых дня. Он осыпал жену цветами и устроил для нее сюрприз — романтическую фотосессию.
«Такие допросы Анисина бывает с пристрастием мне устраивает: „Садись. Телефон. Это что?“. Пусть переживает. Собака на сене, знаете? Есть такое. То есть когда женщина остывает, я раз, и собака на сене просыпается», — сказал шоумен.
Как оказалось, Марина приехала в Москву не только ради встречи с мужем. На днях прошло очередное заседание за наследство погибшей предпринимательницы Людмилы Браташ. Уже семь лет супруги пытаются доказать: они имеют право на ее многомиллионные счета и четыре квартиры. Недавно суд передал все имущество Светлане Романовой, родной сестре покойной. Джигурда подал апелляционную жалобу.
«Почему вдруг появилась та сестра, с которой она никогда в жизни не общалась, и теперь претендует? И при этом она пытается оскорблять и унижать Никиту Борисовича. Он абсолютно правильно делает», — уверен светский журналист Леван Тодуа.
Однако на днях актер снова проиграл.
«Самый главный нонсенс — суд отказался допросить нотариуса штата Нью-Йорк Рейнгольд, которая специально прилетела сюда, чтобы дать свидетельские показания», — удивилась защитник Джигурды Оксана Филачева.
«Решение законное и обоснованное», — сказала адвокат Романовой Татьяна Бочарова.
Но артист не смирился с поражением. Он готовится снова оспаривать решение суда.
«Меня даже не расстроило, потому что понятно, когда из больше 20-ти ходатайств наших только одно удовлетворено. И нотариус из Америки прилетает, мы оплачиваем. Будем кассацию подавать. И по-новому вообще все это делать», — анонсировал Джигурда.
Марина признается: с каждым годом все труднее находить финансы на юристов. Огромные суммы уходят на занятия наследников теннисом. Женщина снимает квартиру в Стамбуле. При этом нигде не работает, семью содержит муж. А им еще оплачивать налог за квартиру во Франции. Это около 50-ти миллионов рублей.
«Налаживаю связи с турецкой федерацией, раз уж я там нахожусь какое-то время. И там тоже есть катки. Может быть, мой профессионализм пригодится», — предположила Анисина.
Однако Джигурда не поддерживает решение супруги выйти на работу.
«Отрицательно. Потому что я убедил Марину несколько лет назад отказаться от няни. Я сказал: «Маринка, пройдет семь-восемь лет, тогда было, десять пусть. И пока ты будешь чужих детей тренировать, а нянечка будет… дети потом все“», — вспомнил шоумен.
И хотя сейчас его сыну 14, а дочери уже 13 лет, Никита продолжает настаивать, чтобы жена занималась их воспитанием.
«Переходный возраст, и как умеет богиня Анис доставать, я знаю. Поэтому, когда мне звонит: «Мальчик опять там та-та…». Я говорю: «Не ко мне, я свое дело сделал. Еще до зачатия“», — рассказал Джигурда.
Артист уверяет, что прекрасно справляется с ролью кормильца. И Марине не стоит даже думать о работе. Он и сам планирует вести беззаботную жизнь. Конечно, если выиграет суд.