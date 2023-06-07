Три незабываемых дня: как прошло воссоединение Джигурды с Анисиной

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Сообщения о разводе Джигурды и Анисиной не помешали паре провести время вместе. Чем занялись супруги и как относится спортсменка к поведению мужа, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Никита Джигурда и Марина Анисина впервые воссоединились после слухов о разводе. Почему олимпийская чемпионка нагрянула к мужу без предупреждения? Как спортсменка на самом деле относится к любвеобильности шоумена? Верит ли она в дружбу супруга и Анастасии Волочковой? Правда, что фигуристка ищет работу в Турции? И удалось ли паре отстоять в суде право на наследство Людмилы Браташ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Очень хорошо, что мы переместились из Европы в какую-то нейтральную зону — Турцию, где доступ приезжать сюда домой проще», — уточнила Марина Анисина.

На днях олимпийская чемпионка в танцах на льду прилетела в Россию из Стамбула, где она живет последние три месяца с детьми. 47-летняя спортсменка заметно похудела и помолодела. Супруга шоумена отрицает, что сделала пластику.

«И гены, и образ жизни. Потому что хожу теперь, теннисные мячи собираю, много двигаюсь», — объяснила она.

Фигуристка не стала заранее сообщать Джигурде о своем визите. Хотела застать его врасплох. Спортсменка не скрывает: первым делом она проверила звонки и сообщения в телефоне мужа.

«Я вообще люблю знать все и владеть ситуацией. Я любопытный человек. Я этого не скрываю», — призналась Анисина.

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Три месяца назад СМИ писали: супруги давно расстались и лишь поддерживают видимость семьи. Масла в огонь подливал и сам шоумен. Он все чаще стал проводить время с балериной Анастасией Волочковой. В сети появилось компрометирующее видео. Джигурда целовал балерину и трогал ее за грудь.

«Ты говори, говори. А я тебя отвлекаю», — сказал шоумен.

А ранее некая Ирэн Волынская сообщила о романе с Джигурдой.

«Никита — влиятельный человек в мире шоу-бизнеса. Он во всем меня поддерживает, и назовем это конфетно-букетным периодом», — заявила она.

Никита уверял: супруга разрешает ему развлекаться с другими женщинами.

«Я и тебя могу, девочка, поцеловать. Мне это разрешено! И от камеры закрыть (целует. — Прим. ред.)», — разоткровенничался шоумен.

Но сама Марина призналась: такое поведение мужа ей совсем не нравится. Каждая новая интрижка артиста больно бьет по ее самолюбию. Она ревнует Джигурду, но старается верить, что дальше флирта у него с другими женщинами дело не дошло.

«Безусловно, это непросто. Мне было очень неприятно, грустно, одиноко. Но в душе, где-то в глубине, эта вера, которая у нас есть друг к другу с Никитой, все-таки перевешивала», — высказалась Марина Анисина.

«Я сомневаюсь, что он кому-то верен. И надо не только телефон проверять, а еще и анализы с него собирать каждый раз», — заявила телеведущая Дана Борисова.

«На Джигурду был и всегда будет спрос, как на классного, импозантного мужчину. Поэтому доверяй, но проверяй», — уверена блогер Алина Рюмшина.

Марина уже привыкла к горячему темпераменту мужа и разводиться с ним не намерена. Однако не скрывает: конфликты в их семье случаются часто.

«Мы их решаем полюбовно. Я очень отходчивый человек, и Никита тоже», — призналась спортсменка.

Анисина и Джигурда провели вместе три незабываемых дня. Он осыпал жену цветами и устроил для нее сюрприз — романтическую фотосессию.

«Такие допросы Анисина бывает с пристрастием мне устраивает: „Садись. Телефон. Это что?“. Пусть переживает. Собака на сене, знаете? Есть такое. То есть когда женщина остывает, я раз, и собака на сене просыпается», — сказал шоумен.

Как оказалось, Марина приехала в Москву не только ради встречи с мужем. На днях прошло очередное заседание за наследство погибшей предпринимательницы Людмилы Браташ. Уже семь лет супруги пытаются доказать: они имеют право на ее многомиллионные счета и четыре квартиры. Недавно суд передал все имущество Светлане Романовой, родной сестре покойной. Джигурда подал апелляционную жалобу.

«Почему вдруг появилась та сестра, с которой она никогда в жизни не общалась, и теперь претендует? И при этом она пытается оскорблять и унижать Никиту Борисовича. Он абсолютно правильно делает», — уверен светский журналист Леван Тодуа.

Однако на днях актер снова проиграл.

«Самый главный нонсенс — суд отказался допросить нотариуса штата Нью-Йорк Рейнгольд, которая специально прилетела сюда, чтобы дать свидетельские показания», — удивилась защитник Джигурды Оксана Филачева.

«Решение законное и обоснованное», — сказала адвокат Романовой Татьяна Бочарова.

Но артист не смирился с поражением. Он готовится снова оспаривать решение суда.

«Меня даже не расстроило, потому что понятно, когда из больше 20-ти ходатайств наших только одно удовлетворено. И нотариус из Америки прилетает, мы оплачиваем. Будем кассацию подавать. И по-новому вообще все это делать», — анонсировал Джигурда.

Марина признается: с каждым годом все труднее находить финансы на юристов. Огромные суммы уходят на занятия наследников теннисом. Женщина снимает квартиру в Стамбуле. При этом нигде не работает, семью содержит муж. А им еще оплачивать налог за квартиру во Франции. Это около 50-ти миллионов рублей.

«Налаживаю связи с турецкой федерацией, раз уж я там нахожусь какое-то время. И там тоже есть катки. Может быть, мой профессионализм пригодится», — предположила Анисина.

Однако Джигурда не поддерживает решение супруги выйти на работу.

«Отрицательно. Потому что я убедил Марину несколько лет назад отказаться от няни. Я сказал: «Маринка, пройдет семь-восемь лет, тогда было, десять пусть. И пока ты будешь чужих детей тренировать, а нянечка будет… дети потом все“», — вспомнил шоумен.

И хотя сейчас его сыну 14, а дочери уже 13 лет, Никита продолжает настаивать, чтобы жена занималась их воспитанием.

«Переходный возраст, и как умеет богиня Анис доставать, я знаю. Поэтому, когда мне звонит: «Мальчик опять там та-та…». Я говорю: «Не ко мне, я свое дело сделал. Еще до зачатия“», — рассказал Джигурда.

Артист уверяет, что прекрасно справляется с ролью кормильца. И Марине не стоит даже думать о работе. Он и сам планирует вести беззаботную жизнь. Конечно, если выиграет суд.